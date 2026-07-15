Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 PNJ và nhiều thương hiệu khác hôm nay 15/7/2026.

Vàng 9999 là loại vàng chứa 99,99% vàng nguyên chất, chỉ một lượng rất nhỏ 0,01% tạp chất. Loại vàng này còn được gọi là vàng 24K, vàng ta hoặc vàng ròng.

Vàng 9999 nổi bật với màu ánh kim đậm, có tính chất mềm dẻo, dễ bị biến dạng khi va chạm. Vì vậy, vàng 9999 ít được dùng để chế tác các loại trang sức cầu kỳ, gắn đá quý. Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu được đúc thành vàng miếng hoặc nhẫn trơn.

Vàng miếng SJC 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 15/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 6h30 sáng nay (15/7/2026), giá vàng 9999 tại PNJ được niêm yết dao động trong khoảng 14,086 - 14,75 triệu đồng/chỉ.

Bảng giá vàng tại PNJ tính đến 6h30 ngày 15/7/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 999.9 14.450.000 14.750.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.350.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.350.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.100.000 14.500.000 đồng/chỉ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 14.350.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng PNJ - Phượng Hoàng 14.350.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999 14.086.000 14.486.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 13.764.000 14.384.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 13.735.000 14.355.000 đồng/chỉ Vàng 916 (22K) 12.662.000 13.282.000 đồng/chỉ Vàng 750 (18K) 9.885.000 10.875.000 đồng/chỉ Vàng 680 (16.3K) 8.870.000 9.860.000 đồng/chỉ Vàng 650 (15.6K) 8.435.000 9.425.000 đồng/chỉ Vàng 610 (14.6K) 7.855.000 8.845.000 đồng/chỉ Vàng 585 (14K) 7.493.000 8.483.000 đồng/chỉ Vàng 416 (10K) 5.042.000 6.032.000 đồng/chỉ Vàng 375 (9K) 4.448.000 5.438.000 đồng/chỉ Vàng 333 (8K) 3.839.000 4.829.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 6h30 ngày 15/7/2026):

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.450.000 14.750.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.350.000 14.700.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.450.000 14.750.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.350.000 14.700.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.450.000 14.750.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.350.000 14.650.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.250.000 14.650.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.250.000 14.650.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 14.050.000 14.550.000 đồng/chỉ

Phú Quý Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.300.000 14.650.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.300.000 14.650.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày.