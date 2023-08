IU chiều lòng fan, không tăng giá vé concert

(Ảnh: Kbizoom)

Công ty quản lý EDAM Entertainment thông báo IU sẽ tổ chức concert dành cho những người hâm mộ tại sân vận động KSPO Dome vào cuối tháng 9 tới. Concert lần này được mang tên I+UN1VER5E. Ngoài ra, phía công ty cũng cung cấp thông tin về giá vé và cách thức đặt vé nhằm giúp người hâm mộ chọn được vị trí phù hợp nhất với bản thân.

"Buổi hòa nhạc dành cho người hâm mộ dự kiến sẽ là sự kiện đầy ý nghĩa với IU và người hâm mộ - những người đã sát cánh và củng cố tình cảm bền chặt trong suốt 15 năm qua", thông báo từ phía công ty.

Mặc dù đã tổ chức nhiều tour diễn nhưng đây là concert dành riêng cho fan đầu tiên của IU. Do đó, concert dự kiến sẽ có bầu không khí ấm cúng, kết hợp giữa không khí của những buổi gặp gỡ người hâm mộ với không khí concert thông thường. IU cũng trực tiếp tham gia vào quá trình chuẩn bị cho concert đặc biệt này, từ lên ý tưởng cho đến những kế hoạch cho sân khấu.

(Ảnh: SBS Star)

Đáng chú ý, dù IU là một nghệ sĩ K-Pop hàng đầu nhưng giá vé trong concert lần này lại không hề tăng. Đây là điều đáng ngạc nhiên khi các buổi hòa nhạc của thần tượng trong thời gian gần đây đã tăng giá, lên khoảng hơn 150 USD cho một vé.

Cụ thể, chỗ ngồi tốt nhất trong concert của IU có giá là 66 USD trong khi chỗ ngồi hạn chế tầm nhìn có giá khoảng 50 USD. Đây là giá vé thấp hơn rất nhiều so với giá vé trung bình cho các buổi concert của nghệ sĩ K-Pop trong thời gian gần đây.

Để so sánh, chuyến lưu diễn Be The Sun in Seoul của SEVENTEEN có giá vé trung bình là gần 100 USD cho một vé. Trong khi đó, nhóm nhạc tân binh LE SSERAFIM tổ chức concert tại nhà thi đấu Jamsil đã ấn định vé VIP là 149 USD, vé thường là 116 USD. Sau khi cộng thêm các chi phí phát sinh, một vé VIP của LE SSERAFIM có giá thực tế là 151 USD.

Ở thời điểm hiện tại, IU đang nhận về những sự khen ngợi và đánh giá tích cực của cộng đồng K-Pop khi không tăng giá vé trong concert của mình. Trong khi đó, những người hâm mộ cũng vô cùng xúc động trước sự tận tâm của IU trong việc đưa ra mức giá vé hợp lý nhằm giúp người hâm mộ có cơ hội gặp gỡ thần tượng và trải nghiệm concert ấm cúng.