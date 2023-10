Cùng ngồi ghế loại đàn chị: Lâm Châu hứng "gạch đá" vì thái độ kênh kiệu, Mai Ngô lại được khen tinh tế

Bên cạnh kết quả chung cuộc về Top 8 bước vào chung kết thì spotlight tập 9 The New Mentor thuộc về Lâm Châu. Với màn thể hiện nhiều tranh cãi khi nắm trong tay quyền loại của new mentor, học trò Hà Hồ nhận về phản ứng dữ dội từ người xem. Nhiều ý kiến cho rằng Lâm Châu có thái độ vênh váo, không tôn trọng các đàn chị. Khi bước ra phòng loại, Lâm Châu thể hiện rõ sự tự mãn của người chiến thắng, thậm chí còn gọi thẳng tên Hương Giang, Pông Chuẩn mà không kèm "chị".

Thái độ gây tranh cãi của thí sinh Lâm Châu - học trò Hồ Ngọc Hà ở tập 9 The New Mentor

Kể từ khi tập 9 lên sóng, Lâm Châu trở thành tâm điểm chỉ trích từ cồng động mạng. Nhiều người cho rằng người mẫu 2K3 nên tiết chế thái độ trước khi được người khác công nhận về trình độ của mình. Bên cạnh đó, netizen còn so sánh Lâm Châu với Mai Ngô khi ngồi vào ghế loại của new mentor và mong muốn Lâm Châu học hỏi đàn chị.

Cụ thể, trong tập 8, team Thanh Hằng giành chiến thắng và với vai trò là new mentor, Mai Ngô cùng Thanh Hằng có quyền chọn thí sinh ra về. Khoảnh khắc Mai Ngô nắm trong tay quyền lực ở tập trước được cư dân mạng đào lại. Netizen dành nhiều lời khen cho nữ người mẫu vì thái độ từ tốn, thắng nhưng không kiêu. Ngoài ra, khi xong phần loại, Mai Ngô chủ động đứng lên để lắng nghe những chia sẻ. Chỉ chi tiết này, Mai Ngô được dân mạng khen tinh tế và có sự tôn trọng với các chị lớn.

Khoảnh khắc Mai Ngô khi ngồi nắm trong tay quyền loại ở tập 8 The New Mentor

Mai Ngô được khen tinh tế, không kiêu khi có quyền quyết định loại thí sinh

Netizen so sánh thái độ khác biệt của Lâm Châu và Mai Ngô trong phòng loại