Công an thông báo ứng dụng người dùng không nên cài

Người dân được khuyến cáo không tải ứng dụng từ các đường link lạ và gỡ bỏ ngay nếu đã lỡ cài đặt ứng dụng.

Thời gian gần đây, Công an xã Thuận Hạnh (tỉnh Lâm Đồng) cảnh báo tình trạng lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Đáng chú ý, các đối tượng giả danh cán bộ bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý dữ liệu dân cư, cơ sở giáo dục hoặc đơn vị y tế để dụ người dân cài đặt ứng dụng chứa mã độc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an xã Thuận Hạnh, các đối tượng thường gọi điện hoặc nhắn tin thông báo hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người dân có sai sót, cần cập nhật hoặc đồng bộ dữ liệu để tiếp tục sử dụng dịch vụ, nhận trợ cấp. Sau đó, chúng hướng dẫn nạn nhân kết bạn qua Zalo, Facebook rồi gửi các đường link lạ có đuôi như ".apk", ".govvvn.com" để tải ứng dụng giả mạo.

Công an xã Thuận Hạnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. (Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng)

Các ứng dụng này thường được giới thiệu là "Thẻ bảo hiểm xã hội điện tử", trong khi ứng dụng chính thức chỉ được phát hành trên App Store hoặc Google Play.

Sau khi cài đặt, ứng dụng giả mạo sẽ yêu cầu người dùng cấp nhiều quyền truy cập như tin nhắn, danh bạ, hình ảnh và quyền trợ năng trên điện thoại. Khi được cấp quyền, mã độc có thể đọc mã OTP, theo dõi thao tác của người dùng, đánh cắp thông tin đăng nhập ngân hàng điện tử và thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép.

Ngoài ra, một số đối tượng còn yêu cầu người dân cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng, dữ liệu sinh trắc học hoặc chuyển tiền với lý do "xác minh hồ sơ", "cập nhật dữ liệu" hay "hoàn tất thủ tục". Sau khi có được các thông tin này, chúng nhanh chóng chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Trước thực trạng trên, Công an xã Thuận Hạnh khuyến cáo người dân không kết bạn hoặc làm theo hướng dẫn của người lạ tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước trên mạng xã hội; không truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc và không cài đặt ứng dụng được gửi qua tin nhắn, cuộc gọi.

Đối với ứng dụng VssID, người dân chỉ nên tải từ Google Play đối với điện thoại Android hoặc App Store đối với điện thoại iPhone. Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng, thông tin thẻ hoặc dữ liệu sinh trắc học cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại hay mạng xã hội.

Trong trường hợp đã truy cập vào đường link nghi vấn hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc, người dân cần lập tức ngắt kết nối Internet trên điện thoại, sử dụng thiết bị khác liên hệ ngân hàng để khóa khẩn cấp tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử, đồng thời trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Công an xã Thuận Hạnh cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước. Việc chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm chứng thông tin trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào là biện pháp hiệu quả để phòng tránh các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng