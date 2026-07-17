Cú giảm bất ngờ của giá vàng sáng nay

Trong khi giá vàng miếng giảm 1,6 triệu đồng mỗi lượng thì vàng miếng ghi nhận mức giảm sâu hơn, lên tới 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay cùng giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng giao dịch ở mức 144 - 145,6 triệu đồng/lượng, cao hơn 400.000 đồng/lượng ở chiều mua nhưng thấp hơn 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với các thương hiệu còn lại.

Giá vàng nhẫn có sự phân hóa giữa các doanh nghiệp. SJC niêm yết ở mức 142,1 - 145,6 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức giảm 2,1 triệu đồng mỗi lượng.

PNJ ở mức 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch 142,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ hơn 600.000 đồng mỗi lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết vàng nhẫn ở mức 144 - 145,6 triệu đồng/lượng, dẫn đầu về giá mua nhưng thấp hơn Bảo Tín Mạnh Hải 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay. Ảnh: BTMH.

Sáng 17/7, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.978 USD/ounce, giảm 84 USD/ounce so với đầu giờ sáng hôm qua.

Giá vàng chịu áp lực giảm khi chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ là động lực chính của tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì tích cực. Trong khi đó, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi eo biển Hormuz vẫn mở cửa nhưng đối mặt nguy cơ phong tỏa và rủi ro quân sự, còn Mỹ mở rộng không kích miền Bắc Iran và tuyên bố vô hiệu hóa một tàu chở dầu bị cho là tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa.

Đà tăng của giá dầu hỗ trợ nhu cầu trú ẩn đối với vàng, song nguy cơ lạm phát kéo dài khiến lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao, qua đó kìm hãm đà tăng của kim loại quý.

Theo các chuyên gia, vàng có thể phục hồi lên vùng 4.070-4.103 USD/ounce nếu lợi suất trái phiếu giảm bền vững; ngược lại, nếu giá dầu tiếp tục tăng mạnh, thị trường sẽ đánh giá liệu áp lực lạm phát từ năng lượng có đủ bù đắp xu hướng giảm của chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 6 hay không.



