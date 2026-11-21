Ngày Kỷ Hợi mang năng lượng của sự gặt hái, hợp tác và những bước tiến bền vững cho ba con giáp may mắn nhất.

Thứ Bảy 21/11/2026, tức ngày 13 tháng 10 Âm lịch năm Bính Ngọ, là ngày Kỷ Hợi, tháng Kỷ Hợi. Đây là một ngày có tính chất “kiến lập”: Thích hợp để củng cố nền tảng, chốt kế hoạch, gặp gỡ người có ích và bắt đầu những việc có tính dài hạn. Tuy nhiên, ngày Hợi xung với chi Tỵ, nên người tuổi Tỵ cần giữ sự thận trọng, tránh tranh cãi và các quyết định tài chính vội vàng.

Theo nguyên tắc tam hợp, Hợi - Mão - Mùi tạo thành thế Hợi Mão Mùi, một bộ ba gắn kết chặt chẽ về sự hỗ trợ, hợp tác và cơ hội. Vì vậy, tuổi Mão, tuổi Mùi và tuổi Hợi có nhiều dấu hiệu thuận lợi hơn trong ngày này. Ngoài ra, lịch vạn niên ghi nhận ngày 21/11/2026 thuộc Kim Đường Hoàng Đạo, với các giờ tốt như Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất và Hợi.

Tuổi Mão: Cơ hội đến từ người giúp đỡ

Người tuổi Mão có thể đón nhận một ngày khá sáng sủa nhờ tam hợp Hợi - Mão - Mùi. Khi ngày và tháng đều thuộc chi Hợi, Mão được “được sinh” từ dòng năng lượng của Hợi, tạo điều kiện thuận lợi cho các mối quan hệ, sự hỗ trợ và những cơ hội xuất hiện qua người quen.

Trong công việc, tuổi Mão nên tận dụng ngày để liên hệ đối tác, gửi hồ sơ, xin lời khuyên hoặc trình bày ý tưởng. Đây không phải ngày của những cú nhảy vọt mạo hiểm, nhưng lại rất phù hợp với cách làm việc của tuổi Mão: chuẩn bị kỹ, giao tiếp khéo léo và chọn thời điểm thích hợp để thể hiện năng lực. Một cuộc trao đổi bình thường có thể mở ra cơ hội thăng tiến, hợp tác hay dự án mới.

Về tài chính, tuổi Mão có thể nhận được tin tốt liên quan đến thu nhập, hoa hồng, tiền thưởng hoặc một khoản thu nhập phụ. Tuy vậy, hãy ưu tiên những khoản tiền đến từ công sức và kỹ năng thực tế, thay vì đặt cược vào các cơ hội quá hấp dẫn nhưng thiếu minh bạch.

Tình cảm của tuổi Mão cũng có tín hiệu tích cực. Người độc thân dễ gặp gỡ ai đó qua bạn bè, sự kiện hoặc môi trường làm việc; người đã có đôi nên chủ động trò chuyện thẳng thắn về kế hoạch chung. Sự dịu dàng và lắng nghe sẽ là “vũ khí” may mắn của tuổi Mão trong ngày.

Lĩnh vực nổi bật: Quan hệ, hợp tác, sự nghiệp và thu nhập.

Giờ nên tận dụng: Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h).

Tuổi Mùi: Được quý nhân nâng đỡ

Tuổi Mùi nằm trong bộ tam hợp Hợi - Mão - Mùi, nên ngày Kỷ Hợi mang đến cho tuổi Mùi cảm giác được hậu thuẫn rõ rệt hơn. Đây là ngày phù hợp để tuổi Mùi chủ động xin hỗ trợ, trình bày kế hoạch hoặc nhờ người có kinh nghiệm định hướng. Một lời khuyên đúng lúc có thể giúp bạn tránh được chi phí, rủi ro và tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Điểm mạnh của tuổi Mùi ngày này là sự kiên nhẫn và khả năng tạo thiện cảm. Thay vì cố gắng thuyết phục bằng lý lẽ, hãy dùng bằng chứng, số liệu và kế hoạch cụ thể. Người tuổi Mùi dễ ghi điểm khi biết lắng nghe, giữ thái độ ôn hòa và đưa ra giải pháp khả thi. Trong môi trường công sở, điều này có thể giúp bạn được giao nhiệm vụ quan trọng hoặc nhận được sự ủng hộ từ cấp trên.chính của tuổi Mùi có thể cải thiện nhờ công việc, hợp tác hoặc việc thu hồi một khoản nợ. Nếu đang cân nhắc đầu tư, hãy chọn phương án an toàn, có thời hạn rõ ràng và không dùng tiền gấp. Lịch vạn niên ghi nhận ngày này không đặc biệt khuyến khích khởi động dự án kinh doanh lớn hoặc xuất tiền đầu tư rủi ro, do đó tuổi Mùi nên ưu tiên củng cố thay vì mở rộng quá nhanh.

Về tình cảm, tuổi Mùi dễ nhận được sự quan tâm từ người thương. Những cặp đôi có thể cùng nhau bàn về chuyện nhà cửa, học tập, du lịch hoặc kế hoạch chi tiêu. Sự đồng thuận trong những việc nhỏ sẽ tạo nền tảng cho mối quan hệ vững chắc hơn.

Lĩnh vực nổi bật: Quý nhân, công việc, tài chính và tình cảm.

Giờ nên tận dụng: Sửu (1h-3h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

Tuổi Hợi: Năng lượng ngày bản mệnh

Tuổi Hợi có lợi thế trực tiếp vì ngày 21/11/2026 là ngày Kỷ Hợi, đồng thời tháng cũng là Kỷ Hợi. Đây là thời điểm tuổi Hợi dễ cảm nhận rõ hơn về trực giác, nhu cầu cá nhân và hướng đi mình muốn theo đuổi. Khi năng lượng ngày và tháng cùng thuộc chi Hợi, người tuổi Hợi có thể trở nên quyết đoán hơn, nhưng cũng cần tránh để cảm xúc dẫn dắt mọi quyết định.

Trong công việc, tuổi Hợi nên chọn một nhiệm vụ trọng tâm và hoàn thành đến nơi đến chốn. Ngày này không khuyến khích việc dàn trải, mà phù hợp với việc củng cố kỹ năng, hoàn thiện sản phẩm, rà soát hợp đồng hoặc chuẩn bị hồ sơ cho cơ hội sắp tới. Sự chỉn chu của tuổi Hợi có thể được người có thẩm quyền ghi nhận, đặc biệt nếu bạn biết trình bày kết quả một cách rõ ràng.

Về tiền bạc, tuổi Hợi có thể thấy dòng tiền tốt hơn nhờ công việc chính hoặc các khoản thu nhập liên quan đến dịch vụ, sáng tạo, giảng dạy, tư vấn và hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, vì ngày Kỷ Hợi có thiên can Kỷ Thổ, hãy cẩn trọng với các cam kết tài chính dài hạn. Trước khi ký kết, nên đọc kỹ điều khoản và giữ bản sao đầy đủ.

Tình cảm của tuổi Hợi khá thuận lợi khi bạn biết mở lòng nhưng vẫn giữ ranh giới. Người độc thân có thể gặp người phù hợp qua môi trường thân quen; người đang yêu nên dành thời gian chất lượng cho đối phương thay vì chỉ nhắn tin qua lại. Một cuộc trò chuyện chân thành có thể xóa bỏ hiểu lầm và làm ấm lại mối quan hệ.

Lĩnh vực nổi bật: Sự nghiệp, trực giác, tài chính và các mối quan hệ gần gũi.

Giờ nên tận dụng: Sửu (1h-3h), Ngọ (11h-13h), Hợi (21h-23h).

Nhìn chung, ngày 21/11/2026 khuyến khích sự bền bỉ thay vì liều lĩnh. Với Mão, Mùi và Hợi, đây là ngày đáng để chủ động kết nối, chốt kế hoạch và nắm lấy cơ hội; còn với các con giáp khác, việc giữ nhịp độ ổn định vẫn có thể mở đường cho vận may trong những ngày kế tiếp.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo