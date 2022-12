Tối 6/12 (giờ địa phương), Hoàng tử Harry và Meghan Markle tham dự Gala trao giải Ripple of Hope của Tổ chức nhân quyền Robert F. Kennedy ở khách sạn Hilton Midtown, New York. Đôi vợ chồng là một trong những người đoạt giải Ripple of Hope năm nay vì "chống phân biệt chủng tộc". Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng từng nhận giải thưởng tương tự.