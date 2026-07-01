Công an xác minh giao dịch chuyển khoản gần 56 triệu đồng tiền mua lúa của một người dân

Ngày 29/7, Công an xã Trường Xuân, TP Cần Thơ cho biết đã hỗ trợ ông H.V.N hoàn tất thủ tục để nhận lại số tiền 55.728.000 đồng do người khác đã chuyển khoản nhầm.

Theo đó, vào ngày 28/6, ông C.H.M. - đại diện Công ty Sang Giàu Phú Quý chuyển tiền mua lúa cho ông H.V.N. (sinh năm 1974; thường trú tại ấp Trường Khương, xã Trường Xuân, TP Cần Thơ) với số tiền 55.728.000 đồng song ông N. lại cho nhầm số tài khoản của ông L.D.K. (cùng thường trú tại xã Trường Xuân).

Sau khi phát hiện số tiền được chuyển vào tài khoản của mình, ông K. mong muốn trả lại cho người chuyển nhầm. Tuy nhiên, do lo ngại có thể phát sinh các vấn đề liên quan đến hành vi lừa đảo, vay mượn hoặc tranh chấp tài sản về sau, ông K. đã đến Công an xã Trường Xuân trình báo và đề nghị hỗ trợ xác minh, giải quyết.

Công an xã Trường Xuân hỗ trợ người dân nhận lại tiền (Ảnh: Công an TP Cần Thơ).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Trường Xuân đã nhanh chóng tiến hành xác minh, xác định được người chuyển khoản nhầm số tiền trên vào tài khoản của ông L.D.K. là ông C.H.M. (thường trú tại ấp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp).

Công an xã đã chủ động hỗ trợ liên hệ với các bên liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi để ông L.D.K. trao trả đầy đủ số tiền 55.728.000 đồng cho ông H.V.N. theo đúng quy định.

Nhận được tài sản, ông N. bày tỏ sự cảm kích, gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trường Xuân đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.

Hành động của ông L.D.K. là việc làm đáng trân trọng, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật và đạo đức trong đời sống xã hội. Đây cũng là một tấm gương đẹp cần được biểu dương, nhân rộng trong cộng đồng.