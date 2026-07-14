Các tài khoản ngân hàng dưới đây sẽ bị đóng từ ngày 30/7

LPBank vừa thông báo sẽ đóng tài khoản thanh toán đối với các khách hàng cá nhân có tài khoản không còn số dư và không phát sinh giao dịch liên tục trong 12 tháng.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa thông báo sẽ thực hiện đóng tài khoản thanh toán đối với một số khách hàng cá nhân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của LPBank về mở, đóng và sử dụng tài khoản thanh toán.

Theo thông báo, đối tượng áp dụng là khách hàng cá nhân có tài khoản thanh toán không còn số dư và không hoạt động liên tục trong vòng 12 tháng . Đối với các tài khoản không đáp ứng điều kiện về số dư tối thiểu hoặc thời gian hoạt động theo quy định, LPBank sẽ thực hiện đóng tài khoản theo kế hoạch đã thông báo tới khách hàng.

Để tiếp tục sử dụng tài khoản, khách hàng cần kích hoạt lại tài khoản trước thời điểm ngân hàng tiến hành đóng. LPBank cho biết khách hàng có thể thực hiện theo một trong hai cách.

Thứ nhất, thực hiện ít nhất một giao dịch tài chính chủ động trên tài khoản như nộp tiền, chuyển khoản hoặc các giao dịch tài chính khác. Thứ hai, đăng nhập và thực hiện giao dịch trên ứng dụng ngân hàng số LPBank. Theo ngân hàng, ứng dụng cho phép khách hàng giao dịch trực tuyến 24/7.

Trường hợp LPBank không nhận được thông tin phản hồi của khách hàng chậm nhất đến hết ngày 29/07/2026, LPBank sẽ thực hiện đóng tài khoản vào ngày 30/07/2026. ﻿

Sau thời điểm LPBank triển khai đóng tài khoản, nếu khách hàng vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng, có thể liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng *8668 hoặc đến chi nhánh, phòng giao dịch LPBank gần nhất để được hỗ trợ.