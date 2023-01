Cùng cách gọi như Nine Naphat, tình tin đồn 1 thời lại bị Baifern Pimchanok phản ứng một trời một vực

Không thể phủ nhận, Baifern Pimchanok và Nine Naphat hiện đang là 1 trong những cặp đôi hot nhất xứ chùa vàng. Sau khi công khai tìm hiểu nhau, mỹ nhân đình đám ngại ngùng tiết lộ về sự thay đổi trong cách xưng hô của cô và bạn trai khiến dân mạng cực kỳ thích thú và thường đem chuyện này ra trêu Baifern: "Khi Nine gọi ‘Bai ơi’, Fern sẽ đáp ‘dạ’". Tuy nhiên, không phải ai học theo Nine Naphat gọi "Bai ơi" cũng nhận lại sự ngọt ngào như thế.

Mới đây nhất, March Chutavuth - cậu bạn thân kiêm tình tin đồn một thời của nữ thần Chiếc Lá Bay bất ngờ gia nhập hội những người thích trêu Baifern bằng câu "Bai ơi". Ngay lập tức, dân tình tò mò vì không biết Baifern sẽ trả lời như thế nào. Kết quả là hotboy của Tuổi Nổi Loạn không nhận được lời đáp "dạ" ngọt ngào mà chỉ nhận được một tràng cười giòn tan từ cô bạn thân. Cư dân mạng cũng cảm thấy dễ hiểu và cảm thông cho March vì nếu không phải Nine Naphat gọi thì ai cũng như thế cả thôi.

Baifern đăng ảnh xinh đẹp, cười rạng rỡ trên trang cá nhân

Và March Chutavuth cũng hòa cùng dòng người học theo Nine Naphat gọi cô bạn bằng câu "Bai ơi", đáng tiếc anh chàng chỉ nhận được một tràng cười bất tận từ cô bạn thân

Dân tình cũng phải "cười ra nước mắt" với sự "lầy lội" của March Chutavuth và cho rằng nếu không phải Nine thì Baifern sẽ không trả lời ngọt ngào lại đâu

Được biết trước đó, trong một vlog của March Chutavuth, anh chàng cũng từng thử gọi Baifern Pimchanok bằng câu "Bai ơi". Tuy nhiên, nữ thần Chiếc Lá Bay đã cực phũ khi trả lời lại ngay lập tức "Gì vậy thằng quỷ này", khiến anh chàng cười như được mùa trước độ hài hước của cô bạn.

March cười thật to sau khi thử gọi "Bai ơi" và nghe được câu trả lời phũ phàng từ cô bạn

Baifern Pimchanok sinh năm 1992, còn March Chutavuth sinh năm 1993, kém cô nàng 1 tuổi. Cả hai trở nên thân thiết và từng vướng tin đồn hẹn hò sau khi cùng nhau tham gia một loạt dự án đình đám như: Lạc Lối Trong Biển Lửa, Nàng Công Chúa Cát, Đấu Trường Đam Mê…

Baifern và March là đôi bạn thân đầy hài hước của showbiz xứ chùa vàng

Còn Baifern và Nine đang là cặp đôi hot nhất nhì Tbiz ở thời điểm hiện tại

Nguồn: Teenee