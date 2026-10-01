Công an xác minh túi vải đựng cọc tiền 110 triệu đồng được phát hiện tại ngã ba đường

Công an xã Sông Lô (Phú Thọ) xác minh, trao trả đầy đủ 110 triệu đồng trong chiếc túi vải do một người dân đánh rơi tại ngã ba đường.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 01/10/2026, Công an xã Sông Lô đã xác minh, trao trả tài sản do người dân đánh rơi, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong hỗ trợ Nhân dân và giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh trên địa bàn.

Khoảng 7h cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại thôn Đồng Thịnh, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp với Công an xã Sông Lô phát hiện một túi vải bên trong có tiền mặt tại khu vực ngã ba đường tỉnh 206, đoạn qua thôn Đồng Thịnh.

Công an xã Sông Lô xác minh, trao trả tài sản cho người đánh rơi. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngay sau khi tiếp nhận tài sản, Công an xã Sông Lô đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin, đồng thời phối hợp với các lực lượng và khu dân cư trên địa bàn thông báo tìm chủ sở hữu.

Thông tin về tài sản đánh rơi cũng được đăng tải trên kênh thông tin của Công an xã để hỗ trợ quá trình xác minh, tìm kiếm.

Qua rà soát, Công an xã xác định người đánh rơi tài sản là anh Khổng Văn Nghị, trú tại thôn Cầu Mới, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh theo quy định, Công an xã Sông Lô đã trao trả đầy đủ tài sản cho anh Nghị. Nhận lại tài sản, anh Nghị bày tỏ sự cảm ơn đối với lực lượng Công an và những người đã phát hiện, bảo quản tài sản.

Việc kịp thời tiếp nhận, xác minh và trao trả tài sản cho người đánh rơi là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Sông Lô.

Qua sự việc cũng cho thấy hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Nhân dân trong giải quyết các vụ việc phát sinh tại địa bàn.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ