Công bố 30 diễn viên hot nhất Hàn Quốc: Park Eun Bin và Kang Tae Oh dắt tay nhau lên ngôi, So Ji Sub bất ngờ bị bỏ xa

Ngày 30/7, Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc chính thức công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu dành cho diễn viên truyền hình trong tháng 7. Thứ hạng này được xác định dựa trên cơ sở phân tích các dữ liệu liên quan đến chỉ số truyền thông, xuất hiện và tương tác của 100 diễn viên từ ngày 30/6 đến ngày 30/7. Đây cũng chính là bảng xếp hạng diễn viên hot nhất Hàn Quốc hiện nay.

Bảng xếp hạng tháng này chứng kiến sự bứt phá vượt trội của bộ đôi Kang Tae Oh và Park Eun Bin. Nhờ màn thể hiện xuất sắc trong siêu phẩm truyền hình đang lên sóng, bộ đôi diễn viên đã cùng dắt tay nhau lên vị trí đầu bảng với chỉ số danh tiếng thương hiệu cao kỷ lục, bỏ xa hàng loạt tiền bối và đặc biệt là So Ji Sub. Bên cạnh đó, Kang Ki Young, Seo Hyun Jin và Lee Jae Wook theo sát phía sau nhờ gây chú ý với các tác phẩm đang hot, tạo nên cuộc cạnh tranh gay gắt.

1. Park Eun Bin

Với thành tích ấn tượng trong siêu phẩm truyền hình đang lên sóng, Park Eun Bin xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ để đứng đầu bảng xếp hạng những diễn viên hot nhất Hàn Quốc tháng này, đạt chỉ số danh tiếng thương hiệu cao kỷ lục 17.304.704 điểm. Những từ khóa có thứ hạng cao trong tìm kiếm về Park Eun Bin gồm có "cá voi", "đáng yêu", "dễ thương", "xinh đẹp". Đặc biệt, phản ứng tích cực dành cho nữ diễn viên hot hòn họt lên đến 95,04%

2. Kang Tae Oh

"Người tình màn ảnh" của Park Eun Bin, Kang Tae Oh, theo sát với chỉ số danh tiếng thương hiệu 5.263.126 điểm. Anh hiện là nam thần hot nhất màn ảnh Hàn, bứt phá ngoạn mục sau nhiều năm chuyên trị vai phụ

3. Kang Ki Young

Nam diễn viên chuyên trị vai phụ Kang Ki Young cũng bất ngờ vươn lên vị trí thứ 3 với 3.754.333 điểm chỉ số thương hiệu. Sau bộ phim hiện tượng, tài tử này đã một bước nâng tầm đẳng cấp, trở thành gương mặt hot nhất nhì màn ảnh Hàn hiện nay chỉ sau Kang Tae Oh và Park Eun Bin

4. Seo Hyun Jin

Mỹ nhân không tuổi Seo Hyun Jin đang nổi đình nổi đám với bộ phim Why Her?, và đó chính là lý do cô "hạ cánh" ở vị trí thứ 4

5. Lee Jae Wook

Nam thần Lee Jae Wook khiến mọt phim mất ăn mất ngủ dạo này với Alchemy of Souls. Anh xếp thứ 5 trong BXH diễn viên hot nhất tháng này

Tình màn ảnh của Lee Jae Wook - Jung So Min "hạ cánh" ngay sau anh chàng với vị trí thứ 6

Nữ diễn viên kiêm người mẫu Lee Joo Bin bất ngờ lọt top 10 dù tên tuổi không quá nổi trội ở châu Á

Hwang In Yeop đang nhận được nhiều sự chú ý thông qua bộ phim Why Her?, nhưng anh vẫn xếp ở vị trí thứ 8

"Anh chú" Park Byung Eun của siêu phẩm Eve về đích ở vị trí thứ 9

"Chốt sổ" top 10 BXH tháng này là tài tử Heo Joon Ho

Tài tử đình đám So Ji Sub bất ngờ chỉ xếp hạng thứ 12 trong tháng này, bị các gương mặt kém nổi hơn bỏ xa

Những vị trí còn lại trong top 30 gồm:

11. Seo In Guk 12. So Ji Sub 13. Kang Ha Neul 14. Bae Da Bin 15. Yoon Shi Yoon 16. Minhyun 17. Cha Ye Ryun 18. Jeon So Min 19. Yum Jung Ah 20. Shin Dong Mi 21. Oh Yeon Seo 22. Na In Woo 23. Seohyun (SNSD) 24. Oh Min Seok 25. Shin Seung Ho 26. Jeon Bae Soo 27. Lee Sang Yeob 28. Lee Yoo Young 29. Im Soo Hyang 30. Moon Ga Young

