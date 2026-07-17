Đồ ăn thì đắt, deadlines thì nhiều, dân văn phòng đành nhịn bữa trưa

Nhịn bữa trưa đang là lựa chọn chung của không ít dân văn phòng, vì nhiều lý do.

Đối với Priscilla Lee (32 tuổi) - Quản lý kinh doanh trong lĩnh vực tài chính tại Singapore, bỏ bữa trưa gần như đã trở thành thói quen nhiều năm nay. Công việc nhiều deadlines, áp lực lớn khiến cô luôn cảm thấy còn nhiều việc quan trọng cần làm hơn là… đi ăn trưa.

Để tránh tăng ca, Lee thường ăn một bữa sáng vào lúc 9h rồi làm việc liên tục đến tận chiều muộn và tới tối mới ăn bữa thứ 2, cũng là bữa cuối cùng trong ngày.

"Tôi không thể tận hưởng một bữa ăn nếu biết vẫn còn công việc quan trọng đang chờ xử lý" - Cô chia sẻ.

Câu chuyện của Priscilla Lee không còn là trường hợp cá biệt. Khi khối lượng công việc ngày càng nhiều, nhân sự bị tinh gọn sau các đợt tái cơ cấu, trong khi chi phí sinh hoạt và giá thực phẩm đều leo thang, ngày càng nhiều nhân viên văn phòng lựa chọn cắt giảm hoặc bỏ hẳn bữa trưa. Với không ít người, đây là cách tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng cái giá phải trả có thể lớn hơn rất nhiều so với những gì họ nghĩ.

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Vì sao dân văn phòng bỏ bữa trưa?

Một khảo sát được Censuswide thực hiện cho Deliveroo for Work với 500 nhân viên văn phòng tại Singapore cho thấy: Chỉ 32% người tham gia khảo sát nghỉ trưa đầy đủ trong ngày làm việc. Áp lực công việc là nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất. Đáng chú ý, có tới 82% người được hỏi thừa nhận rằng ăn uống đầy đủ giúp họ làm việc hiệu quả hơn.

Theo ông Raymond Low - Quản lý cấp cao về gắn kết nhân sự tại DecodeHR, nhiều doanh nghiệp trong vài năm gần đây đã tinh giản bộ máy hoặc hạn chế tuyển dụng mới, khiến khối lượng công việc dồn lên những nhân sự còn lại. Trong bối cảnh đó, không ít người chấp nhận hy sinh giờ nghỉ trưa để kịp hoàn thành công việc.

Ngoài áp lực công việc, yếu tố tài chính cũng góp phần khiến nhiều nhân viên văn phòng thay đổi thói quen ăn uống. Giá thực phẩm và đồ ăn ngoài tại Singapore tăng đáng kể trong những năm gần đây. Một suất cơm văn phòng có thể dao động từ 8-12 đô la Singapore (khoảng 160.000-240.000 đồng), trong khi các bữa ăn tại khu trung tâm tài chính còn có giá cao hơn. Với những người đang cố gắng tiết kiệm chi tiêu hoặc phải nuôi gia đình, bỏ bữa hoặc ăn qua loa bằng đồ ăn vặt trở thành lựa chọn khá phổ biến.

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Bên cạnh đó, nhiều nhân viên còn muốn tan làm đúng giờ để về đón con, chăm sóc gia đình hay xử lý các công việc cá nhân, thế nên tranh thủ làm vào khung giờ nghỉ trưa là lựa chọn hợp lý với họ.

Hệ lụy âm thầm không thể xem nhẹ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc thường xuyên bỏ bữa trưa hoặc vừa ăn vừa làm việc tưởng chừng giúp tiết kiệm thời gian nhưng thực tế lại khiến cơ thể và hiệu suất lao động cùng suy giảm.

Bà Soh Wan Keem - Chuyên gia dinh dưỡng và là nhà sáng lập Nutrimaxx Consultancy, cho biết khi con người vẫn trong trạng thái tập trung cao độ vào công việc, cơ thể chưa thực sự chuyển sang chế độ "nghỉ ngơi và tiêu hóa". Điều này khiến quá trình tiết axit dạ dày và enzyme tiêu hóa diễn ra kém hiệu quả hơn, làm giảm khả năng hấp thụ dinh dưỡng.

Không chỉ vậy, khi vừa trả lời email vừa ăn hoặc chỉ tranh thủ vài phút trước màn hình máy tính, con người cũng ít chú ý đến cảm giác no hoặc đói của bản thân. Họ dễ ăn quá ít hoặc quá nhiều, đồng thời có xu hướng chọn những món tiện lợi như đồ chiên rán, thức ăn khô hoặc thực phẩm chế biến sẵn vì không mất nhiều thời gian.

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Nếu tình trạng này kéo dài, hệ quả sẽ rất khó lường. Các chuyên gia cho biết người thường xuyên bỏ bữa trưa có nguy cơ gặp các vấn đề về tiêu hóa, năng lượng lên xuống thất thường, giảm khả năng tập trung, thay đổi cân nặng, rối loạn giấc ngủ và gia tăng căng thẳng. Không chỉ sức khỏe bị ảnh hưởng, việc bỏ bữa trưa còn tác động trực tiếp đến chất lượng công việc và văn hóa doanh nghiệp.

Ông Kelvin Kao - Nhà sáng lập Protocol, cho rằng những bữa ăn cùng đồng nghiệp là cơ hội để mọi người trao đổi một cách tự nhiên về công việc cũng như những khó khăn đang gặp phải. Nhiều vấn đề có thể được tháo gỡ ngay trong những cuộc trò chuyện ngắn bên bàn ăn thay vì các cuộc họp chính thức.

Theo ông Raymond Low, tại một số nơi làm việc, nhân viên bỏ giờ nghỉ trưa không hẳn vì quá bận mà vì muốn thể hiện mình luôn chăm chỉ. Khi các quản lý hoặc lãnh đạo cũng làm việc xuyên giờ nghỉ, điều đó vô tình tạo ra áp lực khiến nhân viên cảm thấy việc nghỉ ngơi là điều "không nên".

Theo thời gian, điều này khiến môi trường làm việc mất đi những tương tác tự nhiên giữa các đồng nghiệp, làm suy giảm sự gắn kết, niềm tin và tinh thần hợp tác trong tập thể.

Quan trọng hơn cả, các chuyên gia cho rằng thay đổi lớn nhất nằm ở cách mỗi người nhìn nhận về giờ nghỉ trưa. Đây không phải là khoảng thời gian bị "mất đi", mà là một khoản đầu tư cho sức khỏe, khả năng tập trung và hiệu suất làm việc lâu dài.

Ngay cả những khoảng nghỉ chỉ kéo dài vài phút cũng có thể giúp hình thành thói quen nghỉ ngơi lành mạnh, thay vì cố gắng làm việc liên tục suốt cả ngày. Khi đó, bữa trưa không còn là điều có cũng được, không có cũng chẳng sao, mà trở thành một phần quan trọng để duy trì cả sức khỏe lẫn chất lượng công việc trong môi trường văn phòng hiện đại.

(Nguồn: CNA)