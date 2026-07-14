Lãi suất ngân hàng 14/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Sau đợt điều chỉnh của Bac A Bank, thị trường lãi suất huy động ngày 14/7 không ghi nhận thêm ngân hàng tăng lãi suất. Mặt bằng lãi suất tiếp tục ổn định với mức cao nhất 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 7%/năm trở lên

ACB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất cao nhất thị trường khi niêm yết 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Đồng thời, ngân hàng này áp dụng 7,2%/năm ở kỳ hạn 9 tháng và 7,1%/năm ở kỳ hạn 6 tháng.

Saigonbank đứng ngay sau với lãi suất 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Bac A Bank tiếp tục duy trì biểu lãi suất mới sau lần điều chỉnh trước đó, với 7,05%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, 7,1%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 6,95%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Ngoài ra, MBV, VCBNeo và VIB cùng niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Trong đó, MBV và VCBNeo tiếp tục áp dụng mức 7%/năm đồng đều cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng.

Như vậy, toàn thị trường hiện có 7 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên đối với kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng niêm yết 6,9%/năm

Ngay sau nhóm dẫn đầu là LPBank, BVBank, OCB và PGBank, cùng áp dụng mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong nhóm này, LPBank tiếp tục là ngân hàng có lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 18 tháng với 6,95%/năm.

Nhóm ngân hàng duy trì mức 6,8%/năm

Bốn ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất.

Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng đều ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng là 6,6%/năm; còn kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng cùng ở mức 6,8%/năm.

MSB cũng tiếp tục niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng niêm yết từ 6,25-6,75%/năm

Techcombank hiện áp dụng mức 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

BaoViet Bank niêm yết 6,7%/năm; Nam A Bank và Sacombank cùng ở mức 6,6%/năm; SHB là 6,5%/năm; NCB là 6,4%/năm; MB áp dụng 6,35%/năm.

ABBank và TPBank cùng duy trì mức 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất dưới 6,2%/năm

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi VPBank áp dụng mức 6%/năm.

PVcomBank hiện niêm yết 5,6%/năm; GPBank là 5,55%/năm; KienlongBank là 5,5%/năm.

Eximbank, HDBank và SeABank cùng áp dụng mức 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát, với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Nhìn chung, sau diễn biến tăng lãi suất của Bac A Bank trong ngày 13/7, thị trường đã trở lại trạng thái ổn định khi chưa ghi nhận thêm ngân hàng nào điều chỉnh biểu lãi suất. Mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến vẫn chủ yếu tập trung trong khoảng 6,6-6,9%/năm, trong khi nhóm lãi suất từ 7%/năm trở lên vẫn chỉ xuất hiện tại một số ngân hàng quy mô nhỏ và vừa.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 14/7/2026. Mức lãi suất áp dụng thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, từng thời kỳ, đối tượng khách hàng và phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.