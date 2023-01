Nine Naphat cưng chiều Baifern Pimchanok số 2 không ai số 1, nghe bài phỏng vấn tỏ tình mới đây là đủ hiểu!

Sau khi công khai tìm hiểu nhau, Baifern Pimchanok và Nine Naphat trở thành cặp đôi hot nhất xứ chùa vàng. Mọi động thái của 2 ngôi sao luôn gây sốt trên mạng xã hội và được netizen "hóng hớt" nhiệt tình. Nine Naphat được đánh giá là chàng trai ga lăng, luôn quan tâm, chăm sóc Baifern. Vì lẽ đó, anh chàng đã chiếm được rất nhiều thiện cảm từ fan "nhà gái" và cộng đồng mạng.

Mới đây nhất, Nine Naphat đã gây chú ý lớn khi xuất hiện tại sự kiện đầu năm mới The ICONSIAM Eternal Prosperity Chinese New Year 2023. Sau chuyến du lịch ở trời Tây cùng Baifern, anh chàng được truyền thông xứ chùa vàng tích cực săn đón và không thể thiếu những câu hỏi về bạn gái mình. Dù có phần ngại ngùng nhưng có thể dễ dàng nhận ra nam thần 9X đang rất hạnh phúc và luôn mỉm cười cưng chiều khi nhắc đến nữ thần Chiếc Lá Bay.

Nine Naphat đẹp trai ngời ngời tại sự kiện và được truyền thông hỏi về chuyện tình cảm với Baifern Pimchanok

Anh chàng cười thật tươi và không giấu được niềm hạnh phúc khi được hỏi về bạn gái

Trong cuộc phỏng vấn, Nine Naphat cho biết: "Cả hai đã có khoảng thời gian ở bên nhau, là khoảnh khắc rất dễ thương. Thực ra, điều đó khá hay vì nếu chúng tôi không làm như vậy thì rất khó để có thể hiểu nhau hơn. Tôi cũng có đọc bình luận của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì luôn quan tâm, cổ vũ chúng tôi. Đó là nguồn động lực rất lớn dành cho chúng tôi".

Đáng chú ý hơn cả khi được hỏi về kế hoạch chính thức tỏ tình Baifern trong ngày Valentine, Nine ngại ngùng chia sẻ: "Thật ra, tôi vẫn muốn được tiếp tục tán tỉnh cô ấy mà không nghĩ đến phải có một danh phận chính thức gì cả. Chỉ là tôi muốn khiến Baifern hạnh phúc và cứ tán tỉnh cô ấy như thế vì cô ấy rất dễ thương". Đúng là yêu mến bạn gái đến độ hẹn hò rồi lại vẫn muốn tán tỉnh và cưng chiều nàng thêm, Nine Naphat thật sự trở thành “thánh cuồng Baifern” mất rồi.

Cả hai đã chuyến du lịch vui vẻ bên trời Tây trong thời gian qua

Anh chàng tỏ ra rất ga lăng khi cầm túi xách giúp Baifern

Và luôn ân cần chăm sóc bạn gái trên đường phố tấp nập ở Anh

Nine Naphat sinh năm 1996, còn Baifern Pimchanok sinh năm 1992, hơn anh chàng 4 tuổi. Cả hai là cặp đôi màn ảnh nổi tiếng Tbiz và từng 2 lần hợp tác cùng nhau. Cách đây không lâu, chàng nam thần điển trai đã thẳng thắn chia sẻ với truyền thông về việc thầm mến và quyết định tỏ tình Baifern ngay sau chuyến du lịch chung đến Milan. Bên "nhà gái", Baifern cũng ngại ngùng thừa nhận đang cho cả 2 một cơ hội tìm hiểu và chuyện tình cảm cứ để thuận theo tự nhiên.

Nine Naphat và Baifern Pimchanok đang là cặp đôi hot nhất nhì Tbiz

Nguồn: Sanook, Teenee