Cùng bị cáo buộc bạo lực học đường, cớ sao vụ việc của Nam Joo Hyuk và "em gái BTS" lại khác nhau?

Bạo lực học đường là vấn đề nhức nhối ở khắp mọi nơi, showbiz Hàn cũng không ngoại lệ. Năm ngoái, hàng loạt ngôi sao đã bị phanh phui quá khứ bạo lực, buộc phải rút khỏi showbiz như Ji Soo, Soojin (G)I-DLE... Thời gian gần đây, Nam Joo Hyuk và thành viên "em gái BTS" Kim Garam (LE SSERAFIM) là 2 cái tên bị tố cáo là có hành động bắt nạt bạn bè trong quá khứ.

Tuy nhiên, nếu như Nam Joo Hyuk được Dispatch vào cuộc điều tra, minh oan khỏi cáo buộc bạo lực học đường thì Kim Garam buộc tạm ngừng hoạt động dù tập đoàn HYPE liên tiếp phủ nhận. Dispatch cũng không hề điều tra vụ việc của "em gái BTS". Netizen xứ Hàn đã thảo luận về những điểm khác biệt giữa 2 vụ việc của Nam Joo Hyuk và Kim Garam.

Số lượng người tố cáo và bênh vực

Theo công chúng, số người tố cáo và bênh vực 2 ngôi sao đã nói lên tính chất của vụ việc. Đối với Kim Garam, số nạn nhân trực tiếp tố cáo cô là 1, nhưng có rất nhiều bình luận ẩn danh tiếp tục bóc trần những hành động bạo lực của nữ idol. Nhiều người cho biết họ ẩn danh vì sợ hãi nhóm bạn của Kim Garam sẽ trả thù.

Có 1 số bài đăng tự nhận là bạn cùng trường với nữ idol và bênh vực cô, nhưng đã bị soi ra nét chữ giống nhau và chiếc bàn đặt quyển kỷ yếu giống nhau. Điều này làm dấy lên nghi vấn chính nhân viên HYBE đã tự lên bài để bênh vực "gà nhà".

Công chúng nghi chính nhân viên HYBE tự đăng bài bênh vực "gà nhà", do nét chữ và chiếc bàn phía sau cuốn kỷ yếu giống nhau

Trong vụ việc của Nam Joo Hyuk, có 2 người tố cáo chính là A và B, ngoài ra 1 cô gái tên C tố nam tài tử nằm trong nhóm chat quấy rối cô. Tuy nhiên, có đến 18 người bạn và 2 giáo viên chủ nhiệm đứng lên bênh vực tài tử Twenty Five, Twenty One. Nhiều người sẵn sàng để lộ danh tính thật như bạn học Seo Seok Hoon, giáo viên Park Tae Gyu và Hong Seong Man.

Những người bênh vực đều hé lộ những bức ảnh hiếm và câu chuyện chưa từng kể về Nam Joo Hyuk. Thậm chí 2 giáo viên còn lấy danh dự của sự nghiệp nhà giáo để khẳng định không có chuyện Nam Joo Hyuk bắt nạt bạn học.

Bạn học và giáo viên công khai danh tính thật, khẳng định Nam Joo Hyuk không bạo lực học đường

Bằng chứng bạo lực học đường: Bên có bên không!

Dù HYBE phủ nhận mọi cáo buộc nhắm về Kim Garam nhưng sau đó, dấu vết của cáo buộc bạo lực học đường của nữ idol trong hồ sơ đã được hé lộ. Thậm chí, "em gái BTS" còn phải nhận mức án phạt không hề nhẹ trên tổng 9 mức độ vi phạm. Mức án mà Kim Garam nhận được là mức số 5, dành cho các học sinh không có khả năng nhìn nhận lại bản thân sau một thời gian dài bắt nạt các bạn học.

Người bị tố cáo và phụ huynh nhận án từ mức 5 trở lên sẽ trải qua quá trình giáo dục đặc biệt, tiền phạt là 3 triệu won (60 triệu đồng). Đây là mức độ rất nghiêm trọng. Lúc này, HYBE lại đưa ra lập luận rằng nguyên nhân vụ việc bạo lực xuất phát từ bạn bè của Kim Garam. Bên cạnh đó, nữ idol còn lộ loạt ảnh chụp với tấm bảng đầy những hình vẽ phản cảm, nói chuyện tục tĩu khi chưa đủ 18 tuổi. Điều này càng làm công chúng thêm mất thiện cảm với cô.

Kim Garam bị phạt vì bạo lực học đường ở mức độ 5/9, vụ việc được ghi lại trong hồ sơ học sinh của cô

Đây là mức độ bạo lực rất nghiêm trọng

Về phía Nam Joo Hyuk, nhiều bạn bè của anh khẳng định rằng hành động đánh nhau, dùng điện thoại của giáo viên để thanh toán vật phẩm game là do bạn học tên P làm, nhưng tất cả tội danh đã bị người tố cáo đổ tội cho Nam Joo Hyuk. Ngoài ra theo Dispatch, bạn học cũng cho rằng có thể nạn nhân hiểu nhầm chuyện nhờ đi mua bánh mì thành sai vặt, đồng thời bị tổn thương khi cả lớp tranh nhau chen hàng để ăn trưa sớm.

Nam Joo Hyuk còn bị cáo buộc tham gia nhóm chat quấy rối 1 cô gái. Tuy nhiên trên thực tế, tài tử này không phải người sáng lập, mà chỉ có mặt trong nhóm chat này. SOOP Management tuyên bố vấn đề nhóm chat rất phức tạp, tuy nhiên những người tham gia vụ việc đã xin lỗi cô gái tên C, vụ việc cũng không được ghi lại trong hồ sơ các học sinh.

Nhiều bạn bè cho rằng có thể nạn nhân đã hiểu nhầm hành động của Nam Joo Hyuk. Vụ việc tham gia phòng chat quấy rối đã được khép lại và không ghi vào hồ sơ của các học sinh

Hành động pháp lý của phía bị hại

Sau khi Kim Garam bị tố bạo lực học đường, HYBE đã có động thái kiện ngược lại bạn học của cô. Tuy nhiên, phía nạn nhân cũng không nhân nhượng. Nạn nhân và gia đình đều đưa ra thông báo thông qua luật sư, họ mong muốn nhận được lời xin lỗi từ nữ idol. Vì hành động của Kim Garam trong quá khứ và vấn đề bị bạo lực mạng sau vụ việc, nạn nhân đã phải chuyển trường, nghỉ học, thậm chí có suy nghĩ cực đoan.

Trong vụ việc của Nam Joo Hyuk, công ty SOOP Management cũng đã đưa ra tuyên bố có những hành động pháp lý cứng rắn đối với những cáo buộc không chính xác và bình luận ác ý. Sau thông báo này, những người tố cáo Nam Joo Hyuk hiện chưa có thêm động thái mới.

Nguồn ảnh: Sưu tầm

