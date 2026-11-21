Căn nhà gỗ 2 tầng là chốn bình yên để MC Đại Nghĩa tận hưởng cuộc sống điền viên và thú vui làm vườn giữa thiên nhiên xanh mát.

Giữa những ngày tháng bận rộn với lịch trình hoạt động nghệ thuật dày đặc, MC Đại Nghĩa vẫn dành cho mình một chốn đi về bình yên tại Đà Lạt. Nam MC sở hữu cơ ngơi nghỉ dưỡng tuyệt đẹp tại vùng đất thơ mộng, là một căn nhà gỗ 2 tầng nằm giữa vùng ngoại ô, gây ấn tượng bởi không gian thoáng đãng, mộc mạc và ngập tràn sắc xanh. Vốn yêu thích lối sống bình dị, có thói quen ăn chay trường và gần gũi với thiên nhiên, Đại Nghĩa không tìm kiếm những điều hào nhoáng hay xa hoa cho cơ ngơi của mình. Thay vào đó, anh chọn nơi lặng lẽ nép mình giữa những rừng thông bạt ngàn, tận hưởng bầu không khí trong lành đặc trưng của phố núi. Tại đây, nam MC thoải mái sống chậm, chăm sóc vườn tược, trồng rau và tận hưởng những niềm vui giản dị của cuộc sống điền viên.

Đại Nghĩa tận hưởng cuộc sống điền viên trong nhà vườn xanh mát giữa Đà Lạt

Sở hữu không gian sống yên bình giữa Đà Lạt mộng mơ, Đại Nghĩa dành nhiều diện tích trong khuôn viên nhà để thiết kế sân vườn xanh mát, ngập tràn sắc xanh thiên nhiên. Tại đây, nam MC trồng đủ loại cây hoa cảnh, cây ăn trái và rau xanh, biến khu vườn thành một không gian sống gần gũi với thiên nhiên. Phần lớn thành quả đều có dấu ấn chăm chút của nam MC, từ việc đào đất, trồng từng cành cây cho đến gieo hạt.

Sau một thời gian kiên trì chăm sóc, khu vườn của Đại Nghĩa ngày càng xanh tốt với nhiều loại cây hoa, cây ăn trái như ổi sim, chanh vàng, mai anh đào, hồng... cùng những luống rau xanh mướt. Không chỉ đơn thuần trồng cây để làm đẹp cảnh quan, nam MC còn dành nhiều thời gian tận hưởng niềm vui làm vườn, chăm sóc từng gốc cây và chờ đón thành quả sau những ngày vun trồng. Với Đại Nghĩa, niềm vui đôi khi không chỉ nằm ở những lần thu hoạch rau quả sạch do chính tay mình trồng mà còn đến từ cảm giác được ngắm nhìn cây cối lớn lên, đâm chồi nảy lộc và phát triển tươi tốt. Nhịp sống chậm rãi giữa khu vườn xanh cũng mang đến cho nam MC những phút giây thư thái, tạm rời xa sự bận rộn của công việc thường ngày.

Trên mạng xã hội, thỉnh thoảng Đại Nghĩa lại chia sẻ những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc làm nông cực chill trong khu vườn nhà tại Đà Lạt. Nam MC vốn yêu thích cuộc sống điền viên, gần gũi với thiên nhiên và cơ ngơi này dường như đã hiện thực hóa đúng mong ước về một chốn bình yên để nghỉ ngơi, tận hưởng thú vui chăm cây, trồng rau sau những giờ làm việc bận rộn. Từ khoảng sân vườn xanh mướt bên ngoài cho đến không gian bên trong nhà, mọi góc đều được Đại Nghĩa thiết kế thoáng đãng, ngập tràn sắc xanh, mang đến cảm giác thư thái và dễ chịu.

Một số không gian bên trong căn nhà Đà Lạt của MC Đại Nghĩa

Bên trong căn nhà gỗ 2 tầng, Đại Nghĩa lựa chọn phong cách thiết kế mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Gỗ cùng các vật liệu tự nhiên được sử dụng làm chất liệu chủ đạo, mang đến cảm giác ấm cúng và bình yên. Không gian không bày biện quá nhiều đồ đạc hay trang trí cầu kỳ mà được tiết chế vừa đủ, chú trọng sự tiện nghi và hài hòa. Những món nội thất quen thuộc như bàn gỗ, ghế mây, ghế cói được sắp xếp khéo léo, tạo nên vẻ đẹp giản dị nhưng vẫn có gu. Căn nhà có nhiều ô cửa lớn được thiết kế mở rộng tầm nhìn ra khu rừng xanh mát bên ngoài. Nhờ vậy, ánh sáng tự nhiên và những làn gió mát lành dễ dàng len lỏi vào từng góc nhà, giúp không gian luôn thoáng đãng, dễ chịu.

Không gian bếp tiếp tục được MC Đại Nghĩa thiết kế theo tinh thần tối giản, mộc mạc, đồng điệu với tổng thể căn nhà. Chất liệu gỗ được sử dụng làm chủ đạo, từ hệ tủ bếp đến các món nội thất, tạo cảm giác ấm cúng và gần gũi. Các vật dụng được sắp xếp gọn gàng, vừa đủ cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, không có quá nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ. Kết hợp cùng những chất liệu tự nhiên và ánh sáng dịu nhẹ, căn bếp mang vẻ đẹp giản dị, sạch sẽ. Đây cũng là không gian để nam MC tự tay chuẩn bị những bữa ăn, tận hưởng niềm vui nấu nướng trong nhịp sống bình yên giữa núi rừng Đà Lạt.

Phòng ngủ của Đại Nghĩa ưu tiên sự thoáng đãng và cảm giác thư thái. Căn phòng sở hữu ô cửa sổ lớn mở ra khung cảnh thiên nhiên xanh mát, giúp đón ánh sáng tự nhiên và mang đến trọn vẹn cảm giác gần gũi với núi rừng Đà Lạt. Nội thất trong phòng không quá cầu kỳ, chỉ sử dụng những món đồ cần thiết với kiểu dáng đơn giản, chất liệu mộc mạc. Không cần bày biện quá nhiều chi tiết, chính sự tiết chế trong cách bài trí lại tạo nên một không gian nghỉ ngơi ấm cúng, nhẹ nhàng và bình yên.