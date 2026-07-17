Mua nhà nhưng không ở, nhiều người coi bất động sản như "két sắt” vừa giữ tiền, vừa đẻ ra tiền

Không phải ai mua nhà cũng với mục đích để ở.

Xu hướng đầu tư BĐS của người trẻ độc thân tại Singapore

Năm 28 tuổi, Teri Tan đã đưa ra một quyết định mà chính cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến: Chi khoảng 1,25 triệu SGD (khoảng 25,2 tỷ đồng) để mua căn hộ chung cư 1 phòng ngủ tại dự án The Sail Marina Bay.

Thời điểm đó, Teri đang làm việc với vị trí chuyên viên ngân hàng đầu tư tại Phố Wall (New York, Mỹ) nên thay vì mua để ở, căn hộ đầu tiên được cô cho thuê với mức giá 4.800 SGD/tháng (khoảng 96,8 triệu đồng) trong hơn một năm. Đến tháng 12/2022, khi trở về Singapore, Teri mới lần đầu sống tại căn hộ của mình trong vài tháng trước khi tiếp tục cho thuê. Đến tháng 1/2025, cô bán căn hộ với giá 1,25 triệu SGD (khoảng 25,2 tỷ đồng), đúng bằng mức giá đã mua.

Teri Tan

Ngay trong tháng đó, Teri xuống tiền mua một căn hộ lớn hơn tại dự án Pinetree Hill ở Ulu Pandan. Căn hộ có 2 phòng ngủ cùng một phòng làm việc, diện tích khoảng 74 m2, với giá 2,1 triệu SGD (khoảng 42,3 tỷ đồng), dự kiến sẽ được bàn giao vào quý III/2026. Hiện tại, Teri đang đi thuê nhà ở tại khu Boon Keng, cô cho biết khi nhận căn nhà mới, cô vẫn tiếp tục ở thuê vì mục đích của cô là đầu tư BĐS chứ không phải mua nhà để ở.

Một trường hợp khác là Hilda Tan, 31 tuổi, mua căn nhà đầu tiên khi mới 29 tuổi. Tháng 12/2023, khi đang làm quản lý phát triển kinh doanh với mức thu nhập hơn 100.000 SGD/năm (khoảng 2 tỷ đồng), Hilda chi 910.000 SGD (khoảng 18,3 tỷ đồng) để mua một căn hộ rộng khoảng 65m2 tại Waterfront Isle ở Bedok Reservoir.

Hilda Tan cho biết nhiều năm sống tự lập và việc giá thuê nhà liên tục tăng mạnh đã khiến cô quyết định mua nhà thay vì tiếp tục đi thuê. Đến năm 2025, khi chuyển sang Hong Kong làm việc, cô cho thuê lại căn hộ với giá 3.200 SGD/tháng (khoảng 64,5 triệu đồng/tháng).

Dù có nguồn thu từ việc cho thuê, cô nói lợi nhuận thực tế vẫn bị ảnh hưởng bởi các chi phí như phí bảo trì, quỹ bảo dưỡng và những khoản chi liên quan đến việc sở hữu bất động sản.

Căn hộ của Hilda

Những lựa chọn như Teri hay Hilda không còn là những câu chuyện cá nhân, các số liệu mới cũng cho thấy ngày càng nhiều người trẻ Singapore tham gia thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc căn hộ chung cư với mục tiêu đầu tư.

Chuyên gia cảnh báo

Dữ liệu từ ba ngân hàng lớn của Singapore gồm DBS, UOB và OCBC cho thấy số lượng khách hàng dưới 35 tuổi vay mua nhà liên tục tăng trong những năm gần đây.

Riêng DBS ghi nhận số khoản vay mua nhà của nhóm khách hàng dưới 35 tuổi tăng 40% trong giai đoạn 2024-2025. Tại UOB, dư nợ cho vay đối với nhóm khách hàng từ 35 tuổi trở xuống đã tăng hơn 15% mỗi năm kể từ năm 2023. Giá trị khoản vay trung bình của nhóm này cũng tăng khoảng 5%/năm trong giai đoạn 2023-2025 và đã vượt mốc 1 triệu SGD (khoảng 20,2 tỷ đồng) trong 2 năm gần đây.

Trong khi đó, OCBC cho biết số người độc thân mua bất động sản tư nhân để đầu tư trong năm 2025 tăng 36%. Giai đoạn 2022-2024, số người độc thân vay mua nhà với mục đích đầu tư cũng tăng trung bình hơn 10% mỗi năm.

Ảnh minh họa

Năm 2025, cứ 3 khách hàng mới vay mua bất động sản tại OCBC thì có 1 người là khách hàng độc thân. Trong số này, khoảng 20% mua nhà nhằm mục đích đầu tư và khoảng 25% nhà đầu tư độc thân còn chưa đến 30 tuổi.

Theo OCBC, nhiều người trẻ hiện ưu tiên mua các dự án đang xây dựng bởi hình thức thanh toán theo tiến độ giúp họ chủ động hơn về dòng tiền.

Các chuyên gia bất động sản nhận định xu hướng người trẻ mua nhà để đầu tư sẽ còn tiếp diễn, một phần nhờ tài sản được chuyển giao từ thế hệ trước và niềm tin rằng bất động sản vẫn là kênh tích lũy giá trị trong dài hạn. Tuy nhiên, các ngân hàng cũng khuyến cáo người mua cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền. BĐS là tài sản có tính thanh khoản không cao và là cam kết tài chính kéo dài nhiều năm. Người mua cần tính đầy đủ các chi phí sở hữu, chuẩn bị phương án nếu lãi suất thay đổi và không nên phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thu từ tiền cho thuê để trả khoản vay.

Theo khuyến nghị của OCBC, người vay nên duy trì một khoản dự phòng bằng ít nhất 6 tháng tiền trả góp thế chấp dưới dạng tài sản có tính thanh khoản cao, đồng thời tính đến các khoản phí bảo trì, thuế bất động sản và những chi phí phát sinh khác để tránh rơi vào áp lực tài chính trong quá trình đầu tư.

(Nguồn: The Straits Time)