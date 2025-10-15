Logitech thắng lớn giải “Thương hiệu truyền cảm hứng” Châu Á 2024: Công thức thành công của “Công nghệ với nền tảng các giá trị cốt lõi”

Đây không chỉ là một giải thưởng danh giá, mà còn là sự công nhận cho chiến lược táo bạo của Logitech: biến thiết bị công nghệ từ công cụ đơn thuần thành một phần không thể thiếu của phong cách sống (lifestyle) và sức khỏe tinh thần của người dùng hiện đại.

Logitech nhận giải thưởng Inspirational Brand Award (APEA 2025)

Hành trình cảm xúc: Đặt người dùng vào trung tâm đổi mới

Giải thưởng này minh chứng cho sự kiên trì của Logitech trong việc kết nối công nghệ với cảm xúc người dùng tại thị trường Việt Nam. Theo ông Lê Thanh Quang – Giám đốc Thị trường Singapore, Malaysia, Việt Nam – Logitech: "Đây là kết quả của xu hướng "công nghệ nhân văn", nơi các giá trị xã hội (sức khỏe, cảm xúc, kết nối cộng đồng) được tích hợp trực tiếp vào chiến lược kinh doanh".

Ông Lê Thanh Quang, thay mặt Logitech nhận giải thưởng Inspirational Brand Award (APEA 2025)

"Người dùng là trung tâm trong triết lý phát triển sản phẩm của Logitech. Chính vì thế, người dùng không chỉ là người tiêu dùng sản phẩm, mà còn là chủ thể cảm xúc, cần được lắng nghe, được truyền cảm hứng và chăm sóc toàn diện," ông Quang chia sẻ, làm rõ triết lý cốt lõi.

Minh chứng cho cách tiếp cận này chính là chiến dịch ra mắt sản phẩm POP Icon Keys vào tháng 10/2024".

Sự kết hợp gây chú ý khi Logitech đã tạo ra cú bắt tay đầy sáng tạo với Clinique – thương hiệu mỹ phẩm cao cấp của tập đoàn Estée Lauder (Mỹ). Bộ sản phẩm chuột và bàn phím POP Icon mang bốn màu sắc xu hướng, kết hợp bất ngờ thú vị với các sản phẩm nổi tiếng có sắc màu. tương ứng như serum màu tím, phấn má màu hồng, màu cam, và son "black honey" đã xóa nhòa ranh giới giữa công nghệ và thời trang, tạo ra một trải nghiệm đồng điệu, phản ánh cá tính người dùng và thu hút mạnh mẽ giới trẻ.

"The 4" một bộ tứ đại diện cho 4 sắc màu của bộ sản phẩm POP Icon Keys trong lần ra mắt tháng 10 năm 2024

Bên cạnh cá tính, Logitech còn chứng minh trách nhiệm thông qua chuỗi hoạt động xã hội "Friday Wellness" – một chiến dịch thiết thực nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần và thể chất. Với thông điệp "Khi cảm thấy tốt hơn, bạn sẽ làm việc tốt hơn", chuỗi workshop, chương trình "Chạy với mẹ" hay sự kiện "Ngày kết nối lại" được đồng hành bởi Global Wellness Day và đại sứ Henri Hubert đã truyền tải triết lý cốt lõi: sức khỏe là nền tảng của năng suất. Triết lý này được cụ thể hóa trong các dòng sản phẩm công thái học (Ergo), tập trung vào sự thoải mái và bảo vệ sức khỏe người dùng trong quá trình làm việc.

Chiến lược lớn: Tạo ra "Công việc ý nghĩa"

Chia sẻ trong buổi lễ trao giải, ông Lê Thanh Quang đã đi sâu vào tầm nhìn dài hạn của thương hiệu: vượt lên trên thành công kinh doanh, tạo ra công việc ý nghĩa. Đây là động lực thúc đẩy sáng kiến Logi WORK, tập trung tái định nghĩa môi trường làm việc hiện đại dựa trên ba trụ cột:

- Hybrid Work (Làm việc kết hợp): Thiết kế giải pháp đảm bảo trải nghiệm liền mạch, linh hoạt, dù người dùng làm việc tại văn phòng hay từ xa.

- AI & Năng suất: Khai thác AI để tăng cường khả năng sáng tạo của con người, loại bỏ sự cản trở và tiết kiệm thời gian – tài sản quý giá nhất.

- Tính bền vững: Cam kết xây dựng các sản phẩm carbon trung tính và bền bỉ, thể hiện trách nhiệm với môi trường.

Đồng thời, Logitech còn tạo ra các nền tảng cộng đồng như Logi WORK để lắng nghe người dùng, hỗ trợ họ tìm thấy sự kết nối và ý nghĩa cá nhân trong công việc. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một trải nghiệm kết nối mượt mà, "vô hình", giải phóng người dùng để tập trung, sáng tạo và phát triển.

MX Master 4: Đẳng cấp mới của hiệu suất và độ chính xác

Để hỗ trợ triết lý "mở rộng tiềm năng con người" trong công việc, Logitech liên tục nghiên cứu và nâng cấp sản phẩm, đặc biệt là dòng chuột cao cấp MX Master. Gần đây nhất, sự kiện ra mắt MX Master 4 là minh chứng rõ ràng cho sự đầu tư này.

MX Master 4 được thiết kế để trao quyền cho các chuyên gia sáng tạo và lập trình viên, thiết lập tiêu chuẩn mới về khả năng kiểm soát và độ chính xác:

- Độ chính xác xúc giác: Tính năng phản hồi haptics tùy chỉnh tái định hình trải nghiệm điều khiển, mang lại độ rung động tinh tế khi cuộn, lý tưởng cho các tác vụ đòi hỏi sự tỉ mỉ như chỉnh sửa video hoặc thiết kế đồ họa.

- Hiệu suất vượt trội: Actions Ring được kích hoạt bởi Logi Options+ cung cấp phím tắt theo ứng dụng, giúp các chuyên gia có thể tiết kiệm đến 33% thời gian và giảm 63% thao tác chuột lặp lại. Tính năng MagSpeed Scroll Wheel cuộn đến 1.000 dòng mỗi giây và cảm biến 8.000 DPI đảm bảo theo dõi mượt mà trên mọi bề mặt, kể cả kính.

DJ Bnuts và Nguyễn Kiêm Phong, một trong các nhân vật "masters" trong buổi ra mắt MX Master 4

Sự ra mắt MX Master 4, cùng với các dòng sản phẩm đột phá vừa được công bố tại sự kiện Logitech G Play tháng 9/2025, cho thấy mục tiêu lâu dài của Logitech là trở thành một thương hiệu biểu tượng trong tâm trí người dùng, dù họ là người dùng văn phòng, những người sáng tạo nội dung hay cộng đồng gaming chuyên nghiệp.

Chiến thắng giải "Thương hiệu truyền cảm hứng" của Logitech là sự ghi nhận cho chiến lược: sử dụng công nghệ để chạm đến cảm xúc, đưa thương hiệu thành người bạn đồng hành tin cậy trong mọi khía cạnh của cuộc sống và trở thành một thương hiệu biểu tượng trên toàn cầu.