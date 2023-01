Công nương Kate được minh oan

Trong cuốn hồi ký Spare, Hoàng tử Harry tố chị dâu, Công nương Kate, làm khó vợ anh, Meghan Markle, khiến cô khóc nức nở khi yêu cầu may lại toàn bộ váy phù dâu vào 4 ngày trước đám cưới chỉ vì Công chúa Charlotte, con gái của Kate và William, mặc không vừa. Ngoài các “nhân vật chính”, Hoàng tử Harry nhắc đến thợ may, tên là Ajay, được Meghan gọi đến Cung điện Kensington để sửa váy nhưng Kate không chịu, mà muốn nhà thiết kế do cô chọn.

Ajay Mirpuri (giữa) là thợ may được Meghan mời đến sửa váy cho các phù dâu nhí. Ảnh: Daily Mail

Danh tính thợ may nhanh chóng được Daily Mail lần ra. Đó là Ajay Mirpuri, 45 tuổi, chuyên may váy và vest cho các sự kiện sang trọng. Anh có cửa hàng ở West End, London, Anh.

Về cáo buộc của Harry với chị dâu, Ajay Mirpuri thừa nhận không biết gì liên quan đến mâu thuẫn nội bộ Hoàng gia Anh, nhưng anh và ba nhân viên phải làm việc xuyên ngày đêm tại Cung điện Kensington và Lâu đài Windsor trong bốn ngày trước lễ cưới năm 2018, sau khi phát hiện cả 6 chiếc váy phù dâu của nhà mốt Pháp Givenchy vừa người. Mirpuri bày tỏ không ngạc nhiên khi vấn đề về những chiếc váy khiến mọi người căng thẳng, thậm chí rơi nước mắt.

“Nếu có bất kỳ điều gì xảy ra ở phía sau, điều đó không xảy ra trước mặt tôi. Nhưng vâng, đám cưới luôn căng thẳng vào thời điểm tốt nhất, đặc biệt là đám cưới ở cấp độ cao này. Bạn phải tôn trọng điều đó. Họ phải đối mặt với vấn đề giống như bất kỳ ai tổ chức đám cưới, với những vướng mắc vào phút cuối. Tôi có thể hiểu tại sao mọi người khó chịu nếu chiếc váy không vừa vặn. Điều đó thật căng thẳng. Tôi đồng cảm với bọn trẻ, bởi vì bạn sẽ không muốn bọn trẻ bước ra sân khấu lớn trong bộ váy không vừa. Đó là những gì xảy ra với họ. Cả 6 chiếc váy của phù dâu đều cần phải sửa. Chúng tôi đã làm nó. Tôi là người theo chủ nghĩa bảo hoàng (ủng hộ hoàng gia). Tôi muốn làm bất cứ điều gì có thể với công việc kinh doanh nhỏ của mình để phục vụ Hoàng gia Anh”, anh Mirpuri chia sẻ.

Ajay Mirpuri xác nhận tất cả váy phù dâu đều sai kích cỡ, buộc phải sửa gấp. Ảnh: PA

Theo thợ may hoàng gia, nhóm của anh phải làm việc cật lực đến 4 giờ sáng trong ba đêm liên tiếp để chỉnh sửa những chiếc váy cho vừa với số đo của các phù dâu nhí. Họ hoàn thành công việc và rời Lâu đài Windsor vào 22h đêm trước ngày cưới (19/5/2018).

Anh Mirpuri vui vì không ai phàn nàn về trang phục sau khi sửa. Tuy nhiên, anh cảm thấy hổ thẹn khi diện mạo của các phù dâu nhí, bao gồm Công chúa Charlotte, trong ngày cưới bị lu mờ bởi các bài báo về sự bất hòa giữa Kate và Meghan.

Khi được hỏi về chi phí cho 4 ngày làm thâu đêm, Mirpuri từ chối tiết lộ con số cụ thể, chỉ cho biết hóa đơn đã được thanh toán.

Ajay Mirpuri là thợ may quen của Meghan, từng nhiều lần làm việc cho Nữ công tước xứ Sussex và những người khác trong gia đình hoàng gia. Ông cũng từng may đồ cho các ngôi sao hạng A như Elton John, Michael Caine và Mariah Carey...

Chia sẻ từ người thợ may trong cuộc một lần nữa khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người cảm ơn Ajay Mirpuri làm rõ sự việc một cách khôn khéo, đồng thời minh oan thay Công nương Kate, vốn bị Harry cáo buộc cố tình gây khó dễ cho Meghan.

“Tôi nghĩ có thể hai phụ nữ đều khóc. Catherine mới sinh con ba tuần trước đó, có lẽ bị thay đổi hormone, cộng thêm con gái khó chịu vì chiếc váy không vừa. Bất kỳ cô dâu tương lai nào cũng bị căng thẳng trước đám cưới và những vấn đề có thể khiến họ phát khóc. Meghan nói Catherine xin lỗi và gửi hoa. Có phải trong suy nghĩ của Meghan, Catherine là người có lỗi, còn cô ấy không có vấn đề gì?”, “Có vẻ như Kate đã đúng, những chiếc váy thực sự cần được làm lại”, “Harry nói rằng nhìn thấy Meghan nằm khóc nức nở trên sàn, tôi không thể hình dung ra hình ảnh đó. Tôi không nhớ mình từng nằm lăn ra sàn khóc sau 2 tuổi không”... là những bình luận được người dùng mạng để lại.

Cư dân mạng cảm ơn thợ may vì minh oan cho Công nương Kate rằng cô không cố tình hạch sách Meghan. Ảnh: PA

Theo Daily Mail