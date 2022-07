Kang Ki Young - Nam diễn viên nổi danh nhờ đóng những vai phụ

Gây ấn tượng mạnh với lối diễn hài hước, tinh nghịch, Kang Ki Young là nam diễn viên chuyên đóng vai phụ đình đám nhất xứ Hàn. Anh được mệnh danh là ''Ông hoàng vai phụ'' khi đảm nhận nhiều vai diễn nhỏ trong những bộ phim nổi tiếng như: Hai Thế Giới, Khi Nàng Say Giấc, Tiên Nữ Cử Tạ, Thư Ký Kim Sao Thế?,... Tuy sự nghiệp chưa có gì quá nổi trội và xuất sắc, nhưng bằng sự nỗ lực cũng như tài năng của mình, Kang Ki Young vẫn luôn tạo được những thành công nhất định trong sự nghiệp diễn xuất.

Hơn 10 năm nỗ lực đi lên từ những vai diễn phụ

Kang Ki Young sinh năm 1983 tại Incheon, Hàn Quốc. Năm 2009, anh theo đuổi con đường diễn xuất của ngành điện ảnh Hàn Quốc với vai trò là một diễn viên sân khấu kịch. Khi ấy, nam diễn viên đã 26 tuổi - cái tuổi mà so với nhiều đồng nghiệp cùng khóa, anh đã có quãng thời gian vào nghề trễ hơn rất nhiều. Mãi cho tới năm 2012, nam diễn viên mới có cơ hội được bén duyên với phim truyền hình. Chính ngã rẽ định mệnh này đã giúp cho tên tuổi của Kang Ki Young in đậm trong lòng khán giả, mặc cho những vai diễn được anh đảm nhận chỉ là những vai phụ.

Tuy nhiên, đúng với tiêu chí ''chậm mà chắc'', trễ không có nghĩa không tỏa sáng, nam diễn viên đã dần chứng minh được tài năng vốn có của mình. ''Nghề chọn người'', hơn 10 năm qua, dẫu chỉ đóng những vai phụ bên cạnh tuyến chính, nhưng hình ảnh và vai diễn của Kang Ki Young chưa bao giờ mờ nhạt trong mắt công chúng.

Những vai diễn do nam diễn viên đảm nhận hầu hết không chú trọng ngoại hình, chủ yếu khai thác khía cạnh hài hước, tự nhiên, tạo điểm nhấn thú vị cho bộ phim. Chính những điều ấy, Kang Ki Young thường được các đạo diễn mời đóng vai là bạn thân luôn pha trò bên cạnh nam, nữ chính.

Kang Ki Young vào vai bạn thân của Park Seo Joon trong Thư Ký Kim Sao Thế?

Với sự cố gắng không ngừng nghỉ, nam diễn viên đã giành được giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình tại MBC Drama Awards năm 2018; và giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng Phim truyền hình Hàn Quốc lần thứ 12 năm 2019. Tuy không có nhiều giải thưởng nhưng đây cũng là thành tích xứng đáng cho sự cố gắng của Kang Ki Young trong suốt những năm qua.

Sự trở lại màn ảnh ngoạn mục với màu sắc mới trong Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo

Hình ảnh nam diễn viên trên poster phim Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo

Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo là bộ phim truyền hình đang ''làm mưa làm gió'' và được rất nhiều người quan tâm. Tuy có màn ra mắt không mấy hoành tráng, nhưng bộ phim đang ngày càng thể hiện được sức hút của mình nhờ nội dung mới lạ cùng diễn xuất tinh tế từ dàn diễn viên thực lực. Bên cạnh tuyến nhân vật chính, những vai diễn phụ trong phim cũng được công chúng đánh giá cao.

Đây cũng là bộ phim có sự góp mặt của Kang Ki Young trong vai Jung Myung Seok - vị luật sư cấp cao tại Hanbada. Nếu đã quá quen thuộc với hình ảnh một Kang Ki Young chuyên tấu hài và pha trò, thì chắc chắn vai diễn mới trong Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo sẽ khiến người xem thấy được một khía cạnh mới trong diễn xuất của nam diễn viên. Trong phim, vị luật sư Myung Seok do Kang Ki Young thủ vai sở hữu vẻ ngoài bảnh bao cùng cử chỉ nghiêm túc, gương mặt điềm đạm và có phần chững chạc hơn so với các vai diễn trước. Giai đoạn đầu phim, luật sư Myung Seok luôn dành sự nghi ngờ đối với năng lực của Woo Young Woo do cô mắc bệnh tự kỷ. Tuy nhiên, bằng cái nhìn công tâm và sự nhiệt thành, tốt bụng, anh luôn động viên nữ luật sư cố gắng. Đồng thời, vị sếp này cũng luôn dành sự động viên cho Woo Young Woo khi cô nghĩ ra ý tưởng mới, kiên quyết đấu tranh đòi lại công lý để cô nàng được công nhận là một luật sư thực thụ.

Được biết, nam diễn viên Kang Ki Young và nữ chính trong phim là Park Eun Bin (vai nữ luật sư Woo Young Woo) cùng chung một công ty quản lý Namoo Actors. Phản ứng hóa học của hai người trong phim được đánh giá cao và các fan cũng tích cực ''đẩy thuyền''. Thoát khỏi mác ''diễn viên hài'' trong những bộ phim trước đó, trong bộ phim truyền hình lần này, Kang Ki Young đã thể hiện nhiều hành động và cử chỉ ngọt ngào, ánh mắt có phần yêu thương dành cho nữ chính Park Eun Bin. Chính vì vai diễn ra dáng một soái ca đã khiến fans vô cùng thích thú.

Ngoài ra, diễn xuất của Kang Ki Young cũng nhận được phản hồi tích cực từ phía công chúng. Ở bộ phim này, nam diễn viên hoàn toàn lột xác về cả ngoại hình lẫn chiều sâu nhân vật, thể hiện tốt khía cạnh của vai diễn.

Cuộc sống riêng tư hạnh phúc và viên mãn

Là một người khá kín tiếng trong chuyện hẹn hò và đời tư cá nhân nên chuyện tình cảm của nam diễn viên cũng không công khai với công chúng. Năm 2019, không lâu sau khi bộ phim Thư Ký Kim Sao Thế? kết thúc, anh bất ngờ thông báo kết hôn với một người kém anh 3 tuổi, sau 3 năm hẹn hò. Được biết, vợ của anh là một người không thuộc ngành giải trí. Đám cưới của nam tài tử và vợ cũng được tổ chức kín đáo và riêng tư, với sự tham dự của hàng loạt ngôi sao đình đám thân thiết như: MC quốc dân Yoo Jae Suk, diễn viên Park Seo Joon, diễn viên YoonA,...

Tháng 11/2021, Kang Ki Young và vợ cùng vui mừng chào đón con trai đầu lòng. Cả hai cũng luôn chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên con cái và cún cưng tại cơ ngơi hoành tráng nằm ở thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi. Căn biệt thự được nam diễn viên sở hữu có thiết kế độc đáo, lạ mắt, đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, sang trọng với view hướng về phía núi đồi.

Căn biệt thự của gia đình Kang Ki Young

Nam diễn viên và con trai đầu lòng

Trong buổi lễ trao giải của MBC Drama Awards 2018, khi nhận giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, nam diễn viên đã bày tỏ niềm hạnh phúc và không quên nhắn gửi tới người thương: ''Tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này cùng bạn gái của tôi, nàng thơ của tôi, nhân vật tôi không thể che giấu thêm nữa''. Có thể thấy, tình cảm giữa nam diễn viên và vợ luôn rất sâu đậm, nam tài tử cũng rất cưng chiều, yêu thương bà xã.