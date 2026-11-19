Dù vậy, Jisoo vẫn xứng danh "main event" với visual không góc chết.

Tối 19/11, Jisoo (BLACKPINK) trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại sự kiện thắp sáng Giáng sinh của Dior ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây cũng là lần hiếm hoi đại sứ toàn cầu tham gia 1 sự kiện tại thị trường xứ tỷ dân của nhà mốt Pháp.

Bên cạnh đó, event còn quy tụ nhiều gương mặt đình đám của làng giải trí Hoa ngữ như Vương Sở Nhiên, Châu Dã, Lý Quân Nhuệ, Trần Tinh Húc, Đậu Kiêu... Trong dàn khách mời toàn những mỹ nhân sở hữu nhan sắc nổi bật, Jisoo vẫn dễ dàng thu hút ống kính truyền thông ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên. Khoảnh khắc lọt thỏm giữa dàn sao Trung nhưng nổi bật ở vị trí center của ngôi sao Kpop cũng khiến dân tình thích thú.

Khoảnh khắc Jisoo "nhỏ bé" giữa dàn sao Cbiz khiến dân tình thích thú.

Dàn sao đổ bộ event Dior tại Bắc Kinh.

Lựa chọn trang phục nằm trong BST Xuân Hè 2027, chị cả BLACKPINK mang đến một thiết kế váy len ngắn màu đen với phom dáng gọn gàng, kín đáo nhưng không hề đơn điệu. Điểm đắt giá nằm ở những chi tiết hoa nhỏ màu trắng, vàng được đính kết dày đặc quanh phần cổ và hai bên vai, tạo hiệu ứng như một khu vườn hoa mini nở rộ trên nền vải đen. Một vài họa tiết vàng tiếp tục được bố trí dọc thân váy, vừa đủ để tổng thể có thêm điểm nhấn mà không làm mất đi vẻ thanh lịch vốn có.

Jisoo hoàn thiện diện mạo bằng mái tóc đen dài được chải thẳng, rẽ ngôi gọn gàng và cài thêm chiếc nơ đen nhỏ phía sau tai. Cô kết hợp cùng túi xách trắng mini có quai kim loại, tạo nên sự tương phản nhẹ nhàng với bộ trang phục tối màu. Lối trang điểm trong trẻo, tập trung vào đôi mắt sắc nét và sắc môi hồng tự nhiên càng làm nổi bật những đường nét thanh tú trên gương mặt.

Jisoo mang đến tạo hình nữ tính, thanh lịch quen thuộc.

Thiết kế váy ngắn mang đến cảm giác trẻ trung, trong khi phần cổ đính hoa cầu kỳ cùng kiểu tóc chỉn chu lại tạo nên vẻ quý phái, đậm chất tiểu thư Dior. Qua những thước ảnh cam thường, làn da sáng mịn, nụ cười ngọt ngào và thần thái nhẹ nhàng của Jisoo tiếp tục trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận. Không cần lựa chọn trang phục quá phô trương hay cầu kỳ về kiểu dáng, nữ thần tượng vẫn trở thành tâm điểm với vẻ đẹp ngọt ngào, rạng rỡ khó mà rời mắt.

Cam thường gây thương nhớ mọi ánh nhìn của Jisoo.

Vương Sở Nhiên xuất hiện với phong cách thanh lịch, sang trọng khi khoác áo dáng dài bên ngoài mẫu váy trắng in hoa chìm. Cách phối đồ có phần kín đáo nhưng vẫn tôn lên vóc dáng cao ráo, thanh mảnh của nữ diễn viên. Không cần quá nhiều chi tiết trang trí, diện mạo của cô vẫn toát lên vẻ quyền lực, sắc sảo và có phần trưởng thành. Những đường nét gương mặt hài hòa, sống mũi cao cùng ánh mắt có chiều sâu càng làm nổi bật khí chất mỹ nhân cổ điển. "Tiểu Lưu Diệc Phi" mang đến một hình ảnh vừa kiêu kỳ vừa hiện đại, đúng với phong thái thường thấy mỗi khi cô góp mặt tại các sự kiện thời trang cao cấp.

Vương Sở Nhiên khoe visual đúng chuẩn tiểu thư Dior.

Trong khi đó, Châu Dã lựa chọn chiếc váy nhung đen kết hợp cùng áo khoác bên ngoài, tạo nên tổng thể mang hơi hướng cổ điển và có phần bí ẩn. Chất liệu nhung mềm giúp bộ trang phục có độ rủ tự nhiên, làm nổi bật nét nữ tính, thanh thoát. Sự tương phản giữa váy đen và áo khoác gam màu đỏ tạo nên hiệu ứng layering thú vị, vừa giữ được vẻ thanh lịch vừa mang đến chút phá cách. Đặc biệt, thần thái lạnh lùng, đường nét gương mặt thanh tú cùng khí chất sắc sảo của mỹ nhân sinh năm 1998 khiến tạo hình càng thêm cuốn hút.

Châu Dã lựa chọn 1 bản phối hơi hướng cổ điển, phá cách.

Tăng Thuấn Hy chuẩn thiếu gia với suit xám phối cùng 1 mẫu áo khoác dạ dáng dài.

Đôi bạn thân Trần Tinh Húc - Vương Ngọc Văn diện đồ đen ton sur ton.

Lý Quân Nhuệ xuất hiện trong 1 bộ suit lịch lãm.

Ảnh: Instagram, Weibo.