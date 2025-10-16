ENEOS đồng hành cùng sinh viên Đại học Vinh chăm sóc xe máy sau mưa bão

Sáng ngày 15/10 ENEOS Việt Nam tham gia đồng hành cùng chương trình Uni Care Day

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 15 và 16/10/2025 tại khuôn viên Đại học Vinh, Nghệ An quy tụ sự tham gia của các thương hiệu lớn trong ngành phụ tùng, phụ trợ xe máy như ENEOS - thương hiệu dầu nhớt hàng đầu Nhật Bản và IRC Việt Nam, GS Việt Nam, 3M Việt Nam.

Hỗ trợ sinh viên sau mưa bão giúp khôi phục khả năng vận hành của xe

Sau nhiều ngày mưa lớn, phần lớn xe máy của sinh viên gặp tình trạng xuống cấp do ngập nước và chưa được bảo dưỡng kịp thời. Tại khu vực kỹ thuật của ENEOS, đội ngũ nhân sự kỹ thuật đã trực tiếp kiểm tra, tư vấn và thay nhớt miễn phí, giúp xe hoạt động trơn tru trở lại, đồng thời giảm thiểu nguy cơ hư hỏng động cơ trong tương lai.

Thấu hiểu được khó khăn sau mưa bão, ENEOS Việt Nam cùng các nhà tài trợ hỗ trợ kiểm tra xe cho sinh viên

ENEOS - sức mạnh dầu nhớt Nhật Bản, hiệu suất tối ưu cho xe máy Việt

ENEOS là thương hiệu dẫn đầu trên thị trường chất bôi trơn của Nhật Bản năm 2023 (theo Kline & Company, Inc), với hơn 130 năm phát triển. Tại Việt Nam, ENEOS được biết đến với các dòng sản phẩm chất lượng cao dành cho cả xe số và xe tay ga, nổi bật với khả năng bôi trơn vượt trội, làm mát nhanh, giúp động cơ hoạt động ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.

Nhớt ENEOS chuyên biệt dành riêng cho xe ga và xe số

Các dòng nhớt của ENEOS đặc biệt phù hợp với điều kiện vận hành khắc nghiệt ở Việt Nam, hỗ trợ động cơ hoạt động êm ái trong thời gian dài, đồng thời duy trì hiệu suất ở tốc độ thấp, đây là yếu tố thường thấy khi sinh viên di chuyển trong khu vực đông đúc.

Truyền cảm hứng chăm sóc xe từ những thói quen nhỏ nhất

Không chỉ mang đến dịch vụ thay nhớt miễn phí, ENEOS còn đóng vai trò là cầu nối giúp sinh viên tiếp cận kiến thức về bảo dưỡng định kỳ và lựa chọn dầu nhớt phù hợp cho từng loại xe. Đây là cơ hội để các bạn trẻ hình thành thói quen chăm sóc xe đúng cách ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Dự kiến ENEOS sẽ thay nhớt miễn phí cho hơn 1.000 xe máy trong hai ngày sự kiện diễn ra

Đại diện ENEOS Việt Nam, (Bà) Đào Thị Bích Hường - Trưởng phòng Marketing chia sẻ.

"Thay nhớt đúng thời điểm là cách đơn giản nhưng rất hiệu quả để bảo vệ động cơ. ENEOS mong muốn thông qua Uni Care Day, sinh viên sẽ chủ động hơn trong việc bảo dưỡng phương tiện, bảo vệ an toàn chính mình mỗi ngày,"

Dầu nhớt ENEOS: đồng hành cùng sinh viên, tiếp sức cho mọi hành trình

Góp mặt tại Uni Care Day 2025, ENEOS không chỉ cung cấp giải pháp kỹ thuật, mà còn lan tỏa thông điệp sống tích cực và có trách nhiệm với phương tiện của chính mình. Đây là lần thứ ba liên tiếp ENEOS đồng hành cùng chuỗi chương trình năm 2025, sau Đại học Cần Thơ và trước đó là nhiều hoạt động vì cộng đồng.

Đại diện ENEOS Việt Nam trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập tốt tại Trường Đại học Vinh

Sau sự kiện tại Đại học Vinh, Uni Care Day sẽ tiếp tục hành trình tại Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội.

Khách hàng quan tâm đến sản phẩm nhớt có thể tìm hiểu thêm trên website chính thức www.eneos.com.vn và fanpage ENEOS Việt Nam.