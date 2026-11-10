Công việc kiếm tiền của Tân Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang

Tân Hoa hậu mới 20 tuổi nhưng đã tự lập trong việc kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang trở thành cái tên nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Ở tuổi 20, người đẹp Hà Nội gây chú ý không chỉ bởi nhan sắc và thành tích tại cuộc thi mà còn bởi câu chuyện phía sau hành trình chinh phục vương miện. Đáng chú ý, dù còn là sinh viên, Yến Trang đã sớm có ý thức tự lập về tài chính, chủ động kiếm tiền để theo đuổi đam mê.

Với những người theo dõi các cuộc thi nhan sắc, việc chuẩn bị cho một hành trình thi Hoa hậu thường đòi hỏi khoản đầu tư không nhỏ. Từ trang phục, giày dép, phụ kiện đến chi phí làm tóc, trang điểm và rèn luyện kỹ năng, các thí sinh phải dành nhiều thời gian cũng như kinh phí để hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình, Nguyễn Yến Trang lựa chọn tự kiếm thêm thu nhập bằng công việc gia sư.

Theo chia sẻ, đây là công việc giúp tân Hoa hậu có tiền trang trải một phần chi phí trong quá trình chuẩn bị dự thi. Nhờ đó, cô có nguồn thu nhập riêng và không phải phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ. Đặc biệt, công việc gia sư cũng phù hợp với định hướng học tập của Yến Trang khi cô hiện là sinh viên chuyên ngành Giáo dục tiểu học.

Yến Trang làm gia sư để kiếm tiền trang trải cuộc sống, thi hoa hậu

Sau khi Yến Trang đăng quang, một phụ huynh có con từng được cô dạy gia sư cũng gửi lời chúc mừng và dành nhiều lời khen cho người đẹp. Người này viết: "Ấn tượng với em cô gái vô cùng xinh đẹp, ngoan, lễ phép, giản dị và yêu nghề giáo. Chúc mừng em đạt danh hiệu cao nhất. Bao vất vả thật xứng đáng".

Yến Trang trong mắt mọi người là cô bé hiền lành, lễ phép

Gia đình phía sau hành trình của Tân Hoa hậu Việt Nam

Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006 tại Hà Nội, hiện là sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, chuyên ngành Giáo dục tiểu học. Từ nhỏ, cô đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành Hoa hậu. Sau nhiều năm chuẩn bị và trau dồi kỹ năng, người đẹp quyết định ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026 để hiện thực hóa mong muốn từ thuở bé. Chiến thắng ở tuổi 20 mở ra cho cô một hành trình mới với nhiều cơ hội nhưng cũng đi kèm không ít trách nhiệm.

Theo những chia sẻ từ gia đình, Yến Trang là con gái lớn trong gia đình có hai chị em tại Hà Nội. Bố cô làm lao động tự do, còn mẹ là giáo viên. Từ nhỏ, người đẹp được nuôi dạy trong môi trường đề cao tính kỷ luật và sự tự giác. Cả bố lẫn mẹ đều nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái, chú trọng rèn luyện nề nếp và ý thức trách nhiệm.

Về chuyện tình cảm, Yến Trang từng cho biết cô chưa có người yêu. Ở thời điểm hiện tại, tân Hoa hậu tập trung cho việc học tập, các hoạt động sau đăng quang và hành trình thực hiện những trách nhiệm của người đại diện nhan sắc Việt Nam.

Gia đình cho biết dạy dỗ Yến Trang rất nghiêm khắc, kỷ luật từ ngày bé

Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu ở tuổi 20

Ảnh: FBNV