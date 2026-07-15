  • eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 15/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo vtcnews.vn
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 PNJ và nhiều thương hiệu khác hôm nay 15/7/2026.

Vàng 9999 là loại vàng chứa 99,99% vàng nguyên chất, chỉ một lượng rất nhỏ 0,01% tạp chất. Loại vàng này còn được gọi là vàng 24K, vàng ta hoặc vàng ròng.

Vàng 9999 nổi bật với màu ánh kim đậm, có tính chất mềm dẻo, dễ bị biến dạng khi va chạm. Vì vậy, vàng 9999 ít được dùng để chế tác các loại trang sức cầu kỳ, gắn đá quý. Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu được đúc thành vàng miếng hoặc nhẫn trơn.

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 15/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng miếng SJC 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 15/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 6h30 sáng nay (15/7/2026), giá vàng 9999 tại PNJ được niêm yết dao động trong khoảng 14,086 - 14,75 triệu đồng/chỉ.

Bảng giá vàng tại PNJ tính đến 6h30 ngày 15/7/2026

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC 999.9

14.450.000

14.750.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.350.000

14.700.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.350.000

14.700.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.100.000

14.500.000

đồng/chỉ

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

14.350.000

14.700.000

đồng/chỉ

Vàng PNJ - Phượng Hoàng

14.350.000

14.700.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999

14.086.000

14.486.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 9920

13.764.000

14.384.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 99

13.735.000

14.355.000

đồng/chỉ

Vàng 916 (22K)

12.662.000

13.282.000

đồng/chỉ

Vàng 750 (18K)

9.885.000

10.875.000

đồng/chỉ

Vàng 680 (16.3K)

8.870.000

9.860.000

đồng/chỉ

Vàng 650 (15.6K)

8.435.000

9.425.000

đồng/chỉ

Vàng 610 (14.6K)

7.855.000

8.845.000

đồng/chỉ

Vàng 585 (14K)

7.493.000

8.483.000

đồng/chỉ

Vàng 416 (10K)

5.042.000

6.032.000

đồng/chỉ

Vàng 375 (9K)

4.448.000

5.438.000

đồng/chỉ

Vàng 333 (8K)

3.839.000

4.829.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 6h30 ngày 15/7/2026):

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.450.000

14.750.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.350.000

14.700.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.450.000

14.750.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.350.000

14.700.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.450.000

14.750.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.350.000

14.650.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.250.000

14.650.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.250.000

14.650.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

14.050.000

14.550.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.300.000

14.650.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.300.000

14.650.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày.

Những lúc không nên mua thêm vàng
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày