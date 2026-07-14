Mỗi lượng vàng miếng SJC giảm gần 3 triệu đồng sau 2 ngày

Trong phiên giao dịch sáng nay (14/7), giá vàng miếng SJC giảm mạnh, có thời điểm lùi về dưới vùng 147 triệu đồng/lượng.

Lúc 8h30 sáng nay (14/7), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,8 - 146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua.

Tuy nhiên, lúc 9h30, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng lên mức 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chỉ còn giảm 1,3 triệu đồng/lượng,

Trên biểu đồ giá hàng ngày, giá vàng miếng SJC đã giảm 2 phiên liên tiếp, từ vùng 149,9 triệu đồng/lượng về mức hiện tại 147,1 triệu đồng/lượng. Như vậy chỉ sau 2 ngày, mỗi lượng vàng miếng đã giảm gần 3 triệu đồng.

Mức giảm này cộng thêm chênh lệch giá mua - bán ở mức 3 triệu đồng, người mua vàng cuối tuần trước đến nay đã lỗ khoảng 5,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC 7 ngày gần đây. (Nguồn: SJC)

Tương tự, giá vàng nhẫn tại SJC cũng ghi nhận biên độ giảm dao động 1-1,6 triệu đồng mỗi lượng. Sau điều chỉnh, vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ được giao dịch ở mức 141,1 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Tập đoàn DOJI và PNJ, giá vàng nhẫn tròn niêm yết ở mức 143 - 146,5 triệu/lượng (mua vào - bán ra). Vàng nhẫn tại Phú Quý giao dịch ở mức 142,8 - 146,3 triệu/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giảm về còn 142,2 - 146,2 triệu/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trong nước giảm mạnh chủ yếu do chịu tác động từ thị trường quốc tế. Đầu giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.001 USD/ounce, giảm 76 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Mức giảm này nối tiếp đà lao dốc gần 3% thị giá trong phiên trước.

Giá vàng giảm khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang. Diễn biến này đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên trước, lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 6, đồng thời kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD đi lên.

Thị trường lo ngại xung đột có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn.