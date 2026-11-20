Căn hộ rộng 100m2 của nam nhạc sĩ gây ấn tượng với nội thất phủ sắc đen cùng những góc trưng bày hé lộ sở thích ít người biết.

Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1983) là một trong những nhạc sĩ quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X. Anh đứng sau hàng loạt bản hit đình đám như Mùa đông không lạnh, Chiếc khăn gió ấm, Con đường mưa, Vầng trăng khóc, Ngôi nhà hoa hồng hay Pha lê tím.

Không chỉ được biết đến qua những ca khúc nổi tiếng, Nguyễn Văn Chung còn khiến nhiều người chú ý khi hé lộ không gian sống mang đậm cá tính riêng. Năm 2022, nam nhạc sĩ chia sẻ về việc tậu căn hộ trị giá khoảng 10 tỷ đồng tại một khu chung cư cao cấp ở TP.HCM. Căn hộ rộng 100m², nằm trên tầng cao của một khu chung cư cao cấp tại khu vực Bình Thạnh, TP.HCM. Đây là thành quả sau 3 năm Nguyễn Văn Chung chăm chỉ làm việc và tích cóp kể từ khi ly hôn. Theo chia sẻ của nam nhạc sĩ, giá trị căn hộ khoảng 9 tỷ đồng, cộng thêm 1 tỷ đồng dành cho thiết kế và thi công nội thất. Quá trình hoàn thiện kéo dài khoảng 3 tháng, từ một không gian gần như chưa có nội thất trở thành tổ ấm được thiết kế theo đúng sở thích của chủ nhân.

Ban đầu, căn hộ có 3 phòng ngủ nhưng Nguyễn Văn Chung quyết định cải tạo thành 2 phòng ngủ và 1 phòng làm việc. Không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách liên thông với khu vực bàn ăn và bếp, trong khi các phòng riêng được bố trí theo nhu cầu của anh cùng hai con Pu và Suri. Đáng chú ý, nam nhạc sĩ trực tiếp tham gia lên ý tưởng cho từng khu vực, đồng thời trao đổi với một người bạn làm kiến trúc sư để hoàn thiện thiết kế.

Điều khiến căn hộ này trở nên khác biệt chính là lựa chọn màu sắc khá táo bạo. Thay vì những gam màu sáng thường thấy trong các căn hộ hiện đại, Nguyễn Văn Chung lại dành phần lớn không gian cho màu đen, kết hợp cùng trắng, ghi và các chi tiết kim loại. Với anh, đây không đơn thuần là sở thích thẩm mỹ mà còn phản ánh tính cách hướng nội, mạnh mẽ và quan điểm sống rõ ràng của bản thân.

Phòng khách: Nội thất đen sang trọng, nổi bật với những món đồ trang trí đặc biệt

Ngay khi bước vào căn hộ, phòng khách là khu vực gây ấn tượng mạnh nhất bởi thiết kế gần như được bao phủ bởi sắc đen. Từ bộ sofa da, bàn trà, giá sách, rèm cửa cho đến những món đồ trang trí, tất cả đều đi theo bảng màu trầm mà Nguyễn Văn Chung yêu thích. Theo những hình ảnh được chia sẻ, màu đen xuất hiện ở hơn 80% không gian căn hộ, tạo nên tổng thể cá tính và khác biệt.

Dù sử dụng gam màu tối làm chủ đạo, phòng khách không tạo cảm giác đơn điệu nhờ sự kết hợp của những mảng trắng, ghi và hệ thống ánh sáng vàng. Các đường nét nội thất được thiết kế vuông vức, góc cạnh, nhấn nhá bằng những đường chỉ kim loại, mang đến vẻ hiện đại và mạnh mẽ. Những chi tiết sáng tối đan xen cũng giúp không gian có chiều sâu hơn, đồng thời làm nổi bật các món đồ được gia chủ lựa chọn.

Nguyễn Văn Chung từng chia sẻ rằng bản thân vốn rất thích màu đen, từ trang phục hằng ngày cho đến những mẫu thiết kế nội thất anh thường tham khảo trên mạng. Theo quan niệm phong thủy mà nam nhạc sĩ tìm hiểu, anh thuộc mệnh Thủy nên cũng cân nhắc lựa chọn màu sắc này cho ngôi nhà. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả vẫn là cảm giác thoải mái mà sắc đen mang lại. Anh cho rằng những đường nét vuông vức cùng sự tương phản giữa hai màu đen - trắng thể hiện rõ tính cách và cách nhìn nhận mọi việc của mình.

Không gian phòng khách còn gây chú ý bởi những món đồ trang trí mang giá trị tinh thần đặc biệt. Trong đó, nổi bật là bộ ba mô hình Bearbrick được in tên những ca khúc do Nguyễn Văn Chung sáng tác. Đây là quà tặng từ người hâm mộ, được anh trân trọng trưng bày ngay giữa phòng khách. Một món quà khác cũng khiến nhiều người xúc động là hộp đựng 1.000 con hạc giấy được người hâm mộ gấp từ những tấm vé xe buýt. Không phải món đồ xa xỉ hay có giá trị vật chất lớn, nhưng chính câu chuyện phía sau khiến món quà trở nên đặc biệt đối với nam nhạc sĩ.

Bên cạnh các vật phẩm trang trí, phòng khách còn có một khu vực trưng bày số lượng lớn đĩa CD và album âm nhạc. Đây được xem là góc lưu giữ hành trình làm nghề của Nguyễn Văn Chung, với nhiều sản phẩm gắn liền cùng những năm tháng đầu tiên anh bước chân vào con đường sáng tác. Từ Đêm trăng tình yêu, Con đường mưa đến Chiếc khăn gió ấm, Ngôi nhà hoa hồng, những album từng gắn bó với tuổi trẻ của nhiều khán giả 8X, 9X được anh sắp xếp và gìn giữ cẩn thận.

Nam nhạc sĩ từng bày tỏ rằng những chiếc đĩa có thể chỉ đáng giá vài chục hoặc vài trăm nghìn đồng trong mắt người khác, nhưng đối với anh lại là những kỷ vật vô giá, ngay cả khi có người muốn mua cũng không nỡ bán. Chính những món đồ này khiến phòng khách không chỉ là nơi tiếp đón bạn bè mà còn trở thành không gian lưu giữ nhiều dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của anh.

Khu vực bàn ăn và bếp: Không gian sinh hoạt chung gắn liền với những bữa cơm gia đình

Liền kề phòng khách là khu vực bàn ăn và bếp, được thiết kế theo bố cục mở để tạo sự kết nối giữa các không gian sinh hoạt chung. Nội thất tại đây tiếp tục sử dụng gam màu đen làm chủ đạo, đồng bộ với phong cách thiết kế của toàn bộ căn hộ.

Bộ bàn ghế ăn màu tối kết hợp cùng những chi tiết nội thất hiện đại giúp khu vực này giữ được vẻ gọn gàng, sang trọng. Sự liên thông giữa phòng khách và bàn ăn cũng khiến không gian 100m² có cảm giác rộng rãi hơn, đồng thời tạo điều kiện thuận tiện cho các thành viên trong gia đình sinh hoạt và trò chuyện. Dù không phải khu vực có nhiều đồ trang trí đặc biệt, bàn ăn lại gắn với những câu chuyện ý nghĩa của Nguyễn Văn Chung về gia đình.

Phòng làm việc: Góc sáng tác ngập nhạc cụ, nổi bật với đàn grand piano Yamaha

Nếu phòng khách thể hiện gu thẩm mỹ của Nguyễn Văn Chung thì phòng làm việc chính là nơi phản ánh rõ nhất niềm đam mê âm nhạc của anh. Đây cũng là một trong những khu vực được nam nhạc sĩ đầu tư nhiều tâm huyết khi thiết kế căn hộ.

Thay vì giữ nguyên 3 phòng ngủ như bố cục ban đầu, Nguyễn Văn Chung dành riêng một phòng cho công việc sáng tác. Không gian này tiếp tục sử dụng màu đen làm chủ đạo nhưng được bổ sung nhiều nhạc cụ, giải thưởng và những vật phẩm liên quan đến sự nghiệp, tạo nên một căn phòng mang đậm dấu ấn nghệ thuật.

Nổi bật nhất là cây đàn grand piano Yamaha có kích thước lớn, được bố trí trong phòng làm việc. Bên cạnh đó còn có đàn guitar và nhiều nhạc cụ khác, phục vụ nhu cầu sáng tác cũng như sở thích âm nhạc của chủ nhân. Việc dành một căn phòng riêng cho nhạc cụ giúp Nguyễn Văn Chung có thể tập trung làm việc, đồng thời tạo ra không gian để anh tự do thử nghiệm những ý tưởng mới.

Ngoài các nhạc cụ, phòng làm việc còn là nơi trưng bày những giải thưởng mà nam nhạc sĩ đạt được trong sự nghiệp. Những kỷ vật này được sắp xếp cùng các món đồ liên quan đến âm nhạc, khiến căn phòng vừa mang tính chuyên môn vừa có giá trị lưu giữ kỷ niệm.

Một điểm cộng khác của phòng làm việc là tầm nhìn rộng ra thành phố từ trên cao. Nhờ vị trí căn hộ ở tầng cao, Nguyễn Văn Chung có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài ngay trong lúc làm việc. Đây cũng là yếu tố anh đặc biệt yêu thích khi lựa chọn nơi ở, bởi việc được nhìn ngắm bầu trời và thành phố giúp tinh thần trở nên thoải mái, mang lại cảm hứng sáng tác.

Phòng ngủ master: Không gian riêng tư với sắc đen cá tính

Khác với phòng làm việc có nhiều nhạc cụ và kỷ vật, phòng ngủ master được Nguyễn Văn Chung thiết kế theo hướng riêng tư, tập trung vào cảm giác thư giãn. Dù vậy, anh vẫn giữ nguyên sở thích sử dụng màu đen, khiến căn phòng có sự đồng nhất với phong cách nội thất của toàn bộ căn hộ.

Từ các mảng tường, đồ nội thất đến những chi tiết trang trí, phòng ngủ đều sử dụng những sắc độ trầm, kết hợp cùng ánh sáng để tạo điểm nhấn. Đáng chú ý là chiếc đèn có hình dáng như một quả cầu vàng, giúp không gian trở nên mềm mại hơn giữa những đường nét mạnh mẽ. Một góc khác còn được bố trí ánh sáng tím phía dưới mảng tường bao quanh TV, mang đến hiệu ứng thị giác nổi bật.

Với Nguyễn Văn Chung, phòng ngủ không cần đi theo những tiêu chuẩn màu sắc thông thường. Anh lựa chọn sắc đen bởi đây là gam màu khiến bản thân cảm thấy dễ chịu và thoải mái nhất. Nam nhạc sĩ xem căn phòng như một không gian hoàn toàn thuộc về mình, nơi anh có thể nghỉ ngơi sau những giờ làm việc hoặc tận hưởng thời gian riêng tư.

Bên cạnh nội thất, phòng ngủ còn hé lộ một sở thích khác của Nguyễn Văn Chung là trò chơi điện tử. Trong những hình ảnh được chia sẻ năm 2025, nam nhạc sĩ dành riêng một góc phòng cho các thiết bị và bộ sưu tập game. Hộc tủ tại đây chứa nhiều tựa game nổi tiếng như Black Myth: Wukong, Elden Ring cùng các phần của series Final Fantasy.

Anh còn sở hữu một chiếc PlayStation 5 có giá khoảng 13-16 triệu đồng. Tuy nhiên, trong giai đoạn bận rộn với các hoạt động A50 và A80, chiếc máy vừa mua lại bị để một góc trong phòng ngủ suốt nhiều tháng vì chủ nhân không có thời gian sử dụng.

Phòng ngủ của hai con: Sắc xanh - hồng pastel nhẹ nhàng, khác biệt hoàn toàn với phần còn lại

Giữa căn hộ ngập sắc đen, phòng ngủ của Pu và Suri là khu vực có sự thay đổi rõ rệt nhất về màu sắc. Thay vì tiếp tục sử dụng bảng màu trầm yêu thích, Nguyễn Văn Chung lựa chọn những gam xanh và hồng pastel để tạo nên không gian tươi sáng, nhẹ nhàng hơn cho hai con.

Căn phòng được chia thành hai khu vực màu sắc tương ứng, với màu xanh dành cho con trai và màu hồng dành cho con gái. Sự kết hợp này giúp mỗi bé có một góc riêng theo cách bố trí của bố, đồng thời vẫn giữ được sự hài hòa trong tổng thể phòng ngủ chung.

Các gam pastel mang lại cảm giác mềm mại, dễ chịu, tạo sự đối lập thú vị với phong cách mạnh mẽ, góc cạnh ở những khu vực khác trong nhà. Nguyễn Văn Chung từng chia sẻ đây là nơi có màu sắc nhẹ nhàng nhất trong căn hộ, giống như tình cảm mà anh dành cho hai con.

Việc bố trí một phòng ngủ chung cũng xuất phát từ cách nam nhạc sĩ phân chia diện tích căn hộ. Trong 3 phòng ngủ ban đầu, anh giữ lại một phòng master cho mình, một phòng cho Pu và Suri, đồng thời chuyển phòng còn lại thành không gian làm việc.

Tuy nhiên, khi hai con dần trưởng thành, Nguyễn Văn Chung cũng bắt đầu nghĩ đến việc tìm một ngôi nhà rộng rãi hơn. Trong chương trình House Are You? năm 2023, anh chia sẻ rằng các con ngày càng lớn trong khi diện tích căn hộ không thay đổi, vì vậy bản thân đã có dự định cố gắng mua một nơi ở mới phù hợp hơn với nhu cầu của gia đình.

Phòng tắm: Thiết kế hiện đại, kết hợp cây xanh tạo cảm giác thư giãn

Không chỉ chú trọng phòng khách hay phòng ngủ, Nguyễn Văn Chung còn đầu tư cho khu vực phòng tắm với những thiết bị nội thất hiện đại. Không gian này tiếp tục đi theo phong cách thiết kế chung của căn hộ, đề cao sự gọn gàng và tiện nghi.

Điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện của cây cảnh, giúp khu vực phòng tắm có thêm sắc xanh và cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Giữa tổng thể nội thất hiện đại, chi tiết này mang đến sự cân bằng về mặt thị giác, đồng thời khiến không gian trở nên dễ chịu hơn.

Ban công: Góc yêu thích để ngắm thành phố và tìm lại cảm hứng

Bên cạnh những khu vực được đầu tư nội thất, ban công lại là một trong những nơi Nguyễn Văn Chung yêu thích nhất trong căn hộ. Ngay từ khi tìm mua nhà, anh đã ưu tiên lựa chọn căn hộ ở tầng cao bởi sở thích ngắm nhìn toàn cảnh thành phố và những đám mây trên bầu trời.

Từ ban công, nam nhạc sĩ có thể phóng tầm mắt ra không gian rộng lớn bên ngoài, quan sát khung cảnh thành phố vào cả ban ngày lẫn buổi tối. Đây là góc thư giãn quen thuộc, giúp anh tạm rời xa công việc và có những khoảng thời gian riêng để nghỉ ngơi, suy nghĩ.

Khu vực trưng bày mô hình, truyện tranh: Bộ sưu tập hé lộ sở thích ít người biết

Ngoài âm nhạc và trò chơi điện tử, Nguyễn Văn Chung còn có niềm yêu thích với mô hình robot và truyện tranh. Trong những hình ảnh được chia sẻ vào năm 2025, nam nhạc sĩ lần đầu giới thiệu chi tiết hơn về các bộ sưu tập cá nhân được trưng bày ngay trong căn hộ.

Đáng chú ý nhất là khoảng 40 mô hình Gundam, Voltron và các loại robot mecha khác được đặt kín 4 ngăn kệ. Nguyễn Văn Chung bắt đầu yêu thích thú chơi này từ năm 2012 và duy trì cho đến nay. Mỗi mô hình có giá dao động từ vài trăm nghìn đến dưới 10 triệu đồng, tùy phiên bản.

Dù sở hữu bộ sưu tập khá phong phú, nam nhạc sĩ cho biết bản thân không có thói quen mua sắm tùy hứng. Khi nhìn thấy một món đồ yêu thích, anh thường cho vào giỏ hàng và chờ khoảng một tháng. Nếu sau thời gian đó vẫn còn muốn sở hữu, anh mới quyết định mua. Thói quen này xuất phát từ việc từng trải qua những biến cố và khó khăn tài chính, khiến anh luôn có ý thức tiết kiệm, cân nhắc khi chi tiêu cho sở thích cá nhân. Một số mô hình trong bộ sưu tập còn là quà tặng từ đồng nghiệp. Trong đó, phiên bản Voltron Lion Force kinh điển do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa tặng, còn phiên bản hiện đại là món quà từ ca sĩ Phạm Viết Thanh của nhóm UnlimiteD.

Bên cạnh mô hình robot, Nguyễn Văn Chung còn dành không gian cho bộ sưu tập truyện tranh với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Doraemon, Pokémon, Solo Leveling, Thanh gươm diệt quỷ, Tôi là nhện đấy, có sao không?, Yu-Gi-Oh! và Gintama. Đối với nam nhạc sĩ, truyện tranh không chỉ là hình thức giải trí mà còn chứa đựng nhiều bài học và thông điệp ý nghĩa. Anh từng chia sẻ sự tâm đắc với Solo Leveling, đặc biệt là hành trình nhân vật vượt qua nghịch cảnh, vươn lên từ con số không bằng quyết tâm và tinh thần không bỏ cuộc.

Những bộ sưu tập này góp phần tạo nên một góc rất riêng trong căn hộ. Bên cạnh các giải thưởng, album âm nhạc và nhạc cụ, những mô hình robot hay cuốn truyện tranh cho thấy một khía cạnh khác trong đời sống của Nguyễn Văn Chung, nơi anh dành thời gian cho những sở thích đã gắn bó với mình nhiều năm.

Tổ ấm 10 tỷ đồng và hành trình 3 năm gây dựng cuộc sống mới

Đằng sau căn hộ sang trọng là câu chuyện về một giai đoạn nhiều thay đổi trong cuộc sống của Nguyễn Văn Chung. Sau khi ly hôn, nam nhạc sĩ từng chuyển chỗ ở nhiều lần, từ nhà mẹ đến nhà thuê hoặc những căn hộ nhỏ. Suốt thời gian đó, anh lên kế hoạch tích cóp để có thể sở hữu một nơi ở ổn định cho bản thân và các con.

Trong 3 năm, Nguyễn Văn Chung tập trung làm việc, duy trì hoạt động sáng tác và từng bước thực hiện mục tiêu mua nhà. Khi căn hộ hoàn thiện, anh mới thông báo tin vui với bạn bè, người thân. Nam nhạc sĩ cho biết mẹ rất mừng khi thấy con trai có được nơi ở ổn định, phù hợp với cả công việc lẫn cuộc sống.

Với anh, căn hộ không chỉ có giá trị khoảng 10 tỷ đồng mà còn là thành quả của một hành trình nỗ lực. Sau những ngày làm việc mệt mỏi, được trở về không gian do chính mình lựa chọn, đọc sách, xem phim, sáng tác hoặc nghỉ ngơi bất cứ lúc nào là cảm giác tự do mà anh luôn trân trọng.