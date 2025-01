Lingling Kwong là một trong những mỹ nhân trẻ đang nhận được rất nhiều sự yêu thích của làng giải trí xứ chùa Vàng nhờ thành công với bộ phim bách hợp - The Secret Of Us. Mang trong mình 2 dòng máu Trung - Thái, nữ diễn viên gây ấn tượng với đường nét thanh tú, sắc sảo, sống mũi cực phẩm cùng đôi mắt sâu hút hồn. Không những thế, Lingling Kwong còn sở hữu body săn chắc, thon gọn cùng chiều cao nổi bật 1m68.