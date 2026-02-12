Cư dân mạng cười bò phát hiện 1 điểm chung của học sinh Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc: Hoá ra chúng ta đều từng nói tiếng Anh "quê" như này!

- "How are you"?

- "I'm fine, thank you. And you?"

Bạn thấy cuộc hội thoại tiếng Anh này có quen không? Chắc chắn là quen rồi vì đây là những gì học sinh Việt Nam từng được dạy trong SGK. Nó như mỗi thói quen ăn sâu vào tiềm thức, chỉ cần ai chào là chúng ta lại bật ra. 100 người thì như 1, ai cũng nói như vậy.

Nhưng thật sự thì sao? Trong giao tiếp thông thường, người bản địa không hề nói như vậy đâu nhé. Trong một show diễn, một nghệ sĩ hài độc thoại người Mỹ, đang sống và làm việc tại Việt Nam đã hài hước chia sẻ rằng: Trong 25 năm sống Mỹ, anh chưa bao giờ nghe câu trả lời kiểu "I'm fine, thank you. And you?".

Và hoá ra không chỉ học sinh Việt Nam chúng ta học như vậy đâu mà học sinh Trung Quốc, Hàn Quốc cũng từng nói tiếng Anh... "quê" như vậy đấy.

Cụ thể trong bộ phim khá hot gần đây của Trung Quốc có tên "Còn Ra Thể Thống Gì Nữa", nữ chính là người xuyên không tới, nghi ngờ nam chính cũng là người xuyên không nên đã hỏi thăm dò anh bằng câu "how are you?”. Và ngay lập tức, anh này đáp lại bằng mẫu câu kinh điển: “Fine, thank you, and you?”.

Câu thoại gây chấn động trong bộ phim Còn ra thể thống gì nữa

Còn trong một chương trình tạp kỹ của Hàn Quốc, có 1 tình huống vô cùng hài hước khi một nhóm học sinh cãi nhau nhưng lại bằng tiếng Anh. Tuy nhiên một nữ sinh vì nói kém tiếng Anh nên chỉ có thể đáp lại lời mắng mỏ của bạn bằng câu: "I'm fine, thank you. And you?".

Khi bị bạn mắng mà mình kém tiếng Anh

Trước sự trùng hợp này, nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận đầy hài hước: "Hoá ra, câu thần chú này nước nào cũng dùng à"; "Gì đây trời, khi người châu Á dùng chung giáo trình tiếng Anh à"; "Hoá ra không chỉ mỗi chúng ta nói thế";...

Vậy trong thực tế giao tiếp khi đối mặt với câu hỏi "How are you", chúng ta nên đáp lại như nào mới tự nhiên? Cùng "bỏ túi" ngay một loạt câu sau đây các bạn nhé:

1. Khi bạn đang thấy ổn (Phổ biến nhất)

Đây là những câu trả lời dùng được cho cả bạn bè, đồng nghiệp và người lạ.

- "I'm good, thanks!" (Gần gũi, phổ biến nhất).

- "Pretty good." (Khá tốt, nghe rất tự nhiên).

- "Not bad, thanks." (Không tệ, dùng khi mọi thứ bình thường).

- "Doing well, how about you?" (Đang rất ổn, còn bạn thì sao?).

2. Khi bạn đang rất hào hứng hoặc tuyệt vời

Nếu bạn vừa có tin vui hoặc tâm trạng đang cực kỳ bay bổng:

- "Never better!" (Chưa bao giờ tốt hơn thế này!).

- "I'm doing great!" (Tôi đang cực kỳ tuyệt vời).

- "Couldn't be better!" (Không thể tốt hơn được nữa).

3. Khi bạn thấy "cũng thường thôi" hoặc hơi bận rộn

Đôi khi cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày lặp lại, bạn có thể nói:

- "Same old, same old." (Vẫn thế thôi, không có gì mới).

- "Can't complain." (Không có gì để phàn nàn cả - rất hay dùng).

- "Keeping busy." (Cũng đang bận rộn tí chút).

- "I've been better." (Tôi cũng từng có lúc khá hơn thế này - dùng khi bạn hơi mệt hoặc gặp chuyện không vui).

Cách hỏi lại sao cho "sang"

Thay vì cụm từ máy móc "And you?", hãy thử các cách sau để cuộc hội thoại trôi chảy hơn:

Thay vì nói... Hãy thử nói... And you? How about you? And you? How are things with you? And you? What about yourself? (Nghe chuyên nghiệp hơn) And you? You? (Ngắn gọn, thân mật)





Chúc các bạn giao tiếp tiếng Anh trôi chảy nhé!