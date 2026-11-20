Không chồng, không con, không phải tất bật chăm sóc gia đình, người phụ nữ 48 tuổi ở Nhật Bản đã dành trọn 10 năm để xây dựng cuộc sống theo cách mình mong muốn. Trong căn hộ rộng 62m² tại Tokyo, cô tự tay sắp xếp từng món đồ, chăm chút từng góc nhỏ và tận hưởng những niềm vui giản dị.

Sau 10 năm ly hôn, người phụ nữ 48 tuổi nhận ra sống một mình cũng có thể rất hạnh phúc

Mười năm trước, Rinko, một phụ nữ sống tại Tokyo (Nhật Bản), đã đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời: Chấm dứt cuộc hôn nhân của mình.

Ở tuổi 38, việc ly hôn khiến cô không tránh khỏi những lo lắng về tương lai. Khi ấy, Rinko cũng không biết liệu mình có thể quen với cuộc sống chỉ có một người hay không. Thế nhưng, sau một thập kỷ, người phụ nữ này lại tìm thấy sự bình yên mà trước đây cô chưa từng hình dung.

Hiện tại, ở tuổi 48, Rinko sống một mình trong căn hộ hai phòng ngủ rộng 62m² tại Tokyo. Không có chồng con, không phải điều chỉnh lịch sinh hoạt theo bất kỳ ai, cô có toàn quyền quyết định cách sử dụng thời gian và tổ chức không gian sống.

Điều thú vị là Rinko không lựa chọn một cuộc sống tạm bợ chỉ vì ở một mình. Ngược lại, cô chăm chút căn hộ vô cùng tỉ mỉ, từ cách lựa chọn nội thất, phối màu cho đến việc sắp xếp từng chiếc bát, chiếc cốc.

Với cô, sống một mình không có nghĩa là cô đơn. Đó là cơ hội để hiểu rõ bản thân, làm những điều mình thích và tận hưởng sự tự do trong chính ngôi nhà của mình.

Nhìn căn hộ của Rinko, nhiều người dễ dàng nhận ra một điều: Một ngôi nhà ấm áp không nhất thiết phải có thật nhiều người, cũng chẳng cần nội thất đắt tiền. Đôi khi, sự thoải mái đến từ việc mọi thứ đều được sắp xếp đúng với nhu cầu của chủ nhân.

Căn hộ 62m² không quá rộng nhưng góc nào cũng đẹp và tiện nghi

Lối vào nhỏ gọn, ít đồ nhưng vẫn có điểm nhấn

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào căn hộ của Rinko là khu vực tiền sảnh mang phong cách Nhật Bản truyền thống.

Sàn được lát gạch men màu trắng ngà, tạo cảm giác sạch sẽ và sáng sủa. Trên nền nhà chỉ có vài đôi giày thường xuyên sử dụng, được đặt ngay ngắn thay vì bày kín lối đi.

Một chậu cây xanh nhỏ được bố trí ở góc cửa, vừa tạo điểm nhấn vừa khiến không gian bớt đơn điệu. Trên tường, Rinko treo chiếc gương có khung gỗ để tiện chỉnh trang trang phục trước khi ra ngoài.

Không có tủ giày cồng kềnh hay quá nhiều đồ trang trí, khu vực này vẫn mang lại cảm giác tinh tế. Cách sắp xếp cũng phản ánh thói quen của gia chủ: Chỉ giữ lại những thứ thực sự cần thiết và sử dụng thường xuyên.

Phòng khách không có bàn trà lớn, không cần kệ tivi vẫn đẹp

Nếu nhiều gia đình xem bộ sofa, bàn trà và kệ tivi là những món nội thất không thể thiếu trong phòng khách, Rinko lại có cách bài trí khác.

Phòng khách của cô sử dụng tông trắng làm chủ đạo, kết hợp với sàn gỗ tự nhiên và sofa vải màu xám. Những gam màu trung tính giúp không gian trông rộng và thoáng hơn diện tích thực tế.

Đặc biệt, Rinko không đặt một chiếc bàn trà lớn giữa phòng, cũng không bố trí hệ tủ tivi chiếm diện tích. Nhờ vậy, phần sàn được giải phóng đáng kể, tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển.

Thay vì mua thêm nhiều vật dụng trang trí, cô sử dụng chính những bức ảnh chụp trong các chuyến du lịch để tạo dấu ấn cá nhân.

Ánh sáng tự nhiên đi qua những lớp rèm mỏng, chiếu xuống nền gỗ và bộ sofa, khiến căn phòng trở nên ấm áp mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Điểm đáng học hỏi trong cách thiết kế này là không phải món nội thất phổ biến nào cũng cần xuất hiện trong mọi ngôi nhà. Khi sống một mình, Rinko ưu tiên sự tiện dụng và cảm giác thư giãn hơn việc cố gắng bài trí đầy đủ theo khuôn mẫu.

Phòng ăn giản dị, bàn gỗ và cây xanh tạo nên sự ấm cúng

Khu vực ăn uống được đặt liền với phòng bếp, tạo thành một không gian sinh hoạt chung tương đối rộng rãi.

Ở đây, Rinko lựa chọn chiếc bàn ăn hình bầu dục bằng gỗ, kết hợp cùng khăn trải bàn đơn giản. Khi không sử dụng, mặt bàn gần như được để trống, không chất đầy đồ dùng hay vật dụng linh tinh.

Xung quanh bàn ăn là những chậu cây xanh và hoa tươi được cô chăm sóc thường xuyên. Sự xuất hiện của cây cối khiến căn hộ có thêm sức sống, đồng thời tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Dù chỉ sống một mình, Rinko vẫn dành một khu vực riêng cho việc ăn uống. Với cô, một bữa cơm tự nấu, được thưởng thức trên chiếc bàn sạch sẽ và cạnh những chậu cây yêu thích, cũng đủ mang lại cảm giác dễ chịu sau một ngày dài.

Phòng bếp có nhiều đồ nhưng không hề lộn xộn

Khác với phòng khách khá tối giản, căn bếp của Rinko có nhiều vật dụng hơn. Tuy nhiên, cách sắp xếp khoa học giúp không gian luôn gọn gàng.

Các loại gia vị, dụng cụ nấu nướng và đồ dùng thường xuyên sử dụng đều được đặt ở vị trí thuận tay. Đũa, thìa và các món đồ nhỏ được phân chia trong từng ngăn kéo, tránh tình trạng phải mất thời gian tìm kiếm mỗi khi nấu ăn.

Trên bếp là chiếc nồi tráng men, bên cạnh có những chai gia vị đựng trong lọ thủy tinh. Từng chi tiết nhỏ tạo nên cảm giác mộc mạc, gần gũi.

Một điểm thú vị khác là chiếc tủ lạnh được trang trí bằng những món quà lưu niệm từ các chuyến đi của Rinko. Đó có thể là hình ảnh nghệ thuật Ukiyo-e, quả bí ngô đỏ đặc trưng của đảo Naoshima hay hình chú hươu gợi nhớ thành phố Nara.

Những món đồ nhỏ này không chỉ để trang trí mà còn lưu giữ kỷ niệm cá nhân, khiến căn bếp trở thành một không gian mang đậm dấu ấn của chủ nhà.

Qua cách tổ chức căn bếp, có thể thấy Rinko không theo đuổi chủ nghĩa tối giản đến mức loại bỏ mọi thứ. Cô vẫn giữ những món đồ mình yêu thích, miễn là chúng có vị trí rõ ràng và không gây bất tiện trong sinh hoạt.

Phòng ngủ màu xanh lá mang đến cảm giác bình yên

Nếu các khu vực sinh hoạt chung sử dụng tông màu trắng và gỗ làm chủ đạo, phòng ngủ của Rinko lại nổi bật với những mảng tường xanh lá dịu mắt.

Căn phòng không có nhiều nội thất, chủ yếu gồm một chiếc giường khung gỗ chắc chắn, bộ chăn ga màu trơn và tủ quần áo có cửa nan chớp.

Sự kết hợp giữa xanh lá, trắng và màu gỗ tự nhiên tạo nên không gian nghỉ ngơi nhẹ nhàng, không quá lạnh lẽo cũng không rườm rà.

Cửa sổ được lắp rèm cuốn màu trắng đơn giản, giúp điều chỉnh ánh sáng khi cần thiết. Nhờ hạn chế đồ đạc, phòng ngủ luôn giữ được sự thông thoáng.

Rinko cũng duy trì những sở thích khá bình dị như đọc sách và đi dạo trong công viên. Thay vì dành quá nhiều thời gian cho các cuộc tụ tập, cô thích trở về căn nhà của mình, nghỉ ngơi và tận hưởng không gian riêng.

Với người phụ nữ 48 tuổi này, một phòng ngủ đẹp không cần quá nhiều đồ trang trí hay những món nội thất đắt đỏ. Quan trọng nhất là cảm giác dễ chịu mỗi khi bước vào.

Phòng tắm phân chia 4 khu vực, gọn gàng đến từng chi tiết

Một trong những không gian thể hiện rõ nhất thói quen ngăn nắp của Rinko chính là phòng tắm.

Khác với kiểu phòng vệ sinh tích hợp phổ biến trong nhiều căn hộ nhỏ, không gian của cô được phân chia thành các khu vực chức năng tương đối độc lập, gồm nơi rửa mặt, giặt giũ, tắm và vệ sinh.

Cách tổ chức này giúp các hoạt động sinh hoạt không chồng chéo lên nhau, đồng thời hạn chế tình trạng nước bắn sang những khu vực cần giữ khô ráo.

Trên bồn rửa mặt màu trắng chỉ có một bộ bàn chải và kem đánh răng. Khăn tắm được gấp gọn, đồ dùng cá nhân cất đúng vị trí, mặt bồn luôn sạch sẽ.

Khu vệ sinh riêng được bố trí thêm bồn rửa tay nhỏ. Tường sử dụng gam xám kết hợp với tủ gỗ và các chi tiết màu nâu nhạt, tạo nên vẻ đẹp cổ điển nhưng không lỗi thời.

Điểm đáng chú ý là dù sống một mình, Rinko vẫn duy trì việc vệ sinh và sắp xếp phòng tắm cẩn thận. Cô không xem việc ít người sử dụng là lý do để xuề xòa với không gian sống.

Ở tuổi 48, điều đáng ngưỡng mộ nhất không phải căn nhà đẹp mà là cách cô lựa chọn cuộc sống

Sau 10 năm sống độc thân, Rinko đã xây dựng được một nhịp sinh hoạt khiến bản thân cảm thấy hài lòng.

Cô không phải chờ đợi ai để ăn tối, không cần thỏa hiệp với sở thích nội thất của người khác và cũng không phải cố gắng duy trì những mối quan hệ xã hội ngoài mong muốn.

Thay vào đó, thời gian được dành cho những việc giản dị: Chăm cây, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, đọc sách và đi dạo.

Điều đáng nói là cuộc sống này không hề được thể hiện bằng sự xa hoa. Căn hộ 62m² của Rinko không có quá nhiều thiết bị hiện đại hay những món đồ trang trí đắt đỏ. Sự tiện nghi chủ yếu đến từ cách cô lựa chọn, sử dụng và bảo quản những gì mình đang có.

Đây cũng là một góc nhìn đáng suy ngẫm về cuộc sống sau tuổi 40. Khi bước qua một giai đoạn nhất định, nhiều người bắt đầu nhận ra rằng một ngôi nhà đáng sống không nhất thiết phải rộng hơn, đẹp hơn hay nhiều đồ đạc hơn. Điều quan trọng là không gian ấy có phù hợp với nhu cầu thực tế và khiến mình cảm thấy thoải mái hay không.

Tất nhiên, sống một mình cũng đồng nghĩa với việc phải tự lo liệu nhiều vấn đề, từ tài chính, sức khỏe đến những tình huống bất ngờ. Không phải ai cũng phù hợp với lựa chọn này, và hạnh phúc cũng không có một công thức chung.

Nhưng câu chuyện của Rinko cho thấy, ly hôn hay sống độc thân ở tuổi trung niên không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận một cuộc sống thiếu thốn niềm vui.

Ở tuổi 48, cô không cố gắng chứng minh rằng sống một mình tốt hơn sống cùng gia đình. Cô đơn giản đang tận hưởng cuộc sống do chính mình lựa chọn.

Và có lẽ, điều khiến căn hộ nhỏ giữa Tokyo trở nên đáng ngưỡng mộ nhất không nằm ở những món nội thất đẹp mắt, mà ở việc chủ nhân của nó đã tìm được cách sống bình yên, tự do và hài lòng với hiện tại.

Bởi suy cho cùng, một ngôi nhà hạnh phúc không được quyết định bởi số người sống bên trong, mà bởi cảm giác của mỗi người khi trở về.