Người chơi số 380 của Squid Game 2 khiến dân tình nhắc tên Suzy, visual quá khứ gây choáng

Won Ji An sở hữu gương mặt đậm chất Hàn Quốc với sống mũi cao, thẳng tắp cùng đôi mắt mí lót nhưng vẫn to tròn, cuốn hút. Nữ diễn viên lựa chọn tông makeup hồng cam tự nhiên nhằm tôn lên đôi môi trái tim cùng khuôn mặt V-line không góc chết. Mái tóc đen, dài thẳng tắp cũng phần nào tôn lên làn da trắng như sứ, mịn màng của Won Ji An.