Cứ ngỡ Lamine Yamal đã có vợ đẹp con xinh

Sau trận thắng đậm 6-1. của Barcelona trước Olympiakos ở vòng bảng Champions League ngày 21/10 vừa qua, tài năng trẻ Lamine Yamal trở thành tâm điểm không chỉ bởi màn trình diễn xuất sắc trên sân mà còn vì khoảnh khắc ngọt ngào bên ngoài sân cỏ.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Yamal nhanh chóng tiến về khu vực khán đài nơi bạn gái – nữ rapper người Argentina Nicki Nicole đang cổ vũ. Ngôi sao 17 tuổi không giấu nổi niềm hạnh phúc, khi vừa ăn mừng chiến thắng vừa dành tặng bạn gái nụ hôn gió đầy tình cảm. Hình ảnh thân mật của cả hai nhanh chóng lan truyền và thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

Trong bức ảnh được chia sẻ sau đó, Yamal xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, một tay bế cậu em trai nhỏ, tay còn lại choàng vai bạn gái. Khoảnh khắc ấm áp khiến nhiều fan thích thú bình luận rằng trông họ chẳng khác gì một “gia đình nhỏ” hạnh phúc.

Yamal ôm bạn gái và bế em trai

Nicki Nicole thường xuyên có mặt trong các trận đấu của Barcelona để cổ vũ bạn trai. Nữ rapper thậm chí còn được bắt gặp nhiều lần đưa đón Yamal đi tập luyện, do cầu thủ sinh năm 2007 vẫn chưa có bằng lái xe.

Là một trong những tài năng trẻ nổi bật nhất của bóng đá châu Âu hiện nay, Lamine Yamal đang chứng minh rằng anh không chỉ chín chắn trên sân cỏ mà còn biết cách tận hưởng cuộc sống ngoài đời thường.