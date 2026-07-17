Giá vàng hôm nay 17/7: Lao dốc về dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce

Sáng 17/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 3.978 USD/ounce, giảm 84 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng lao dốc khi chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ - động lực then chốt của tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì ở mức tương đối tích cực.

Tại Trung Đông, eo biển Hormuz vẫn mở cửa nhưng đối mặt với nguy cơ phong tỏa và rủi ro quân sự nghiêm trọng. Mỹ mở rộng các cuộc không kích vào miền Bắc Iran và tuyên bố vô hiệu hóa một tàu chở dầu bị cho là tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa.

Giá dầu tiếp tục tăng hỗ trợ nhu cầu trú ẩn đối với vàng. Tuy nhiên, nguy cơ lạm phát kéo dài khiến lợi suất trái phiếu duy trì cao, qua đó hạn chế đà tăng của kim loại quý.

Giá vàng lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi những tín hiệu tiếp theo về kỳ vọng lãi suất của Fed sau các số liệu doanh số bán lẻ và thị trường lao động, các phát biểu của quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng như mọi diễn biến mới liên quan đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Theo các chuyên gia, nếu lợi suất trái phiếu giảm bền vững, giá vàng sẽ có cơ hội rõ ràng hơn để phục hồi lên vùng kháng cự 4.070 - 4.103 USD/ounce. Ngược lại, nếu giá dầu tiếp tục tăng mạnh, thị trường sẽ tập trung đánh giá liệu áp lực lạm phát từ năng lượng có đủ sức bù đắp xu hướng giảm của chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 6 hay không.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 17/7, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 145,2 triệu đồng/lượng (mua) - 148,2 triệu đồng/lượng (bán), giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 143,7 triệu đồng/lượng (mua) - 147,2 triệu đồng/lượng (bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.978 USD/ounce, giảm 84 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định giá vàng vẫn dao động quanh vùng 4.000 USD/ounce, dù căng thẳng mới tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng trở lại. Việc vàng giữ được vùng hỗ trợ quan trọng này cho thấy nhà đầu tư không còn mạnh tay bán ra trước những lo ngại lạm phát như trước đây.

Ông phân tích, trong ngắn hạn, giá dầu tăng có thể khiến lạm phát duy trì ở mức cao, kéo lợi suất trái phiếu đi lên và gây áp lực lên vàng. Tuy nhiên, nếu cú sốc năng lượng kéo dài làm suy yếu tăng trưởng kinh tế, nhu cầu đối với vàng với vai trò tài sản phòng thủ sẽ gia tăng trở lại.

Ông Hansen cũng dự báo vàng sẽ tiếp tục dao động trong vùng 3.950-4.200 USD/ounce. Nếu vượt 4.200 USD/ounce, thị trường có thể chuyển sang kỳ vọng nhiều hơn vào rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế, tạo động lực cho vàng đi lên.

Ngược lại, nếu đánh mất mốc 3.950 USD/ounce, áp lực từ lạm phát, lợi suất trái phiếu và đồng USD mạnh có thể khiến giá vàng tiếp tục suy yếu.