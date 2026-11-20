Không gian sống của cặp trai gái sắc Cbiz gây ấn tượng với thiết kế thanh lịch, góc nào cũng sang xịn.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, chuyện tình của những cặp đôi minh tinh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng, nhất là khi cả hai đều sở hữu tên tuổi và dấu ấn riêng trong sự nghiệp. Vương Tử Tuyền - Lý Hồng Kỳ chính là một cặp đôi như thế. Sinh năm 1992, Vương Tử Tuyền ghi điểm nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút cùng loạt vai diễn trong các bộ phim kỳ ảo, trinh thám và tâm lý. Trong khi đó, Lý Hồng Kỳ (SN 1990) nổi tiếng với khả năng diễn xuất thực lực ở mảng điện ảnh nghệ thuật, ngoài ra được đông đảo khán giả biết đến qua vai Mễ Thiệu Phi trong bộ phim Cá Mực Hầm Mật. Anh từng đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá, trong đó có giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Đài Bắc lần thứ 17 và giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Kim Mã lần thứ 52 nhờ bộ phim Túy sinh mộng tử (2015). Cuối năm 2025, Vương Tử Tuyền và Lý Hồng Kỳ đăng bài thông báo kết hôn trên mạng xã hội, nhận về vô số lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Không gian sống của cặp đôi trai tài gái sắc Cbiz cũng thu hút nhiều sự chú ý nhờ thiết kế tinh tế, hiện đại và không kém phần sang trọng. Tổ ấm này từng được hé lộ khá chi tiết thông qua loạt hình ảnh, video do Vương Tử Tuyền và tạp chí kiến trúc AD China đăng tải, qua đó giúp công chúng có dịp khám phá không gian riêng tư đầy thẩm mỹ của hai nghệ sĩ.

Bước vào nhà Vương Tử Tuyền - Lý Hồng Kỳ, khu vực bàn ăn rộng rãi sẽ là một trong những không gian đầu tiên thu hút ánh nhìn. Nơi đây được bố trí bàn ăn bằng gỗ kết hợp cùng những chiếc ghế trắng thanh lịch, tạo cảm giác nhẹ nhàng, hài hòa với tổng thể nội thất. Từ bàn ăn nhìn thẳng ra là khu vực phòng khách được thiết kế liên thông, giúp không gian sinh hoạt chung thêm rộng mở. Đặc biệt, cả khu vực ăn uống lẫn phòng khách đều sở hữu hệ cửa kính lớn, giúp đón ánh sáng tự nhiên tràn ngập vào nhà, mang đến cảm giác thoáng đãng và dễ chịu.

Không gian phòng khách được bài trí theo tinh thần tối giản với bộ sofa trơn có thiết kế đơn giản, kết hợp cùng những món đồ nội thất và trang trí thiết yếu như đèn, bàn trà, kệ để đồ. Cách lựa chọn vừa đủ giúp căn phòng giữ được vẻ thoáng đãng, gọn gàng mà vẫn có điểm nhấn riêng. Đáng chú ý, khu vực này không bố trí TV mà thay vào đó, cặp đôi sử dụng máy chiếu. Khi có nhu cầu giải trí chỉ cần kéo màn chiếu xuống là đã có ngay một không gian xem phim tại gia tiện lợi. Khi không sử dụng, màn chiếu được thu gọn, trả lại vẻ đẹp thanh lịch và chỉn chu cho tổng thể phòng khách.

Không gian bếp trong nhà Vương Tử Tuyền - Lý Hồng Kỳ được thiết kế rộng rãi, thoáng đãng và ngập tràn cảm giác sáng sủa, dễ chịu. Căn bếp sử dụng tông trắng chủ đạo, tạo vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng cho tổng thể. Khu vực này còn được bố trí thêm bàn đảo tiện lợi, vừa tăng diện tích sử dụng, vừa giúp việc chuẩn bị và chế biến món ăn trở nên thuận tiện hơn. Cặp đôi còn khéo léo bố trí những bình hoa tươi để tô điểm cho không gian, mang đến cảm giác mềm mại, sinh động và thêm phần ấm cúng cho căn bếp.

Không gian phòng tắm được thiết kế theo phong cách tối giản, hạn chế các món đồ nội thất và vật dụng trang trí rườm rà, nhờ đó toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng chẳng khác gì khách sạn 5 sao. Khu vực này được trang bị lavabo đôi tiện lợi, cùng bồn tắm rộng rãi để gia chủ thoải mái ngâm mình, thư giãn sau một ngày dài.

Một số hình ảnh khác trong cơ ngơi của Vương Tử Tuyền - Lý Hồng Kỳ