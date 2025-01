Công chúa Disney "xé phim" bước ra: Đẹp, sang, 100 điểm!

Selena Gomez là một trong những ngôi sao hàng đầu Hollywood với lượng người hâm mộ đông đảo. Không những thế, nữ ca sĩ còn là một trong những nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất Mỹ cùng Taylor Swift, Kim Kardashian và Rihanna với giá trị tài sản ròng 1,3 tỷ USD. Mới đây, màn xuất hiện của chủ nhân bản hit The Heart Wants What It Wants tại Quả Cầu Vàng 2025 cũng khiến MXH không khỏi xôn xao vì quá đẹp, tựa công chúa Disney bước ra đời thực.

Selena Gomez xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện tại Quả Cầu Vàng 2025. (Nguồn: Instagram Variety)



Selena Gomez xuất hiện đầy yêu kiều, sang trọng trong mẫu váy bẹt vai màu baby blue được custom bởi Prada, tôn lên vóc dáng cùng xương quai xanh quyến rũ. Ngôi sao đình đám lựa chọn trang sức lấp lánh, cao cấp để tăng vẻ quyền quý cho diện mạo. Khí chất thanh tao, nhẹ nhàng cùng visual đằm thắm, quyến rũ của Selena khiến người hâm mộ không khỏi mê đắm.

Cận cảnh visual sáng bừng như quay về thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Selena. Kiểu tóc xoăn ngắn cổ điển cùng layout makeup tông cam, chủ yếu nhấn vào phần mắt càng giúp visual của cô thêm bùng nổ. Vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ cũng giúp nữ tỷ phú ghi điểm trong mọi khoảnh khắc.

Thậm chí, tạo hình này của Selena còn gây sốt cộng đồng mạng vì khiến nhiều người liên tưởng đến công chúa Disney Cinderella.

Cộng đồng mạng dành lời khen không ngớt cho tạo hình này của Selena. Thậm chí, còn có ý kiến cho rằng cô giống cả Bạch Tuyết.

Thời gian gần đây, Selena Gomez đều ghi điểm với những layout đầy sang trọng, quyến rũ. Ngôi sao đình đám không những đã lấy lại được vóc dáng gợi cảm, thon gọn mà visual cũng ngày càng cuốn hút, sắc sảo. Những bộ trang phục được cô lựa chọn khi xuất hiện tại các sự kiện cũng vô cùng tôn dáng, đẹp mắt.