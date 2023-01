Nine Naphat điển trai ngời ngời như chú rể ở đám cưới bạn thân, dân tình réo gọi bạn gái Baifern Pimchanok ngay và luôn

Không thể phủ nhận rằng sau khi công khai hẹn hò, Baifern Pimchanok và Nine Naphat chính là cặp đôi hot nhất xứ chùa vàng. Mọi động thái của họ luôn được người hâm mộ trông ngóng và "hóng hớt" nhiệt tình hơn bao giờ hết.

Mới đây nhất, Nine Naphat đã đăng tải những hình ảnh tham gia đám cưới bạn thân. Nam thần sinh năm 1996 vô cùng điển trai trong bộ vest xám với nụ cười rạng rỡ, không kém cạnh gì chú rể. Ngay lập tức, dân tình đã không tiếc lời khen ngợi ngoại hình bảnh bao của anh chàng: "Đẹp trai quá Nine ơi", "Chú rể đến rồi", "Cứ nghĩ là chú rể đây chứ". Đồng thời, fan cũng không quên réo gọi cái tên Baifern Pimchanok và bày tỏ sẽ sớm thấy cái kết đẹp của cặp đôi: "Tiếp theo sẽ là đám cưới của Nine và Baifern trong tương lai", "Chúc mừng nhé, ngồi đợi đám của Baifern và Nine thôi", "Đợi đám cưới 2 người nè"...

Nine Naphat bảnh bao như chú rể trong đám cưới bạn thân. Anh chàng tự nhận quên đọc tin nhắn nhóm nên mặc vest lạc tone so với đồng đội

Nine bảnh bao không thua gì chú rể

Một số hình ảnh khác trong đám cưới bạn thân được Nine đăng tải

Ngay lập tức, netizen gọi tên Baifern Pimchanok và mong chờ về đám cưới của cặp đôi

Baifern Pimchanok sinh năm 1992, còn Nine Naphat sinh năm 1996, kém đàn chị 4 tuổi. Cả hai là cặp đôi màn ảnh nổi tiếng Tbiz và từng 2 lần hợp tác cùng nhau. Cách đây không lâu, chàng nam thần điển trai đã thẳng thắn chia sẻ với truyền thông về việc thầm mến và quyết định tỏ tình Baifern ngay sau chuyến du lịch chung đến Milan. Bên "nhà gái", Baifern cũng ngại ngùng thừa nhận đang cho cả 2 một cơ hội tìm hiểu và chuyện tình cảm cứ để thuận theo tự nhiên.

Baifern và Nine đang là cặp đôi hot nhất Tbiz

Nguồn: Teenee