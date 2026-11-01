Không thuộc văn khấn, không biết phải nói gì khi đứng trước bàn thờ là tình huống không ít người gặp phải. Vậy trong trường hợp này, nên làm thế nào?

Với thế hệ ông bà, cha mẹ, việc thắp hương và khấn vái thường đã trở thành thói quen. Nhưng với nhiều người trẻ, nhất là khi mới ra ở riêng hoặc lần đầu thay bố mẹ lo việc thờ cúng, mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Hương đã thắp, lễ đã chuẩn bị, nhưng đến lúc đứng trước bàn thờ thì chẳng biết bắt đầu từ đâu. Có người phải mở điện thoại tìm văn khấn, có người cố nhớ những câu từng nghe người lớn đọc, thậm chí lo lắng rằng khấn thiếu hoặc khấn sai sẽ là điều không tốt. Thực tế, đây là tâm lý không cần thiết, bởi việc thờ cúng tổ tiên không chỉ nằm ở những câu chữ được đọc lên.

Không biết khấn có ảnh hưởng gì không?

Trong phong tục thờ cúng của người Việt, văn khấn là cách con cháu bày tỏ lòng tưởng nhớ, biết ơn và những mong muốn tốt đẹp. Tuy nhiên, không có một bài văn khấn chung bắt buộc mọi gia đình phải sử dụng. Tùy nếp nhà và từng dịp, có người đọc văn khấn truyền thống, có người chỉ nói vài câu ngắn gọn, cũng có người cúi đầu tưởng nhớ trong im lặng. Vì vậy, nếu không thuộc văn khấn, mọi người không cần quá lo lắng. Không có cơ sở để cho rằng việc quên một câu, đọc không trôi chảy hay khấn không thành tiếng sẽ ảnh hưởng đến may mắn của gia đình. Điều đáng quan tâm hơn là hiểu ý nghĩa của việc mình đang làm và thực hiện với thái độ chân thành, tôn trọng.

Cách khấn đơn giản, dễ nhớ cho người chưa biết

Nếu chưa quen với những bài văn khấn dài, bạn có thể bắt đầu bằng ba nội dung cơ bản: kính thưa tổ tiên, nói lý do thắp hương và bày tỏ lòng thành. Chẳng hạn, khi thắp hương gia tiên thường ngày, có thể khấn:

Hôm nay là ngày... tháng... năm... Con tên là..., hôm nay con thắp nén hương tưởng nhớ ông bà, tổ tiên và những người thân đã khuất. Con xin bày tỏ lòng biết ơn, mong gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, mọi người hòa thuận, yêu thương nhau. Con xin thành tâm kính lễ.

Đây chỉ là lời khấn tham khảo, không phải khuôn mẫu bắt buộc. Vào ngày giỗ, gia đình có thể nhắc đến người được tưởng nhớ; vào dịp Tết, có thể thêm những lời chúc tốt đẹp cho năm mới. Nếu gia đình có bài văn khấn riêng được truyền lại, mọi người cũng nên tìm hiểu để tiếp nối nếp nhà. Quan trọng là lời khấn phù hợp với hoàn cảnh, không nhất thiết phải dài hoặc sử dụng những từ ngữ cổ khó nhớ.

Khi đứng trước bàn thờ, nên giữ tâm thái như thế nào?

Thay vì chỉ tập trung vào việc phải khấn đúng từng câu, mọi người nên dành một chút thời gian để ổn định tâm trạng trước khi thắp hương. Có thể tạm gác công việc đang làm, đặt điện thoại sang một bên, giữ thái độ bình tĩnh và tập trung vào việc tưởng nhớ tổ tiên. Không cần tạo ra cảm giác quá nghiêm trang đến mức căng thẳng, nhưng cũng nên tránh vừa khấn vừa đùa giỡn, trò chuyện riêng hoặc làm những việc không liên quan. Nếu đang có chuyện buồn hay lo lắng, bạn không cần cố tỏ ra vui vẻ. Việc dành vài phút nhớ về ông bà, cha mẹ đã khuất, nghĩ đến những điều tốt đẹp được dạy bảo cũng là một cách thể hiện sự trân trọng. Tùy thói quen gia đình, lời khấn có thể được đọc nhỏ, đọc thành tiếng hoặc khấn thầm, không nhất thiết phải nói thật to mới thể hiện được lòng thành kính.

Sau cùng, thắp hương không nên trở thành việc khiến mọi người áp lực chỉ vì không thuộc văn khấn. Một lời khấn giản dị, xuất phát từ sự tưởng nhớ và biết ơn vẫn có ý nghĩa. Điều quan trọng không chỉ là những phút đứng trước bàn thờ, mà còn nằm ở cách mỗi người chăm sóc gia đình và gìn giữ những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước để lại.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm