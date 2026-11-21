Người đẹp Cbiz có loạt chiêu mặc basic khiến chị em muốn bấm lưu ngay.

Kể từ khi gia nhập đại gia đình Dior vào tháng 3/2026, Vương Sở Nhiên nhanh chóng được cư dân mạng ưu ái gọi là "công chúa Dior" Trung Quốc. Quả thực, hiếm có mỹ nhân nào mang khí chất tiểu thư rõ nét như nữ diễn viên sinh năm 1999. Gương mặt kiêu kỳ, vóc dáng cao 1m72 cùng phong thái thanh lịch khiến cô như sinh ra để khoác lên mình những thiết kế của nhà mốt Pháp. Đặc biệt, mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện của Dior, Vương Sở Nhiên đều ghi điểm với những màn lên đồ mãn nhãn, vừa sang trọng, tinh tế lại vừa tôn trọn vẻ đẹp yêu kiều. Không cần cố gắng tạo nét hay phô trương quá đà, nữ diễn viên vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm nhờ khí chất nổi bật và thần thái cuốn hút.

Visual ngọt lịm cùng thần thái kiêu kỳ của "công chúa Dior" Trung Quốc tại sự kiện gần đây nhất

Thế nhưng, sức hút thời trang của Vương Sở Nhiên đâu chỉ gói gọn trong những lần xuất hiện lộng lẫy cùng Dior. Rời ánh đèn sự kiện, mỹ nhân 1m72 vẫn chứng minh đẳng cấp mặc đẹp với loạt trang phục đời thường chẳng hề cầu kỳ. Từ áo phông, sơ mi đến quần jeans, những món đồ tưởng chừng ai cũng có trong tủ qua tay cô lại trở nên thanh lịch, sang xịn và có gu hơn hẳn. Đúng chuẩn móc treo đồ di động, Vương Sở Nhiên khiến người ta nhận ra rằng đôi khi chẳng cần diện hàng hiệu đắt đỏ, chỉ cần biết phối đồ là đã đủ nổi bật.

Nét tiểu thư của Vương Sở Nhiên thể hiện rõ qua những bản phối nhẹ nhàng, phảng phất hơi hướng cổ điển. Áo len trắng ngà kết hợp chân váy xanh navy chấm bi nhỏ tạo nên tổng thể thanh lịch, ngọt ngào. Cô khéo léo hoàn thiện outfit bằng tất trắng và giày Mary Jane đen bóng, vừa trẻ trung lại có chút tinh nghịch. Chị em muốn diện họa tiết chấm bi mà không bị sến có thể học ngay cách phối cùng những món trơn màu như mỹ nhân 9x.

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Tiếp tục trung thành với phong cách tiểu thư cổ điển, Vương Sở Nhiên ghi điểm khi kết hợp sơ mi trắng điệu đà cùng chân váy dài màu nâu. Chi tiết cổ áo cách điệu, tay phồng và nơ nhỏ trước ngực mang đến vẻ nữ tính, trong khi chân váy cạp cao khéo léo tôn vòng eo và vóc dáng thanh mảnh. Đôi boots nâu đồng điệu giúp tổng thể thêm hài hòa, thanh lịch. Đây cũng là công thức phối đồ đáng học hỏi cho những cô nàng yêu thích vẻ đẹp dịu dàng nhưng vẫn muốn trông thật có gu.

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Đổi gió với phong cách năng động, Vương Sở Nhiên trẻ trung hết nấc khi diện áo polo cùng chân váy trắng túi hộp. Cô khéo léo tạo điểm nhấn bằng thắt lưng đen, kết hợp túi xách đồng màu và tất trắng để hoàn thiện vẻ ngoài vừa khỏe khoắn vừa sành điệu. Công thức này rất đáng để chị em học hỏi nếu muốn mặc đẹp mà không cần phối đồ cầu kỳ.

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Không cần váy vóc điệu đà, Vương Sở Nhiên vẫn đẹp hút mắt khi diện nguyên cây denim. Cô kết hợp sơ mi xanh đậm với quần jeans ống loe bạc màu, tạo điểm nhấn bằng thắt lưng đen và túi xách tối màu. Bản phối đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ phóng khoáng, thời thượng. Chị em muốn thử phong cách denim-on-denim có thể học cách phối hai sắc xanh đậm nhạt như mỹ nhân 9x để tổng thể hài hòa hơn.

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Cũng là denim, nhưng bản phối xuống phố tiếp theo lại phóng khoáng hơn nhờ cách chơi với độ rộng và dài. Vương Sở Nhiên khoác chiếc áo denim oversized bên ngoài áo trắng ôm người và shorts denim cạp cao. Lớp trong gọn gàng giúp áo khoác rộng có độ buông đẹp, còn những đường chỉ sáng làm rõ phom và các chi tiết túi áo. Kính đen thêm chút sắc sảo, cá tính cho cả set. Với áo khoác oversized, chị em chỉ cần để lộ đường cạp và chọn lớp trong vừa người là tỷ lệ đã gọn mắt hơn nhiều đó!

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Bên cạnh những set phối nhiều món, Vương Sở Nhiên cũng ghi điểm với kiểu lên đồ “một bước là xong”. Chiếc váy sơ mi tông xanh xám có cổ bẻ, tay xắn nhẹ và phần thân dưới xòe mềm, mang đến cảm giác thanh lịch nhưng không quá nghiêm túc. Chi tiết thắt eo giúp phom váy gọn gàng hơn, trong khi chiếc túi đeo chéo màu kem thêm nét phóng khoáng, hợp cho một buổi dạo phố. Chẳng cần phụ kiện cầu kỳ, tổng thể vẫn đủ hút mắt nhờ màu sắc dịu nhẹ và tỷ lệ vừa vặn. Những hôm muốn mặc nhanh mà vẫn chỉn chu, chị em cứ ưu tiên váy sơ mi có điểm nhấn ở eo để tránh cảm giác thùng thình.

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Từ vẻ dịu dàng của váy sơ mi, mỹ nhân Cbiz chuyển sang một công thức gần gũi hơn hẳn mà độ sang vẫn chẳng giảm. Chiếc cardigan đen có đường gân nhỏ, hàng cúc gọn và phom ôm vừa phải được phối cùng jeans xanh cạp cao. Gấu áo dừng ngay gần cạp quần giúp phần eo hiện rõ, tạo tỷ lệ cân đối mà không cần thêm thắt lưng hay sơ vin cầu kỳ. Sắc đen làm tổng thể trông nền nã, còn màu xanh denim giữ lại nét trẻ trung, thoải mái. Muốn combo quen thuộc này trông có gu hơn, chị em nên chú ý độ dài áo: vừa chạm cạp quần là một lựa chọn dễ áp dụng.

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Vẫn giữ tinh thần gọn gàng ấy, Vương Sở Nhiên đổi mood sang phong cách học đường với một chút biến tấu cá tính. Áo sơ mi xanh nhạt sát nách ôm nhẹ phần eo, phối cùng chân váy ngắn đen dáng bí, vừa trẻ trung vừa nữ tính. Chiếc cà vạt kẻ đỏ sẫm trở thành điểm nhấn trên nền đồ xanh đen, còn tất đen cao cổ và giày đế dày giúp bản phối thêm điểm khỏe khoắn. Cách kết hợp này có nét tinh nghịch nhưng vẫn tiết chế nhờ bảng màu gọn và phom đồ rõ ràng. Nếu muốn thử phụ kiện mang hơi hướng menswear, chị em có thể bắt đầu với một chiếc cà vạt kẻ nhỏ trên nền trang phục trơn để tổng thể dễ hài hòa hơn.