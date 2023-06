Quy mô concert của IU tăng gấp 10 lần kể từ khi ra mắt

IU khởi đầu sự nghiệp vào năm 2008 và dần được khán giả biết đến nhờ giọng hát trong trẻo, dáng vẻ nhỏ nhắn và khuôn mặt dễ thương. Sau 4 năm ra mắt, vào năm 2012, IU chỉ bắt đầu concert solo của mình ở địa điểm 4000 chỗ ngồi. Thế nhưng, cho tới năm ngoái, tại concert The Golden Hour: Under the Orange Sun, quy mô concert của IU đã được mở rộng lên hơn 10 lần so với lần đầu tiên.

Đây không phải sự tăng trưởng đột ngột mà hoàn toàn là nỗ lực, cố gắng của IU trong suốt những năm theo nghiệp ca sĩ. Kể từ concert đầu tiên tổ chức vào năm 2012, những concert tiếp theo của giọng ca sinh năm 1993 đều tăng trưởng quy mô đều đặn.

(Ảnh: Kbizoom)

Cụ thể, các buổi hòa nhạc diễn ra tại sân vận động bóng ném Olympic vào năm 2016 có sức chứa 4.500 chỗ ngồi. Một năm sau đó, quy mô concert của IU tăng lên 6000 chỗ cho một concert.

Sự thay đổi rõ ràng nhất là vào năm 2018 tại sân vận động Thể dục dụng cụ. Khi đó, IU gây kinh ngạc khi lấp đầy sân vận động có sức chứa 11.000 chỗ ngồi này. Sau đó, cô tiếp tục mở rộng lên 15.000 chỗ ngồi tại đây nhằm đáp ứng nhu cầu của những người hâm mộ.

Buổi hòa nhạc gần đây nhất là The Golden Hour: Under the Orange Sun được tổ chức tại sân vận động chính Jamsil Seoul vào tháng 9/2022. Với 2 ngày tổ chức, IU đã thu hút tổng cộng hơn 85.000 người tham dự, chứng tỏ vị thế của một nghệ sĩ solo hàng đầu.

Concert lấp đầy bởi những người hâm mộ của IU. (Ảnh: Kbizoom)

Thực tế, Jamsil là sân vận động mơ ước của mọi ngôi sao Hàn Quốc khi đây là địa điểm tổ chức hòa nhạc lớn nhất tại đất nước này. Đây từng là sân khấu của những nghệ sĩ hàng đầu như Cho Yong Pil, Psy và BTS. Đáng chú ý hơn cả, IU là nữ nghệ sĩ đầu tiên có vinh dự biểu diễn tại sân vận động này.

Chứng kiến sự phát triển không ngừng về quy mô concert của IU, những người hâm mộ vô cùng tự hào và tỏ ra hào hứng cho sự thành công mà nữ ca sĩ đạt được sau nhiều năm cố gắng. Trong thời đại các nhóm nhạc K-Pop là trào lưu, IU - một nghệ sĩ solo - vẫn giữ được chỗ đứng cho mình và cạnh tranh ngang hàng với các nhóm nhạc. Đây là điều vô cùng hiếm có mọi ngôi sao đều mong muốn.