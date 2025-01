Trùng hợp "nổi da gà" về quy luật 6 năm của tuyển bóng đá và làng sắc đẹp Việt Nam

Chiến thắng vẻ vang của tuyển bóng đá Việt Nam một lần nữa khiến đất nước hình chữ S cùng "rung" lên. Ở Việt Nam tinh thần dân tộc luôn mãnh liệt như vậy, mỗi khi một cá nhân hay tập thể nào đó làm nên chuyện trên đấu trường quốc tế - niềm tự hào, vui chung niềm vui của đất nước sẽ dễ dàng truyền từ người này đến người kia, dù đó có phải đam mê của chính họ hay không. Trùng hợp thay, thể thao và sắc đẹp là 2 thứ thường xuyên làm được điều đó!

Khi chiếc cup của mùa giải AFF Cup 2024 được tuyển Việt Nam nâng lên sau 6 năm, netizen đã nhanh chóng nhận ra 2024 và 2018 cũng là 2 năm làng sắc đẹp nước nhà chào đón những chiếc vương miện từ quốc tế. Sự kết nối thú vị trên khiến dân tình thú nhận đã làm họ không khỏi "nổi da gà".

2018: Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh đăng quang tại Miss Earth - tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

Năm 2018, Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh xuất sắc giành vương miện Miss Earth 2018 trong đêm Chung Kết tại Philippines. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, 1 thí sinh của Việt Nam giành chiến thắng 1 trong 4 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh (BIG 4 nhan sắc bao gồm: Miss World, Miss Universe, Miss International và Miss Earth).

Trong đêm chung kết này, Hoa hậu Phương Khánh đã mặc chiếc váy dạ hội màu vàng nổi bật từ NTK Linh San. Được biết vàng là sắc màu may mắn khi có nhiều Hoa Hậu từng lên ngôi trong màu váy này. Quả thực Phương Khánh là cô gái đã tỏa sáng nhất đêm hôm đó đúng như tên gọi của thiết kế này: Life of the Sun (Nguồn sống của mặt trời).

Hoa hậu Phương Khánh là cô gái Việt đầu tiên lên ngôi ở đấu trường Miss Earth năm 2018.

Cùng năm ấy đội tuyển Việt Nam cũng lên ngôi vương AFF Cup 2018 lần thứ 2 sau 10 năm chờ đợi quả ngọt.

2024: Hoa hậu Thanh Thủy đăng quang Miss International - tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024

6 năm sau niềm tự hào của Nguyễn Phương Khánh - Huỳnh Thanh Thủy là mỹ nhân tiếp theo làm nên lịch sử một cách thuyết phục trên đất Nhật. Người đẹp sinh năm 2002 vinh dự mang chiếc vương miện được tạo tác bởi người Việt về lại lãnh thổ Việt Nam.

Búi tóc to đặc trưng của Thanh Thủy khi ấy cũng được tiết lộ là dụng ý đặc biệt của cô, chuẩn bị nhằm đón chào vương miện cao quý. Kết quả không thể hoàn mỹ hơn khi vương miện Miss International đã vừa in như sinh ra dành cho nàng Hậu Việt. Bộ váy từng gây tranh cãi trước đêm chung kết cuối cùng lại thành một trong những "vũ khí" tôn lên ngoại hình xuất sắc của Thanh Thuỷ.

Hoa hậu Thanh Thủy với visual trong trẻo, sáng bừng khung hình cùng chiếc váy dạ hội của NTK Lê Thanh Hòa mà cô đã nhất quyết chọn lựa để mang lên sân khấu quan trọng của mình.

Mới đây nhất "quy luật" 6 năm cũng trở lại với nền bóng đá khi các chiến binh áo đỏ đã thành công mang cúp về lần thứ 3 ở mùa giải năm 2024.

"Trộm vía", "Quá tuyệt vời", "Nổi da gà", "Lịch sử lặp lại, tự hào Việt Nam"... là những bình luận tiêu biểu của công chúng khi nhìn thấy những sự kiện lịch sử của đất nước gặp nhau ở cùng một cột mốc.

Trong loạt bình luận của công chúng, cũng có 1 khán giả nhận ra rằng, 3 năm bóng đá Việt lên ngôi vương Đông Nam Á cũng là 3 năm mà Việt Nam có các đại diện nổi bật, tiến sâu ở Chung kết Miss Universe. Cụ thể, Thùy Lâm - Top 15 Miss Universe 2008, H'Hen Niê - Top 20 Miss Universe 2018 và Kỳ Duyên - Top 30 Miss Universe 2024.