Công ty quản lý của IU yêu cầu "văn hóa hâm mộ" văn minh hơn

Công ty quản lý của IU - EDAM Entertainment - đã đưa ra tuyên bố mới thông qua trang dành cho người hâm mộ của nữ ca sĩ liên quan tới việc tăng cường bảo vệ sự an toàn cũng như quyền riêng tư cho nghệ sĩ. Trong đó, EDAM nêu rõ những hướng dẫn về "văn hóa hâm mộ", hướng tới một cộng đồng khán giả văn minh hơn.

Trong những quy định mới, công ty yêu cầu người hâm mộ không được tới những địa điểm nằm ngoài lịch trình chính thức của IU, bao gồm công ty, phòng thu âm, phòng tập, tiệm làm tóc/trang điểm và nơi ở của nghệ sĩ. Phía công ty nhấn mạnh rằng đời sống riêng tư của nghệ sĩ nói chung và IU nói riêng cần được tôn trọng. Ngoài ra, những khu vực nhập cảnh sân bay và các cửa hàng tại đây cũng được coi là điểm cấm, nghĩa là người hâm mộ không được phép theo chân thần tượng tới đây.

Công ty cũng không khuyến khích việc quay phim và phát hành lịch trình của nghệ sĩ do vi phạm tới quyền riêng tư. Ngoài ra, công ty cảnh báo những khán giả cố gắng liên hệ liên tục với IU, cố gắng tiếp xúc thân thể gây ảnh hưởng tới nữ ca sĩ.

Cuối cùng, EDAM cảnh báo sẽ tước quyền lợi của khán giả trong câu lạc bộ người hâm mộ nếu vi phạm các nguyên tắc mới. Trong những trường hợp nghiêm trọng, nếu xác định được các hành vi phạm tội, công ty sẽ có những hành động pháp lý - dân sự và hình sự.

Động thái mới của EDAM Entertainment được đưa ra sau khi IU bị dọa giết và bị xâm phạm quyền riêng tư vào đầu tháng này. Cơ quan điều tra cũng lập tức vào cuộc để điều tra và bảo vệ sự an toàn cho nữ ca sĩ. Trước nhiều lời đe dọa nguy hiểm, công ty giải trí này đã tăng cường quy trình an toàn nhằm đảm bảo sức khỏe, an ninh và quyền riêng tư cho nghệ sĩ của họ.