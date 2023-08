Video 22 triệu view nữ diễn viên Mask Girl khóc nức nở khi gặp IU bất ngờ hot lại, chuyện gì đã xảy ra?

Mask Girl (Cô Gái Mang Mặt Nạ) đang là bộ phim Hàn Quốc hot hit nhất hiện nay với lượng người xem đông đảo. Bên cạnh những tình tiết, diễn biến của phim thì dàn diễn viên góp mặt trong tác phẩm này cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.



Với diễn xuất ấn tượng, đa dạng, diễn viên nhí Kim Min Seo cũng tạo được nhiều dấu ấn trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Hospital Playlist (2020), My Wonderful Life (2020), Hometown Cha-Cha-Cha (2021), Café Minamdang (2022), The First Responders (2022)...

Kim Min Seo trong Mask Girl

Sau khi thu hút sự chú ý nhờ sức nóng của Mask Girl, đoạn clip 22 triệu view Kim Min Seo khóc nức nở khi gặp IU bất ngờ được "đào lại". Cụ thể, đây là 1 series thuộc kênh YouTube nổi tiếng của Hàn có tên odg, nhiệm vụ của Kim Min Seo (khi ấy mới học lớp 6) phải vờ như không nhận ra IU - thần tượng mà cô đặc biệt yêu thích.

Do diễn xuất quá đạt mà giọng ca You & I đã rời đi ngay sau đó khiến Kim Min Seo bật khóc nức nở.

Video tương tác giữa Kim Min Seo và IU

Kim Min Seo bật khóc nức nở sau khi IU rời đi

Tuy nhiên, khi thấy Kim Min Seo oà khóc, IU đã nhanh chóng quay trở lại và cả 2 đã có những màn tương tác đầy đáng yêu, hài hước. Sau khi "xả vai", cô nàng đã hoàn toàn được "bật mode" fangirl, không ngại thể hiện niềm yêu thích mãnh liệt với nữ ca sĩ đình đám.

Bên cạnh đó, sao nhí Mask Girl còn bày tỏ sự tiếc nuối khi muốn mua album của IU nhưng không được mẹ cho phép và nhận được cái kết ngoài sức mong đợi. Chủ nhân hit Palette đã ngay lập tức tặng nữ diễn viên một album có kèm cả chữ ký khiến cô nàng vô cùng thích thú, vui sướng.