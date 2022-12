Nữ thần Baifern Pimchanok một mình vi vu trời Tây, Nine Naphat bay qua luôn để thăm bạn gái?

Không lâu sau khi thừa nhận hẹn hò với đàn em điển trai Nine Naphat, nữ thần Chiếc Lá Bay Baifern Pimchanok đã có chuyến du lịch nhiều nước ở châu Âu như Anh, Scotland… mà không có bạn trai bên cạnh. Chính điều này khiến cho người hâm mộ tưởng rằng dường như phải chờ thật lâu nữa mới thấy cả hai xuất hiện cùng nhau.

Tuy nhiên mới đây, netizen đã đứng ngồi không yên khi Nine Naphat đăng story trên Instagram hình ảnh đường phố và tòa nhà giống như ở châu Âu. Anh chàng không tiết lộ chính xác mình đang ở đâu nhưng không gì có thể dễ dàng qua mắt được netizen.

Những hình ảnh mới nhất trên IG Story của cặp đôi siêu đẹp Baifern Pimchanok và Nine Naphat

Được biết, cửa hàng FAZENDA trong hình ảnh Nine Naphat đăng tải có chi nhánh đặt tại các thành phố khác nhau ở châu Âu, và địa điểm mà anh chàng đăng tải là "Fazenda and Culverwell and Edinburgh".

Trùng hợp thay, trong bài đăng mới nhất của mình, Baifern cũng gắn thẻ đang ở Edinburgh, Scotland. Chính điều này đã làm dấy lên nghi vấn phải chăng vì quá nhớ Baifern nên Nine đã không ngại bay cả một quãng đường dài để sang thăm bạn gái.

Hình ảnh Baifern xuất hiện xinh đẹp, tươi tắn ở Edinburgh, Scotland…

… khiến người hâm mộ thắc mắc liệu Nine Naphat có phải là chủ nhân của những bức ảnh này?

Chưa rõ Baifern và Nine có thật sự ở bên nhau và cùng nhau vi vu trời Tây trong khoảng thời gian này hay không, nhưng người hâm mộ cặp đôi vẫn cảm thấy vô cùng thích thú với động thái trên của cả hai.

Baifern Pimchanok sinh năm 1992, còn Nine Naphat sinh năm 1996, kém đàn chị 4 tuổi. Cả hai là cặp đôi màn ảnh nổi tiếng Tbiz và từng 2 lần hợp tác cùng nhau. Cách đây không lâu, chàng nam thần điển trai đã thẳng thắn chia sẻ với truyền thông về việc thầm mến và quyết định tỏ tình Baifern ngay sau chuyến du lịch chung đến Milan. Bên "nhà gái", Baifern cũng ngại ngùng thừa nhận đang cho cả 2 một cơ hội tìm hiểu và chuyện tình cảm cứ để thuận theo tự nhiên.

Trước đó, Baifern - Nine từng khiến khán giả rần rần khi công khai mối quan hệ

Nguồn: Kapook