Cục CSGT hướng dẫn cách "thoát phạt nguội" trong tình huống khẩn cấp, tất cả tài xế cần biết

Mới đây, có người dân gửi thông tin gửi tới Fanpage Facebook Cục CSGT thắc mắc về việc nhận được thông báo “phạt nguội” vì hành vi vi phạm "vượt đèn đỏ” khi đưa người nhà đi cấp cứu. Người này thắc mắc, liệu vượt đèn đỏ trong tình huống khẩn cấp thì có bị xử phạt không?

Trả lời vấn đề trên, Cục CSGT cho hay, nếu đúng như phản ánh có thể coi đây là vi phạm trong tình thế cấp thiết và không bị xử phạt.

Cụ thể, Cục CSGT lý giải, pháp luật đã quy định về “tình thế cấp thiết” là: “tình thế của cá nhân, tổ chức vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa” (khoản 11 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

Như vậy trong tình huống đưa người đi cấp cứu mà người điều khiển phương tiện buộc phải vi phạm pháp luật về TTATGT (như vượt đèn đỏ, đi vào làn đường dừng xe khẩn cấp) để rút ngắn thời gian đưa người bệnh tới bệnh viện, thì có thể được xem xét là tình thế cấp thiết.

Hoặc trong trường hợp dừng chờ đèn đỏ, phía sau có xe ưu tiên (cấp cứu hoặc cứu hoả), xung quanh chật xe thì có thể điều khiển phương tiện đi qua vạch dừng rồi đi sát vào lề đường bên phải nhường đường cho xe ưu tiên đi qua, cũng được xem là tình thế cấp thiết.

Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định không xử phạt đối với việc thực hiện hành vi vi phạm trong tình thế cấp thiết (khoản 1 Điều 11).

Xử lý thế nào nếu nhận thông báo phạt nguội?

Mới đây hồi cuối năm 2025, tài xế 43 tuổi, trú tại huyện Quốc Oai (cũ) đã được xóa lỗi vi phạm đi vào làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 vì phải chở người đi cấp cứu.

Cụ thể, nam thanh niên 29 tuổi, cháu của tài xế, được đưa vào Bệnh viện 19-8 cấp cứu với tình trạng nguy hiểm. Cảnh sát kết luận trình bày của tài xế là đúng và rơi vào tình thế cấp thiết theo quy định pháp luật, do đó tài xế không bị xử phạt.

Một trường hợp khác là anh Phạm Anh V. (SN 1988, trú tại Gia Lâm, Hà Nội), điều khiển ôtô cá nhân BKS 30G-095.xx di chuyển trên đường Võ Chí Công vào cuối năm 2024 thì gặp vụ tai nạn giao thông nên đã dừng xe, cùng lực lượng CSGT đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Trong quá trình di chuyển, anh V. đã vượt đèn đỏ và bị hệ thống camera phạt nguội ghi nhận và đưa phương tiện vào danh sách vi phạm.

Đầu năm 2025, anh V. phát hiện phương tiện mình có trong danh sách nên đã chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội để trình bày.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng CSGT Hà Nội đã xác minh và xác định anh V. thực hiện hành vi vi phạm trong tình thế cấp thiết nhằm cứu người, thuộc trường hợp không bị xử phạt theo Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Do đó, thông báo phạt nguội được gỡ bỏ, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho công dân.

Vậy khi bị nhận thông báo phạt nguội vì vượt đèn đỏ đưa người đi cấp cứu, người vi phạm cần làm gì để xoá lỗi? Cục CSGT cho hay, với trường hợp người vi phạm xét thấy việc vi phạm là do thực hiện trong tình thế cấp thiết, cần thực hiện như sau: Mang các giấy tờ liên quan điến bản thân và phương tiện (bản vật lý hoặc điện tử qua Ứng dụng VNeID, VNeTraffic) tới cơ quan CSGT (địa chỉ theo thông báo);Bên cạnh đó, mang các tài liệu chứng minh thực hiện vi phạm trong tình thế cấp thiết (video clip, ảnh, chứng từ….).

Lực lượng CSGT tiến hành tiếp nhận và xác minh, làm rõ vụ việc. Nếu xác định đúng là tình thế cấp thiết thì sẽ không xử phạt.

Quá trình gửi thông tin hoặc tiếp xúc với cán bộ CSGT giải quyết nếu gặp trường hợp gây khó khăn người dân có thể phản ánh đến qua điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT (0789388539), nhắn tin tới Fanpage Cục CSGT hoặc qua App VNeTraffic.