Trong dàn cast Running Man Vietnam mùa mới, Quang Tuấn là mảnh ghép khiến khán giả bất ngờ nhất. Một nam diễn viên vốn quen với hình ảnh trầm tĩnh, gai góc bỗng xuất hiện trên sóng truyền hình với vẻ lúng túng, hiền lành đến mức ai cũng muốn "bảo vệ". Nhưng chính sự vụng về, chân thật ấy lại khiến anh trở thành điều dễ thương nhất của mùa này.

Trong buổi trò chuyện với chúng tôi, Quang Tuấn lần đầu mở lòng về hành trình bước ra khỏi vùng an toàn, từ cảm giác sợ hãi giữa hơn 100 máy quay, đến khoảnh khắc muốn… trốn vì nghĩ mình làm hỏng chương trình. Và cảm động nhất, có lẽ là câu chuyện Trấn Thành là người đầu tiên tiến đến, nắm vai, động viên "Cứ để tui cứu Công chúa". Xen giữa những nỗi sợ, là tình yêu dành cho vợ con, giữa những phút bối rối, là sự nâng đỡ âm thầm của đồng đội.

Hành trình của Quang Tuấn tại Running Man hóa ra không chỉ là chuyện chơi game đơn thuần mà là câu chuyện của một người đàn ông muốn con gái nhìn thấy ba mình cố gắng hết mức.

Quang Tuấn tâm sự sau hành trình Running Man và đóng phim điện ảnh liên tục

Chào “Công chúa” Quang Tuấn, từ một người bị hoài nghi, nay anh được rất nhiều khán giả yêu thích tại Running Man Việt Nam. Ban đầu, tại sao anh quyết định tham gia show và xây dựng hình ảnh rất khác những gì khán giả thấy ở anh trước đó vậy?

Tôi biết khi mình được công bố trong dàn cast có nhiều khán giả nghi ngờ, e hè nhưng tôi nghĩ họ đúng.Thời điểm đó, kể cả bản thân tôi còn nghi ngờ chính mình nữa mà. Tôi tham gia Running Man Việt Nam là vì vợ và con. Bà xã của tôi rất thích xem chương trình, còn bé Gạo mê xem show thực tế, nếu con thấy tôi trên tivi chắc sẽ rất vui. Thú thật, đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới lạ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiếp cận đến. Từ trước đến nay, tôi cũng nhận được rất nhiều lời mời gameshow nhưng đa phần từ chối vì muốn tập trung thời gian cho phim ảnh. Nhưng khi lời mời của Running Man Việt Nam tới, tôi thấy vợ vui, con gái rất hào hứng nên quyết định thử.

Hoá ra Quang Tuấn xây dựng hình ảnh “gia đình gia giáo”, lúc nào cũng hiền lành, nghiêm túc trên show là để làm gương cho con gái vì chắc chắn rằng bé sẽ xem đúng không?

(Cười), thật ra cũng không hoàn toàn là như thế. Con người trong Running Man Việt Nam mới chính là Quang Tuấn ngoài đời thật. Lúc quay 2 tập đầu xong, tôi tâm sự với dàn cast: “Sao tui sợ quá mấy ông, mấy bà ơi. Lần đầu tiên tui chơi như thế này, tôi không biết có nói được không, hay nói này nói kia khán giả có thích không. Tui sợ tui làm hư chương trình của mọi người, mọi người tin tưởng mời mà tui làm vậy thì kỳ quá…”.

Khi đó, Trấn Thành là người đầu tiên đến động viên tôi, Thành nói: “Tui nghĩ vậy nè, tiền người ta mình cũng lấy rồi, bây giờ chắc đổ vô tã sữa cho mấy đứa nhỏ hết rồi. Vậy nên ông cứ chơi đi, gameshow thì cứ chơi hết mình, hết sức có thể. Con người thật của ông như thế nào thì cứ thể hiện hết ra như thế, không cần diễn, chỉ cần chân thành khán giả sẽ thương”.

Từ câu nói đó, tôi nghe theo lời Trấn Thành. Tôi bắt đầu học quen với việc hơn 100 máy quay phim xung quanh mình, không áp lực nữa mà chỉ thể hiện mọi thứ tự nhiên nhất có thể.

Đúng như lời Quang Tuấn nói, khi những tập đầu Running Man Việt Nam lên sóng đã có rất nhiều khán giả nói anh lạc lõng, bơ vơ và khác năng lượng với cả dàn cast đó. Anh có biết điều này không?

Thật sự tôi chơi vơi, lạc lõng và bơ vơ. Tôi vốn là người sống nội tâm, gia đình gia giáo mà, nhưng vào đó gặp toàn những chiếc “máy nói” như Trấn Thành, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung… Có nhiều lúc tôi không biết mình phải quăng miếng vào chỗ nào, hay chen vô có bị vô duyên không? Những ngày đầu tôi đã rất thụ động, nhưng giờ thích nghi lắm rồi, mọi người có thấy “công chúa” cỡ nào trên show chưa?

Anh không sợ hình ảnh một nam diễn viên phong trần, nam tính trên show bị hình ảnh “công chúa” này làm ảnh hưởng sao?

Biệt danh đó là do Trấn Thành đặt cho tôi. Trấn Thành nói với tôi: “Tầm tuổi này rồi mà trổ vậy trời? Sao đổ đốn rồi? Tui lên TikTok ông tui coi mà tui choáng váng luôn". Từ đó, mà Trấn Thành gọi tôi là công chúa rồi mọi người cũng gọi theo, chắc do họ thương nên quan tâm như thế. Có chuyện này, bé Gạo xem show xong đã hỏi tôi: “Ba ơi, sao ba là đàn ông mà người ta gọi ba là công chúa vậy?” thì tôi chỉ biết giải thích tại mệt quá rồi nũng nịu nên cô chú mới gọi như thế.

Show thực tế thường khiến các nghệ sĩ bộc lộ tính cách thật của mình, vậy anh thấy con người của các nghệ sĩ trên show với bên ngoài có sự khác biệt gì không?

Trước tiên nói về Trấn Thành, trước đây tôi biết Trấn Thành là người rất thông minh và dí dỏm, khi vào show này tôi mới cảm nhận được năng lượng đó. Trấn Thành “cứu Công chúa” không biết bao nhiêu lần. Tôi nhớ hoài, cứ sơ hở là Trấn Thành nhắc: "Công chúa ơi, Công chúa nói giùm tui được hông để ta lấy hình? Công chúa hông biết nói gì hả, rồi để tui nó nói, tui quăng miếng cho”.

Còn Lan Ngọc, khi Lan Ngọc bị thương mọi người không muốn cho Ngọc chơi nữa, đề nghị nghỉ nhưng Ngọc không chịu. Đáng ra cái chân đó sẽ đỡ hơn nhiều nhưng Ngọc chạy và chơi nên nó đau nhiều hơn, sưng tím lên. Khi đó, mọi người bắt Ngọc ngồi 1 chỗ, làm dẫn chuyện. Tôi rất nể Lan Ngọc, quá đỉnh, quá mạnh mẽ.

Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, QUang Trung, Quân A.P cũng rất dễ thương. Mọi người thấy “Công chúa” thấy thương, tội quá nên luôn tìm cách nói chuyện để giao lưu. Trong show này thì Quân A.P với tôi ban đầu còn xa lạ nhưng tiếp xúc thì thấy hợp tính, kết nối và trò chuyện với nhau rất nhiều.

Tôi không biết những người còn lại nghĩ như thế nào nhưng riêng tôi thấy rất đúng đắn khi đồng ý tham gia. Tôi được môi trường mới để khám phá bản thân, khán giả yêu thương, có nhiều mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp. Running Man Việt với tôi như một gia đình. Có nhiều khoảnh khắc khán giả không thấy, trên show chơi hơn thua sống chết, kéo nhau ầm ầm nhưng khi cắt máy là mọi người quan tâm, lo lắng cho nhau. Tôi nhớ lần mình bị chấn thương, sau khi té xuống thì Thành chạy lại xoa xoa ngón tay, lấy dầu gió bóp liền cho tôi. Hay mỗi khi Lan Ngọc, Quân A.P gặp chấn thương gì đó là mọi người sẽ bỏ hết những thứ khác mà quan tâm, sơ cứu ngay. Dù là người lớn tuổi nhất nhưng tôi thấy mình được chở che, yêu thương nhiều lắm.

Trấn Thành có thật sự mạnh như “truyền thuyết” lưu truyền suốt mấy mùa qua?

Thật là như vậy đó. Trấn Thành nói có lẽ trời thương nên ở tuổi này vẫn còn thể trạng tốt. Tuổi Trấn Thành ngang ngang với tôi nhưng còn mạnh mẽ như thế là quá hay, nhìn bắp đùi là mọi người biết rồi. Công tâm mà nói, Liên Bỉnh Phát không mạnh bằng Trấn Thành đâu. Nhanh thì Liên Bỉnh Phát có thể nhanh hơn nhưng nói về sức để vật lộn hay xé bảng tên thì Liên Bỉnh Phát không có cửa. Mà Liên Bỉnh Phát như thế thì “công chúa” làm gì có đường.

Tôi còn nhớ bé Gạo hỏi: "Ủa ba ơi, sao sao sao chú Trấn Thành mạnh dữ vậy? Mà sao ba yếu dữ vậy ba?". Tôi chỉ biết trả lời: "Ờ thì chắc là do thể trạng đó con. Thể trạng người ta mạnh, thể trạng ba yếu đó con”. Nhưng mọi người chờ đi, sẽ đến lúc tôi “đánh” được Trấn Thành đó (cười).

Những thành viên của dàn cast xem “Hai Thành” như người giữ nhiệt, đẩy cảm xúc mọi người đi lên. Nhưng khán giả xem và rằng Trấn Thành đang "gánh sóng" khiến các thành viên khác hơi mờ nhạt. Là người trong cuộc, anh nhìn nhận thế nào về điều này?

Không có đâu. Mọi người tiếp xúc với Thành sẽ biết Thành không phải người như vậy. Thành đã làm tốt vị trí cầm trịch và dẫn dắt của mình.Tôi thấy dàn cast ai cũng có cá tính và phong cách riêng. Các thành viên mỗi người một màu tạo nên bức tranh tổng thể, như vậy là chương trình đang đi đúng hướng rồi.

Khi những câu chuyện nhỏ trên show bị cắt dựng thành mâu thuẫn, anh có lo sợ hình ảnh mình bị hiểu lầm? Trong tập gần nhất có tranh cãi Quang Tuấn bị Anh Tú Atus "bơ" khi thực hiện thử thách ăn kẹo. Nhân dịp này anh có muốn lên tiếng nói rõ hơn về tình huống đó không?

Mọi người chắc đang nhắc đến vụ Atus không giúp “công chúa” đúng không. Tôi thấy Tú bị toxic quá nên mới lên bình luận chắc lúc đó Tú mệt, ép ăn sẽ bị ói… Tại tôi không biết tập sau chương trình sẽ dựng như thế nào, có cú twist nào không. Tôi sợ nếu nói ra sự thật là Tú có giúp nhưng sai thể lệ thì sẽ quy phạm hợp đồng bảo mật nội dung cho chương trình. Khi chương trình tung hậu trường ra, nhiều khán giả cũng trách tôi, nói bênh mà cũng không nói rõ ràng nhưng lý do thật sự là như tôi vừa nói đó. Tôi nghĩ thế này, khi vào gameshow thì cứ chơi thôi, chân thành và tự nhiên thì khán giả họ sẽ hiểu và thích. Tôi cũng không lo lắng, làm gì miễn mọi người vui là được.

Trước khi trò chuyện với Quang Tuấn, tôi từng nghe Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát nói rằng show này không dùng “kỷ xảo” chơi dơ một chút thì không thắng được. Nhưng qua nhiều chặng rồi, Quang Tuấn vẫn quá “lành” vậy?

Không biết tại sao tôi không chơi dơ được. Có lần, Trấn Thành ra hiệu cho tôi xé bảng tên Liên Bỉnh Phát nhưng tôi không xé được. Trấn Thành hỏi: “Tại sao không xé, nó đưa cái lưng vậy rồi mà không xé?” thì tôi nói xé vậy không có anh hùng, làm vậy hơi hèn. Trấn Thành nói: "Trời ơi ông nội ơi ông có điên không chứ? Anh hùng gì ở đây? Trời ơi tui tức bà quá bà Công chúa ơi!". Nhưng mà các tập về sau các bạn xem đi, tôi cũng đã thay đổi, thích ghi dần. Những lời gia giáo của ông bà dạy thì cũng quên dần rồi.

Quay show thực tế với đóng phim, Quang Tuấn thấy việc nào khó hơn?

Show thực tế khó hơn nhiều. Khi đóng phim mình còn thời gian để nghiên cứu, diễn, hoá thân cho nhân vật, cái gì không biết thì tìm tòi và học hỏi. Còn chơi show thực tế, có cái gì cũng bị lòi ra hết. Có những lúc tôi sợ vô cùng, sợ thiệt chứ không phải diễn. Mọi người xem sẽ thấy tôi thường xuyên kêu: “Vợ ơi cứu anh”, “Gạo ơi, cứu ba” đó!.

Quang Tuấn cũng là một “ẩn số” nhiều bất ngờ với dàn cast. Tôi nghe Trấn Thành, Lan Ngọc đều rất bất ngờ khi tiếp xúc và làm việc với anh. Trấn Thành từng nói không ngờ Quang Tuấn là người như vậy đấy, anh đã từng nghe những chia sẻ này chưa?

Có, trong một lần ngồi ăn cùng nhau tôi đã tâm sự và được nghe Thành nói rất nhiều. Thật sự, nhân đây tôi cũng nói, tôi cảm ơn Thành rất nhiều vì từ đầu đến cuối, Thành chưa bao giờ quên lời hứa “cứu công chúa”. Cứ mỗi lần tôi bị lép vế là Thành sẽ nói gì đó để đẩy tôi lên, cho tôi cơ hội được lên sóng.

Trấn Thành từng nói với tôi: “Tuấn ơi, tui nói thiệt, ở tầm tuổi này rồi mình giữ được mình giữ luôn đi. Sao mà đổ đốn mà thấy thấy tởm lợm vậy? Tui coi mấy cái clip của ông mà bị rùng mình, sợ luôn đó. Nhưng năng lượng đó dễ thương lắm, nhớ giữ nha”. Thú thật ban đầu quay clip TikTok tôi sợ lắm, vì đó là môi trường mới mình chưa từng làm. Bà xã và một bạn dụ rằng sẽ xây dựng hình ảnh tổng tài, soái ca cho tôi nhưng cuối cùng như mọi người thấy đó, có một Quang Tuấn khùng khùng, ba xàm trên đó. Khi lên những clip đầu tôi phải theo dõi phản ứng của khán giả, thấy mọi người vui, hào hứng thì tôi mới chịu quay tiếp đó.

Trong mấy “content” của vợ, có bao giờ anh từ chối quay không?

Có chứ, nhiều nữa là đằng khác. Mọi người thấy mấy clip trên TikTok á là chỉ quay đúng 1 lần duy nhất, không có lần 2, được hay không thì phải ráng chịu. Như ekip tôi kêu ra quay, tôi chỉ phối hợp đúng 1 lần, vì ghê lắm không dám làm đi làm lại.

Mạng xã hội luôn luôn nó có 2 luồng trái chiều. Nghĩa là những người yêu mến thì sẽ nói là những clip Quang Tuấn làm nó vui, nó mang năng lượng tích cực giải trí thôi. Còn một số người thì lại nói là anh đang làm lố quá, anh đánh mất hình tượng, anh khiến cho khán giả thấy hình ảnh nghệ sĩ nó lố lăng… Anh đối diện với những ý kiến đó như thế nào?

Tôi là nghệ sĩ, sống nhờ tình thương của khán giả, cái nào họ góp ý muốn mình phải đổi thì phải để ý. Tôi không thể nào để cái tôi quá cao vượt lên trên những bình luận, nhân xét từ người ngoài. Khi nào ai đó nói tôi quá đáng, phải sửa chữa thì tôi sẽ làm theo. Nhưng trộm vía, hiện tại tôi thấy khán giả vui, họ được giải trí và bình luận cũng hài hước bên dưới những clip của tôi. Như phim Truy tìm Long Diên Hương vừa mới ra đó, mọi người kêu ồ wow, tại sao công công chúa trên "top top" khác quá, đánh như Lý Tiểu Long hay bên TikTok thì ảnh khùng khùng mà quay phim thì chất lượng, cái nào ra cái đó. Tôi luôn muốn là một người nghệ sĩ hoạt động nghiêm túc chứ không phải ồn ào, hay tranh cãi.

Trong một năm quá nhiều công việc bận rộn như thế, làm thế nào để Quang Tuấn cân bằng thời gian dành cho gia đình?

Những lúc rảnh rỗi tôi thường ở nhà chơi với vợ con, chơi với bé Gạo, Cine. Mọi người có thấy công chúa rất dở trong những trận game thể lực nhưng cứ hễ là ca dao tục ngữ là công chúa trận nào cũng thắng, 100% là thắng, cho chấp ai luôn là công chúa vẫn thắng. Đó là vì ở nhà tôi hay chơi với bé Gạo cho nên nó ăn trong đầu rồi.

Dù bận rộn nhưng tôi may mắn có vợ, vợ là người lo toàn chu toàn cho mọi thứ về gia đình, về công việc. Mọi lịch trình, công việc của tôi là vợ sẽ tính toán lo liệu hết, tôi chỉ vác xác đi làm về mang tiền về. Có khi được trả lương ngược lại có khi không có luôn.

Quang Tuấn hoạt động năng suất như thế thì có được “tăng lương” không?

À, bữa tôi nói có 200.000 mỗi ngày là giỡn chứ lúc nào tôi cũng có tiền trong người, tài khoản cũng có nhưng ít xài lắm. Tôi còn “quỹ đen” là tiền diễn kịch, cát xê ở sân khấu tôi chỉ nhận phong bì tiền mặt vì chuyển khoản sẽ vô thẳng số tài khoản của vợ. Tôi giữ vậy chứ đâu có xài bao nhiêu, toàn dùng để mua đồ chơi, bánh kẹo cho 2 con

Trong vai trò một diễn viên, một người chơi Running Man, và một người chơi TikTok, nói chung là làm những cái vai trò xã hội, với vai trò một người ba trong gia đình, thì anh thấy là vai trò nào khiến anh gặp nhiều khó khăn hơn?

Người ba trong gia đình là khó khăn nhất. Thật ra, lúc đầu gia đình tôi có sự xích mích nhẹ giữa 2 vợ chồng vì không dung hoà được cái cách dạy con. Vợ thì luôn muốn là bé Gạo, đứa con đầu tiên phải vô nề nếp, khuôn khổ là ăn phải ngồi trên bàn, và lúc ăn chỉ tập trung ăn thôi chứ không có được coi TV hay không được làm việc gì khác. Bé Gạo nó hay bị hiếu động, mẹ hỏi là: "Ăn cái gì? Có biết con đang ăn cái gì hay không?" và hiều khi nó không biết ăn cái gì luôn. Nhưng mà mẹ nó huấn luyện nó phải ngồi, ngủ phải đúng giờ. Có nhiều lúc mà bé Gạo không muốn ngủ, khóc nhiều lắm. Lúc đó tôi điên lên vì xót con, tôi cãi lại: “Mẹ có bị gì không? Con mình đâu phải robot đâu mà phải làm giống vậy, khủng bố tinh thần nhỏ. Đâu ép buộc vô vậy được”.

Nhưng mà sau một thời gian, tôi thấy vợ đúng. Bây giờ bé Gạo vô khuôn khổ, ngủ đúng giờ, ăn uống đàng hoàng. Tôi nghĩ nếu hồi xưa mình dạy chắc giờ nó thức xong 12 giờ trưa mới dậy.

Trong thời điểm hiện tại là có nhiều nghệ sĩ dính vào bê bối vì những lỗi lầm khó chấp nhận. Cá nhân anh Tuấn là một cái người nghệ sĩ hoạt động lâu năm, anh có kim chỉ nam nào cho mình không?

Tôi quan niệm chỉ cần làm việc hết mình, kiếm tiền nhưng mà không phải bất chấp. Mình chỉ kiếm tiền dựa trên sức lao động, không làm trái pháp luật hay quy phạm về mặt đạo đức là được.

Hiện tại anh đang có dự án ngoài rạp là Truy Tìm Long Diên Hương, đây là lần đầu khán giả được nhìn thấy anh tham gia phim hành động. Với Quang Tuấn, dự án này có gì đặc biệt hơn so với những phim anh đã tham gia trước đây?

Khi bắt đầu nhận lời tham gia một dự án nào đó, tôi thường sẽ rất dấn thân, tìm hiểu rất sâu những việc mình làm. Trong Truy Tìm Long Diên Hương, tôi nhận vai anh hai, một người biết võ và rất giỏi võ. Khi đó, tôi có hỏi sư phụ dạy rằng để ra một khí chất của người biết võ thuật thì sẽ mất thời gian tầm bao lâu để rèn luyện. Bởi lẽ, thời gian từ lúc tôi nhận lời đến bấm máy chỉ còn tầm 2 tháng. Thế nhưng, sư phụ nói thời gian để “diễn” ra được hình ảnh người biết võ không được tính bằng ngày mà phải vài năm trở lên, lúc đó tôi thật sự rất lo.

Tôi đã từng học Taekwondo tới đai đen, nhưng mà đó là chuyện của quá khứ, mười mấy năm về trước. Và tôi bắt đầu qua phòng tập để thử xem sau, trong 1 tháng đó mỗi khi về nhà là tôi rã rời tay chân, bủn rủn, người thì tím lịm. Thế nhưng, mọi người chỉ nhận xét là “cũng được” thôi. May mắn đến khi lên phim tôi được nhiều khán giả khen.

Để có được thành quả như thế, Quang Tuấn chắc đã trầy trật và chấn thương nhiều lắm trong quá trình quay hình đúng không?

Đúng rồi, phim hành động là không thể nào thiếu chấn thương, chỉ là không ít thì nhiều thôi. Không phải riêng gì tôi mà cả những người lâu năm, chuyên nghiệp cũng không tránh khỏi. Nếu mọi người để ý sẽ thấy trong Running Man Việt Nam, những tập đầu tôi không xé bảng tên được là do ngón tay bị gãy khi quay phim này, đến giờ nó vẫn còn cong.

Những cảnh đánh đấm trên hiện trường quay phim, tôi nhìn vào đã thấy e dè nhưng mọi người động viên liên tục: “Anh làm được! Nghe lời em đi anh làm được! Anh Tuấn làm được! Quang Tuấn làm được! Quang Tuấn làm được! Làm đi khán giả sẽ thương, làm đi khán giả sẽ thương!". Tự nhiên, tôi thấy mình bị thôi miên, làm bất chấp và còn có cú bay lên không trung được mọi người vỗ tay.

Khán giả thường đánh giá phim hành động dễ gây phấn khích, nhưng khó gây xúc động. Anh làm thế nào để vai diễn vừa "đánh đã tay" mà vẫn có chiều sâu?

Tôi nghĩ phải cân bằng 2 yếu tố đó trong một bộ phim. Nếu bạn đánh đẹp, hoành tráng nhưng diễn không có chiều sâu, không có gì ở trong ánh mắt, không có gì để lột tả ra cho khán giả hiểu về cái cốt của câu chuyện thì cũng như không. Vì thế, tôi và Ma Ran Đô, Nguyên Thảo với Trần Minh Hoàng thường xuyên ngồi lại với nhau để bàn phương án diễn tối ưu nhất. Tôi không có thích đóng phim mà cứ đánh đấm cho đã mắt rồi một câu chuyện rỗng tuếch, không mang đến bất kì thông điệp nào cho khán giả.

Năm nay Quang Tuấn tham gia 6 phim đã, đang và sắp ra mắt, nhưng người ta có câu số lượng không bằng chất lượng. Có 1 số dự án của anh trong năm nay như Quỷ Nhập Tràng và Nhà Ma Xó không được đánh giá cao về chất lượng. Quang Tuấn có nghĩ mình đang tham lam muốn phủ sóng hình ảnh nhưng lại chưa chú trọng đến kết quả thực tế không?

Trước tiên nói về vấn đề số lượng, trong năm qua tôi trộm vía được nhiều đạo diễn, khán giả yêu thương nên góp mặt trong nhiều dự án. Nhưng sẵn đây tôi đính chính, các phim chiếu song song hoặc liên tiếp nhau không phải do chủ đích ban đầu mà xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Như Địa Đạo đã quay một năm trước đến nay mới chiếu. Quỷ Nhập Tràng cũng đã hoàn thành từ lâu nhưng 2025 mới công chiếu, đây là lịch do nhà sản xuất quyết định nên tôi không biết. Khi đóng nhiều phim, mặt tích cực nó thể hiện việc mình được quan tâm, tin tưởng. Nhưng tôi cũng biết cái gì nhiều quá thì người ta sẽ ngán.

Còn về chất lượng, mỗi khi đồng ý nhận một dự án nào thì tôi luôn cố gắng làm hết sức những gì mình có thể. Tôi luôn tin chân thành sẽ đổi đến sự chân thành. Tôi và ekip luôn chọn những kịch bản tốt, phù hợp với bản thân. Thế nhưng, mọi người cũng nên biết một bộ phim như vẽ một bức tranh đẹp, người đạo diễn sẽ vẽ lên một cái cái khung sẵn còn diễn viên chỉ là người có vai trò tô điểm, thể hiện nét đẹp của những nét vẽ cho đẹp và lấp lánh hơn. Có những mà kịch bản khi đọc xong tôi rất thích, rất kỳ vọng nhưng khi lên phim thì khác, tuỳ thuộc vào gu của đạo diễn, nhà sản xuất. Với vai trò diễn viên, tôi chấp nhận và tôn trọng điều đó. Bởi nếu như bạn không không chấp nhận thì ngay từ đầu bạn bạn nên từ chối còn khi nhận thì kết quả ra sao cũng phải đối diện. Tôi suy nghĩ thế này, khán giả bỏ tiền đi xem phim của mình thì họ có quyền đánh giá. Bản thân tôi cũng là người sẵn sàng tiếp nhận những khen, chê để rút kinh nghiệm.

Sau khi tham gia quá nhiều bộ phim từ điện ảnh tới truyền hình, có bao giờ Quang Tuấn ấp ủ làm một bộ phim riêng cho mình với một vai trò khác không?

Câu hỏi này rất hay luôn, đó cũng là điều tôi đang mong muốn. Đến một thời điểm nào đó, tôi sẽ đi học đạo diễn để có thể tự kể câu chuyện theo góc nhìn của mình. Nó sẽ là một bộ phim tích luỹ từ những gì tôi đã chiêm nghiệm, học hỏi suốt nhiều năm qua. Tôi là người sống tình cảm nên muốn làm phim về gia đình, ngoài ra cũng muốn thử sức đề tài kinh dị, tâm linh.

Thật sự là trong showbiz cũng có nhiều diễn viên lấn sân sang làm đạo diễn và sản xuất những bộ phim rất thành công, một trong số đó là Trấn Thành với nhiều dự án trăm tỷ. Sau khi hợp tác thân thiết với anh Trấn Thành trong Running Man, có bao giờ Quang Tuấn mong muốn mình được góp mặt trong những dự án là niềm mơ ước của rất nhiều diễn viên không?

Tất nhiên, nếu có cơ hội thì tôi sẵn sàng hợp tác cùng Trấn Thành. Với tôi, Thành là người rất giỏi, sự kỳ thông minh và tài năng. Tôi nhìn thấy ở Thành có rất nhiều đặc điểm nổi trội của một người đạo diễn. Chẳng cần nói đâu xa, chỉ cần nhìn số doanh thu là biết. Mọi người hay nói là phim tôi hay, phim tôi nghệ thuật nhưng quan trọng hơn là phim của bạn phải tiếp cận được nhiều khán giả. Trấn Thành làm được điều đó chứng tỏ là phim Trấn Thành hay. Còn nếu các bạn nói phim hay nhưng mà khán giả không xem, thì cái đó cũng chưa chắc là hay, quan điểm của tôi là như thế.

Sau loạt dự án liên tục trong năm 2025, sắp tới Quang Tuấn có kế hoạch gì?

Tôi tham gia dự án phim Thiên Đường Máu, khi đọc kịch bản tay chân bủn rủn. Tôi và Hoài Lâm có những cảnh đi quay mà không muốn quay nữa, ám ảnh quá. Các bạn có ai bị cái cảnh mà bị kéo ngược lên, cột hai chân, bịt hết người, oxy thở phập vào không? Mở ra là hai đứa bị choáng, kêu làm lại lần không ai dám. Tuấn hy vọng nếu "Thiên Đường Máu" ra thì mọi người sẽ được lan tỏa thông điệp. Vì sau khi coi cái phim mình làm và phóng sự tài liệu thực tế bên đó thì không khác nhau gì cả. Tôi nghĩ phim này sẽ nâng cao tầm nhận thức cho người dân mình, giảm bớt tình trạng bị lừa.

Bạn diễn trong phim Thiên Đường Máu của Quang Tuấn là Hoài Lâm. Anh đánh giá thế nào về sự tái xuất của Hoài Lâm?

Lâm là một đứa em rất dễ thương. Lâm mộc mạc, ngoan ngoãn và rất là lễ phép. Có nhiều cảnh tôi biết là Lâm không dám làm, tôi mới nói với em: "Lâm tin anh không? Cứ tin làm đi. Anh cõng cho. Chạy té đau xíu không sao”. Mà té thiệt, thằng nhỏ lộn ba vòng. Các bạn coi đi, các bạn sẽ thương Hoài Lâm nhiều năm.