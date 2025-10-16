Phê La bán tráp cưới - Chiến lược hay chỉ nhất thời là trend?

Họ không chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài, mà chọn những yếu tố bản sắc gần gũi, bình dị để kể câu chuyện Việt Nam, thông qua nguyên liệu trà Ô Long Đặc Sản & Cà Phê tuyển chọn với tinh thần "Sáng tạo từ nguyên bản".

Thị trường ẩm thực Việt chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh. Theo báo cáo năm 2024 của iPOS.vn, Việt Nam hiện có hơn 323.000 cửa hàng F&B, doanh thu toàn ngành đạt 689 nghìn tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm trước. "Miếng bánh" hấp dẫn ấy cũng kéo theo làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các chuỗi ngoại, đặc biệt là trà sữa Trung Quốc, với tốc độ mở rộng và truyền thông cực nhanh, tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt cả về giá, quy mô lẫn cách kể chuyện thương hiệu.

Trong khi nhiều thương hiệu nội địa loay hoay tìm tiếng nói riêng giữa thị trường ngày càng ồn ào và mất bản sắc, Phê La - thương hiệu tiên phong nâng tầm Trà Ô Long Đặc Sản đã giải bài toán với châm ngôn: "Trọn vẹn hoà mình và sống cùng bản sắc văn hoá Việt Nam".

Phê La "bán tráp cưới" - Khi chiếc cốc trà sữa đỏ son trở thành một phần trong đám hỏi giới trẻ

Chiến dịch Phê La Có Hỷ, Cả Làng Chill Vui với phiên bản Cốc Hỷ đỏ son

Vốn được đánh giá cao bởi chiến lược định vị độc đáo và tinh thần tôn vinh giá trị Việt, Phê La tiếp tục khẳng định sự khác biệt qua chiến dịch "Phê La Có Hỷ, Cả Làng Chill Vui". Không chỉ ra mắt Hộp Quà Trà Sữa Tiện Lợi phiên bản Hỷ có thể xếp thành tráp cưới, thương hiệu còn thật sự "làm tới" khi dựng hẳn rạp cưới, rước dâu ngay tại cửa hàng - tái hiện phong tục cưới hỏi truyền thống theo cách vừa gần gũi, vừa trẻ trung.

Mỗi mâm tráp đỏ son, mỗi chi tiết nhỏ đều được Phê La chăm chút tỉ mỉ, như chính cách thương hiệu thực sự hòa mình và lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam

Những mâm tráp đỏ son, chữ "Có Hỷ" trên đèn lồng, hoa mẫu đơn và chim bồ câu được Phê La chăm chút tỉ mỉ, tạo nên không gian vừa rực rỡ vừa ấm áp giữa lòng thành phố. Bước vào Phê La, khách hàng không chỉ "mua trà" mà như được mời dự lễ cưới – nơi mỗi Cốc Hỷ trở thành món quà chúc phúc đầy ý nghĩa.

Phê La thổi hồn sáng tạo vào cốc Phê La Có Hỷ & đồng hành cùng khách hàng trong khoảnh khắc trọng đại

Từ việc đưa sản phẩm vào những khoảnh khắc đời thường như tráp cưới, Phê La đã mở rộng cách người trẻ nhìn nhận văn hóa Việt: nhẹ nhàng, vui tươi và dễ chạm hơn bao giờ hết. Để từ đó thương hiệu không chỉ sáng tạo trên nền chất liệu Việt, mà còn mở ra hướng tiếp cận văn hoá hiện đại: khi thương hiệu thật sự sống cùng những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc sống, chứ không dừng lại ở câu chuyện quảng bá hình ảnh.

Chiến dịch "Phê La Có Hỷ" đã thực sự chạm vào đời sống văn hoá, để mỗi thức uống quen thuộc thành phần ký ức của người Việt trong ngày vui trọng đại - điểm chạm tuy nhỏ nhưng để lại dấu ấn lớn.

Truyền thông từ sự thấu hiểu sâu sắc văn hoá Việt Nam

Là một thương hiệu Việt, Phê La thấu hiểu sâu sắc khẩu vị, cảm xúc và tâm lý của người Việt – những điều tưởng nhỏ nhưng lại tạo nên sợi dây kết nối bền vững giữa thương hiệu và khách hàng. Từ đó, họ xây dựng nên cộng đồng riêng mang tên Đồng Chill – những người trẻ có gu thưởng thức tinh tế, yêu cái đẹp, trân trọng văn hoá và sẵn sàng lan tỏa tinh thần sáng tạo từ chất liệu bản địa.

Mỗi chiến dịch của Phê La là một lần "kể lại" văn hoá Việt theo cách mới – sáng tạo nhưng không xa rời gốc rễ

Trong hành trình kể chuyện của mình, Phê La chọn những điều rất đỗi đời thường để khơi gợi ký ức cộng đồng: khu vườn của bà với trái bưởi trĩu cành qua Bòng Bưởi – Ô Long Bưởi Nha Đam, hình ảnh chiếc xe Dream quen thuộc cùng bố qua Phê Xỉu Vani, hay mới đây là Ly Ô Ly tái hiện trang vở học trò – một chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến nhiều người bật cười vì… nhớ tuổi thơ.

Điều thú vị là, chính khách hàng lại trở thành "người kể tiếp câu chuyện" của Phê La. Từ những chiếc Ly Ô Ly được vẽ, cắt dán, sáng tạo và chia sẻ khắp mạng xã hội, thương hiệu dường như không còn là "người phát ngôn", mà trở thành chất xúc tác để mọi người thể hiện tình yêu dành cho văn hoá Việt theo cách riêng.

Từ chiếc Ly Ô Ly giản dị gợi nhớ trang vở học trò đến Sữa Chua Bòng Bưởi, Phê La khéo léo đánh thức ký ức tuổi thơ, chạm đến cảm xúc của cả một thế hệ

Chiến lược truyền thông của Phê La không dựa trên sự hào nhoáng hay chiêu trò, mà đến từ sự chân thật và tinh tế trong quan sát. Họ không tạo trend, mà để câu chuyện tự nhiên lan tỏa – bằng những cảm xúc rất thật, rất Việt.

Sau gần 5 năm, khi nhiều "cơn sốt" F&B đã thoái trào, Phê La vẫn giữ nhịp phát triển bền vững nhờ kiên định với hai giá trị cốt lõi: nguyên liệu nông sản Việt và tinh thần sáng tạo từ văn hoá Việt. Chính sự bình tĩnh và sâu sắc ấy giúp Phê La định hình xu hướng thay vì chạy theo nó – minh chứng rằng, bản sắc Việt tưởng chừng vô hình lại đang trở thành vũ khí cạnh tranh hữu hình và bền vững nhất của thương hiệu.