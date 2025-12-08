Nam vương tiếng tăm một thời bỏ showbiz đi dạy lái máy bay: 42 tuổi vẫn độc thân, được khen lão hóa ngược

Tiến Đoàn sinh năm 1983 tại Cần Thơ. Với chiều cao 1m83 cùng hình thể chuẩn, gương mặt nam tính, điển trai, anh từng giành giải nhất Manhunt Việt Nam 2006, đoạt danh hiệu "Thí sinh có hình thể đẹp nhất" Manhunt International 2007 ở Hàn Quốc.

Tờ Ngôi sao viết, năm 2008, anh thi Mister International tổ chức tại Đài Loan và giành ngôi nam vương, trở thành người Việt Nam đầu tiên chiến thắng trong một cuộc thi nhan sắc cho nam.

Ngoài nghề người mẫu, Tiến Đoàn từng là giảng viên Đại học Cần Thơ và tham gia đóng phim. Anh góp mặt ở phim truyền hình Phía cuối cầu vồng, phát năm 2010.

Nam vương Tiến Đoàn.

Hình ảnh mới nhất của anh trên trang cá nhân, được khen "lão hóa ngược" ở tuổi 42.

Khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, Tiến Đoàn bất ngờ sang Mỹ học đào tạo phi công vì muốn có công việc ổn định chứ không muốn mỗi ngày phải chờ đợi người này, người kia gọi show, bị lệ thuộc vào người khác, dù thu nhập cao và đang nổi tiếng.

Báo Vietnamnet đưa tin, khi đang học lái máy bay thì trường gặp sự cố, chủ đầu tư ôm sạch số tiền học phí của 68 học viên Việt Nam chạy trốn. Vì chưa tốt nghiệp nên Tiến Đoàn không thể về nước vì vậy anh đã đi làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống ở Mỹ cũng như tiếp tục việc học.

Trải qua giai đoạn khó khăn, Tiến Đoàn của thời điểm hiện tại đã có một studio riêng ở Mỹ, làm huấn luyện viên thể hình và dạy lái máy bay.

Chia sẻ trong một bài phỏng vấn với VietNamNet, anh cho hay: "Tôi thấy bản thân mình hiện tại có cuộc sống khá lành mạnh khi không ăn nhậu, không rượu chè. Niềm vui của tôi là mỗi ngày được vào phòng tập gym. Đó chính là nguyên nhân tôi đăng ký học để trở thành huấn luyện viên.

Hiện tôi vẫn nhận lời đi diễn và chụp hình nhưng chỉ làm cho vui vì cát-xê cũng không quá lớn. Tuy nhiên, tôi cảm thấy khá thích thú vì được gặp nhiều người bạn mới, vui vẻ, hoà đồng. Điều đó cũng giúp tôi cảm thấy cuộc sống mới mẻ, thú vị và không bị nhớ nghề", anh nói.

Ở Mỹ, Ngô Tiến Đoàn dạy lái phi công và làm huấn luyện viên thể hình.

Anh vẫn độc thân ở tuổi 42.

Trong chương trình Nhà có khách tập 55, Tiến Đoàn cũng chia sẻ về công việc và cuộc sống hiện tại của anh ở Mỹ. Cựu người mẫu sinh năm 1983 thừa nhận, ở Việt Nam, phi công là một trong những nghề lương cao nhất nhưng ở Mỹ, mức lương của nghề này chỉ ở mức bình thường so với nghề bác sĩ, luật sư.

Hiện tại, Tiến Đoàn cho biết anh không làm phi công mà chọn đi dạy lái máy bay. Cựu người mẫu quê Cần Thơ tiết lộ thu nhập của anh khá ổn định nhưng không quá cao.

"Đầu tiên, tôi phải đi học lái máy bay. Sau khi có bằng thì tôi lại học tiếp và giờ đang đi dạy các phi công lái máy bay. Tôi chỉ dạy lái máy bay nhỏ thôi", anh nói trong chương trình.

Sau hơn chục năm ở Mỹ, nam vương ngày nào cho biết, cuộc sống của anh khá chán. “Sáng tôi đi tập gym, sau đó đi làm, chiều lại tập gym rồi về ngủ. Ngày nào của tôi cũng y chang vậy. Tôi là người không thích tiệc tùng, không ăn chơi. Ở Mỹ thì mọi thứ mình đều tự làm thôi chứ không có người hỗ trợ", Tiến Đoàn nói.

Về chuyện tình cảm riêng tư, nam vương sinh năm 1983 rất kín tiếng. Anh hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư, chỉ cập nhật về công việc trên mạng xã hội.