MoMoCare và dấu ấn đổi mới của Chubb Life Việt Nam trong hành trình bảo hiểm số

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) vừa được vinh danh tại hạng mục "Sáng kiến Đổi mới Sản phẩm Bảo hiểm của năm tại Việt Nam" (Insurance Product Innovation of the Year - Vietnam) trong khuôn khổ Giải thưởng Bảo hiểm Châu Á 2026 (Insurance Asia Awards 2026) với sản phẩm MoMoCare | Bảo hiểm Sức khỏe+ (MoMoCare).

Giải thưởng ghi nhận nỗ lực của Chubb Life Việt Nam trong việc đổi mới trải nghiệm bảo hiểm, giúp khách hàng tiếp cận giải pháp bảo vệ một cách đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện hơn.

MoMoCare là giải pháp bảo hiểm dành cho bệnh hiểm nghèo, được số hóa và triển khai hoàn toàn trên ứng dụng MoMo. Sau khi tìm hiểu thông tin sản phẩm và điều kiện áp dụng, người dùng có thể hoàn tất các bước tham gia MoMoCare trên ứng dụng Momo chỉ trong khoảng 2 phút và chỉ cần trả lời 2 câu hỏi thẩm định sức khỏe. Sản phẩm chi trả bồi hoàn chi phí y tế thực tế phát sinh trong quá trình điều trị bệnh hiểm nghèo, với mức chi trả tối đa 5 tỷ đồng cho mỗi năm hợp đồng và 10 tỷ đồng trong thời hạn hợp đồng 3 năm. Với quyền lợi rõ ràng, quy trình đơn giản trên một nền tảng số quen thuộc, MoMoCare góp phần giảm bớt những rào cản ban đầu khi khách hàng tiếp cận bảo hiểm, đồng thời giúp họ chủ động hơn trong việc bảo vệ bản thân và gia đình trước các rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

MoMoCare | Bảo hiểm Sức khỏe+ được vinh danh tại Insurance Asia Awards 2026, đánh dấu bước tiến của Chubb Life Việt Nam trong hành trình đưa bảo hiểm đến gần hơn với người Việt.

Chia sẻ về ý nghĩa của giải thưởng, ông Sang Lee, Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand, kiêm Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam, cho biết: "Giải thưởng "Sáng kiến Đổi mới Sản phẩm Bảo hiểm của năm tại Việt Nam" là sự ghi nhận ý nghĩa đối với nỗ lực của Chubb Life Việt Nam trong việc đổi mới trải nghiệm bảo hiểm dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng. Với MoMoCare, chúng tôi mong muốn giúp việc chủ động bảo vệ sức khỏe trở nên đơn giản và dễ tiếp cận hơn thông qua một hành trình số thuận tiện. Đây cũng là động lực để Chubb Life Việt Nam tiếp tục phát triển các giải pháp lấy khách hàng làm trọng tâm, đồng hành cùng các gia đình Việt Nam trên hành trình sống chủ động và an tâm hơn."

MoMoCare cho thấy khi chuyên môn bảo hiểm được kết hợp với sức mạnh của hệ sinh thái số, các giải pháp bảo vệ có thể đến gần hơn với người trẻ, khách hàng lần đầu cân nhắc bảo hiểm và những người ưu tiên giao dịch trực tuyến.

Chubb Life Việt Nam được vinh danh tại Insurance Asia Awards 2026 với MoMoCare | Bảo hiểm Sức khỏe+, giải pháp bảo hiểm bệnh hiểm nghèo trên nền tảng số.

Giải thưởng là dấu ấn khẳng định cam kết của Chubb Life Việt Nam trong việc không ngừng đổi mới sáng tạo để phát triển các giải pháp bảo hiểm đơn giản, phù hợp và dễ tiếp cận hơn với khách hàng. Bằng việc tiếp tục cộng hưởng sự tiện lợi của công nghệ số với các quyền lợi bảo vệ thiết thực, Chubb Life Việt Nam mong muốn giúp nhiều khách hàng tự tin hơn trên hành trình chủ động bảo vệ sức khỏe và xây dựng nền tảng tài chính vững vàng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về quyền lợi, điều kiện và điều khoản áp dụng của MoMoCare, vui lòng truy cập: https://www.chubb.com/vn-vn/personal/critical-illness-reimbursement.html