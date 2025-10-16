Cuộc gặp gỡ định mệnh đặt nền móng vững chắc cho thương hiệu Hủ tiếu mực Ông Già Cali

Chính cuộc gặp gỡ ấy tạo ra một bước ngoặt lớn cho cuộc đời và sự nghiệp của Minh, và còn là khởi nguồn cho chất lượng và giá trị nhân văn của một thương hiệu ẩm thực.

Anh Nguyễn Văn Minh - Người sáng lập và điều hành hệ thống thương hiệu "Hủ Tiếu Mực Ông Già Cali" .

Cơ duyên từ một quán ăn nhỏ

Câu chuyện bắt đầu từ khi quán hủ tiếu mực nhỏ của anh Nguyễn Văn Minh ngày càng được nhiều thực khách biết tới và công nhận. Lúc ấy, do khách quá đông, Minh bắt đầu thuê thêm người. Quán ăn đông khách là một điều khiến Minh vui mừng và hạnh phúc, nhưng cũng tạo ra một áp lực vô hình. Nỗi lo lắng về những lần khởi nghiệp thất bại trước đó lại ùa về. Minh biết rằng việc quán ăn nhỏ của mình làm ăn ngày một thuận lợi là một khởi đầu tốt đẹp, nhưng anh khao khát có một hướng đi đúng đắn để phát triển hơn nữa. Những bài học và kinh nghiệm còn thiếu khiến anh luôn tìm kiếm một người dẫn lối.

Anh Nguyễn Văn Minh đang ân cần phục vụ khách hàng.

Cơ duyên ấy đến như một sự sắp đặt tình cờ của số phận. Trong một buổi chiều, anh vô tình lướt qua một quán ăn nhỏ. Ban đầu định đi tiếp, nhưng một cảm giác kỳ lạ thôi thúc khiến anh bước vào. Cuộc gặp gỡ tình cờ buổi chiều hôm ấy với ông chủ quán phở ven đường đã đánh dấu một bước ngoặt lớn, thay đổi tương lai của anh.

Người dẫn lối

Câu chuyện bên tô phở nóng hổi ngày nào vẫn luôn in đậm trong ký ức Minh. Qua cuộc trò chuyện, Minh biết ông Nguyễn Trung Kỳ là một Việt Kiều Mỹ mới về Việt Nam sinh sống. Ông trở về quê hương để tìm sự bình yên nhưng lại gặp phải căn bệnh tai biến. Sau cơn bạo bệnh, ông mở quán phở nhỏ không chỉ để mưu sinh, mà còn để tìm lại niềm vui và khẳng định giá trị bản thân. "Còn sức là còn làm" – câu nói ngắn gọn của ông đã khắc sâu trong tâm trí anh Nguyễn Văn Minh như một triết lý sống mạnh mẽ: được cống hiến và sống trọn vẹn từng ngày.

Phiên bản toàn diện của tô hủ tiếu mực với sự đam mê và tri ân.

Từ buổi chiều định mệnh ấy, anh Minh đã tìm thấy một người dẫn lối. Những kiến thức, kinh nghiệm và tư duy mới mẻ của ông Nguyễn Trung Kỳ, đã giúp Minh tìm ra hướng đi đúng đắn. Những chia sẻ chân thành của ông đã tác động mạnh mẽ, giúp Minh nhận ra rằng để món ăn chạm đến trái tim thực khách, điều quan trọng nhất không phải kỹ thuật, mà là sự chân thành. Điều ấy đã trở thành kim chỉ nam, đặt nền móng vững chắc cho sự thành công đầy ý nghĩa của thương hiệu "Hủ tiếu mực Ông Già Cali".