Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 23.940.000 đồng vào lúc 12 giờ 20 phút

Vào thời điểm trên, do sơ suất anh N.T.C đã chuyển nhầm số tiền gần 24 triệu đồng vào tài khoản của một người không quen biết nên đã trình báo công an nhờ hỗ trợ.

Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 22/7, anh N.T.C (sinh năm 1997, trú tại xã Ô Diên, thành phố Hà Nội) trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 23.940.000 đồng vào tài khoản của một người không quen biết. Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh N.T.C đã đến Công an xã Đan Phượng trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đan Phượng đã khẩn trương xác minh, phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan để xác định chủ tài khoản nhận tiền là anh N.T.H (sinh năm 1997, trú tại thôn Thụy Ứng, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội).

Trên cơ sở tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, anh Hùng đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển nhầm cho người bị chuyển khoản nhầm.

Nhận lại được tài sản, anh N.T.C bày tỏ sự xúc động, vui mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đan Phượng vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và thái độ khẩn trương trong quá trình tiếp nhận, xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Thư cảm ơn của anh N.T.C gửi CBCS Công an xã Đan Phượng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Việc kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng Công an cấp xã trong công tác gần dân, sát dân, luôn lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ người dân giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh trong đời sống. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn, trách nhiệm và tinh thần phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an Thủ đô.