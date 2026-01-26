Cụ bà 91 tuổi đập vỡ tivi vì thấy nhân vật yêu thích trong phim bị bắt nạt

Câu chuyện được lan truyền rộng rãi sau khi cháu gái của cụ bà, họ Lưu, đăng tải nhiều đoạn video ghi lại khoảnh khắc bà phản ứng dữ dội trong lúc theo dõi các bộ phim cổ trang. Theo Xianfeng News, trong các clip, cụ bà không ngần ngại vung tay tát vào tivi, lớn tiếng mắng chửi các nhân vật phản diện như thể họ đang ở ngay trước mặt mình.

Xem phim truyền hình là thú vui lớn nhất trong ngày của cụ bà. Thời gian gần đây, bà đặc biệt say mê hai bộ phim cổ trang nổi tiếng là Trường Tương Tư và Liên Hoa Lâu.

Trong một đoạn video, cụ bà tức giận quát vào màn hình khi thấy nữ nhân vật bị hãm hại: “Nếu cô ấy chết thì anh sống nổi không? Anh có từng nghĩ đến điều đó chưa?”.

Ở một clip khác, bà chỉ tay vào nhân vật phản diện và nói lớn: “Tên ác nhân này quá xấu xa. Tôi phải gọi cảnh sát bắt hắn. Làm ác thì sớm muộn cũng bị quả báo”.

Không chỉ bênh vực nhân vật nữ, cụ bà còn bày tỏ quan điểm rất rõ ràng về những bất công xã hội được phản ánh trong phim. Khi chứng kiến cảnh người lớn tuổi chèn ép người trẻ, bà bức xúc nói: “Một đám người già bắt nạt người trẻ. Tư tưởng bảo thủ như vậy thì sao ngăn được xã hội tiến lên”.

Theo chia sẻ của cháu gái, có những lúc cụ bà quá kích động đến mức liên tục đập vào tivi. Gia đình từng phải thay một chiếc tivi vì bị hỏng hoàn toàn. “Chúng tôi mua cái mới, nhưng chỉ sau ba ngày thì màn hình xuất hiện một vệt đen do bà lại đập vào”, cô Lưu kể lại.

Điều đáng nói là ngoài đời, cụ bà rất hiền hòa, chưa từng nổi nóng với con cháu. “Chỉ khi xem phim truyền hình thì ‘nhân cách thứ hai’ của bà mới xuất hiện” cháu gái vui vẻ nói đùa.

Để tránh tivi tiếp tục hư hỏng, gia đình đã lắp thêm một tấm chắn bằng mica trong suốt phía trước màn hình. Một số cư dân mạng gợi ý nên chuyển sang dùng máy chiếu, nhưng cô Lưu từ chối vì lo sợ bà có thể bị thương nếu vô tình đập vào tường.

Gia đình từng thử hạn chế thời gian xem phim của cụ bà, nhưng kết quả là bà buồn bã, không vui. “Cuối cùng chúng tôi đành chiều theo. Bà đã 91 tuổi rồi, niềm vui của bà là điều quan trọng nhất với cả nhà”, cô Lưu chia sẻ.

Nguồn: SCMP